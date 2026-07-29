เพจดัง แฉพฤติกรรม “นายป๋อง” หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย สองพี่น้องรัสเซียหายตัว
เพจดัง แฉพฤติกรรม “นายป๋อง” หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย สองพี่น้องรัสเซียหายตัว ขณะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก จ.ชลบุรี
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์ข้อความหลังจากที่มีการรายงานว่า “นายป๋อง” เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซีย ที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักใน จ.ชลบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมาว่า
“สายลับดั้นรายงานว่า ป๋อง เพิ่งออกจากคุก คือถ้าเห็นใครที่ถูกใจก็ฉุดเค้าไปทันที ชาวบ้านสุดเอือมกับพฤติกรรม ตอนแรกชาวบ้านแจ้งตำรวจว่าเห็นคนถืออุปกรณ์ขุดดินเข้าไปในป่า 4 คน ตอนที่ ตร. จะไปดู มัน เห็นเลยวิ่งหนีหายกันไปหมด ไปเช็คในพื้นที่เจอหลุมพึ่งกลบใหม่ ๆ
เลยลองขุดและเจอรถมอเตอร์ไซต์ของสองพี่น้องรัสเซีย ซึ่งจุดพบจักรยานยนต์อยู่ใกล้บ้านป๋อง ป๋อง หากว่าป๋องไม่เกี่ยวข้อง ก็ออกมาอธิบายค่ะ ตอนนี้ตามตัวชายป๋องและอีก 4 คน ข้อมูลที่มันเกี่ยวกับ ป๋อง เลยอาจต้องรอตรวจสอบก่อนค่ะ”
จากข้อความดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณี MISS DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซียได้หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่สืบหาเบาะแสในพื้นที่หมู่ 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กระทั่งพบชายต้องสงสัย 4 คน ถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินอยู่ภายในป่า เมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบ ทั้งหมดได้วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันที
เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบ พบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่ เมื่อลงมือขุดตรวจสอบ พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ ถูกถอดแยกเป็นชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดิน จากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์รุ่น ADV 150 สีดำ-เทา หมายเลขทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ซึ่งเป็นของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไป
ภายหลังการตรวจพบรถ เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปูพรมค้นหาพื้นที่โดยรอบ เพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของ “นายป๋อง” ผู้ต้องสงสัย โดยการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
นอกจากนี้เพจ บิ๊กเกรียน ระบุว่า รถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียได้ตกไปอยู่กับ นายป๋อง โดยอ้างว่ามีคนนำมาขัดดอกเพื่อใช้หนี้ค่ารถ จำนวน 60,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยประวัติอาชญากรรมด้วยว่า เมื่อปี 2553 ถูก สภ.บางละมุง จับคดีพรากผู้เยาว์ ปี 2559 ถูก สภ.นาจอมเทียน จับคดีอาวุธปืน และปี 2561 ถูก สภ.ห้วยใหญ่ จับคดีอาวุธปืน
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