ตรวจหวยลาว 29 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันพุธย้อนหลัง เลขไหนออกซ้ำ
ถ่ายทอดสดผลหวยลาวงวด 29 ก.ค. 2569 เช็กเลข 6 ตัวออกกอะไร พร้อมเปิดสถิติย้อนหลังหวยออกวันพุธ 20 งวด พบเลขเด่นออกบ่อยสุด
รอลุ้นผลการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถติดตามผลการถ่ายทอดสดและตรวจรางวัลคเลข 6 ตัวได้ที่นี่ พร้อมช่องทางชมสดลุ้นผลพร้อมกันตั้งแต่ 20.00 น.
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 29/7/69
ผลหวยลาวงวด 29 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพุธ
ก่อนการประกาศรางวัลหวยลาวงวด 29 ก.ค. 2569 ลองเปิดสถิติย้อนหลัง 20 งวด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2569 เพื่อดูว่าตัวเลขใดปรากฏบ่อย และมีชุดไหนเคยวนกลับมาออกซ้ำ
เมื่อนำเลข 4 ตัวของทั้ง 20 งวดมานับรวมกัน พบว่า เลข 7 ปรากฏมากที่สุด 14 ครั้ง ทิ้งห่างเลขกลุ่มรองอย่าง 0, 2 และ 8 ซึ่งปรากฏเท่ากันตัวละ 9 ครั้ง ส่วนเลข 1 และ 5 ออกตัวละ 8 ครั้ง, เลข 9 จำนวน 7 ครั้ง, เลข 3 จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งเลข 4 และ 6 จำนวนตัวละ 5 ครั้ง
จากตัวเลขชุดนี้ เลขเด่นที่น่าจับตาสำหรับงวดวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 จึงอยู่ที่ 7 ส่วนเลขรอง ได้แก่ 0, 2 และ 8
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|22/7/69
|0768
|768
|68
|8
|15/7/69
|9375
|375
|75
|5
|8/7/69
|6920
|920
|20
|0
|1/7/69
|8147
|147
|47
|7
|24/6/69
|8102
|102
|02
|2
|17/6/69
|3303
|303
|03
|3
|10/6/69
|4557
|557
|57
|7
|3/6/69
|0549
|549
|49
|9
|27/5/69
|0172
|172
|72
|2
|20/5/69
|2377
|377
|77
|7
|13/5/69
|0572
|572
|72
|2
|6/5/69
|4260
|260
|60
|0
|29/4/69
|7768
|768
|68
|8
|22/4/69
|8257
|257
|57
|7
|8/4/69
|8977
|977
|77
|7
|1/4/69
|6810
|810
|10
|0
|25/3/69
|1971
|971
|71
|1
|18/3/69
|4329
|329
|29
|9
|11/3/69
|5181
|181
|81
|1
|4/3/69
|2958
|958
|58
|8
เลขท้ายวันพุธ ชุดไหนเคยออกซ้ำ
เมื่อแยกดูเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว พบว่ามี 4 ชุดที่ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง ได้แก่
- 68 ออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569
- 57 ออกวันที่ 22 เมษายน และ 10 มิถุนายน 2569
- 72 ออกวันที่ 13 และ 27 พฤษภาคม 2569
- 77 ออกวันที่ 8 เมษายน และ 20 พฤษภาคม 2569
ส่วนเลขท้าย 3 ตัว มีเพียงชุดเดียวที่กลับมาออกซ้ำ คือ 768 โดยออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569 ห่างกันเกือบ 3 เดือนแบบนัดกันมาเป๊ะจนนักจดสถิติต้องขีดเส้นใต้
สำหรับเลขหลักเดียว เลข 7 เป็นเลขท้ายที่ออกบ่อยที่สุด จำนวน 5 งวด รองลงมาคือเลข 0, 2 และ 8 ออกตัวละ 3 งวด
แนวทางเลขเด็ดหวยลาว งวด 29 ก.ค. 2569
หากนำเลขเด่น 7 มาจับคู่กับเลขรอง 0, 2 และ 8 รวมถึงชุดที่เคยออกซ้ำ ได้แนวทางดังนี้
- เลขเด่น : 7
- เลขรอง : 0 – 2 – 8
- เลขท้าย 2 ตัว : 70 – 72 – 78 – 07 – 27 – 87 – 71 – 75 – 17 – 57 – 68 – 77
- เลขท้าย 3 ตัว : 702 – 708 – 720 – 728 – 750 – 758 – 770 – 778- 172 – 572 – 768 – 977
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