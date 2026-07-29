หวยลาว

ตรวจหวยลาว 29 ก.ค. 69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันพุธย้อนหลัง เลขไหนออกซ้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 19:01 น.
หวยลาว 29 ก.ค. 2569

ถ่ายทอดสดผลหวยลาวงวด 29 ก.ค. 2569 เช็กเลข 6 ตัวออกกอะไร พร้อมเปิดสถิติย้อนหลังหวยออกวันพุธ 20 งวด พบเลขเด่นออกบ่อยสุด

รอลุ้นผลการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถติดตามผลการถ่ายทอดสดและตรวจรางวัลคเลข 6 ตัวได้ที่นี่ พร้อมช่องทางชมสดลุ้นผลพร้อมกันตั้งแต่ 20.00 น.

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 29/7/69

ผลหวยลาวงวด 29 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพุธ

ก่อนการประกาศรางวัลหวยลาวงวด 29 ก.ค. 2569 ลองเปิดสถิติย้อนหลัง 20 งวด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2569 เพื่อดูว่าตัวเลขใดปรากฏบ่อย และมีชุดไหนเคยวนกลับมาออกซ้ำ

เมื่อนำเลข 4 ตัวของทั้ง 20 งวดมานับรวมกัน พบว่า เลข 7 ปรากฏมากที่สุด 14 ครั้ง ทิ้งห่างเลขกลุ่มรองอย่าง 0, 2 และ 8 ซึ่งปรากฏเท่ากันตัวละ 9 ครั้ง ส่วนเลข 1 และ 5 ออกตัวละ 8 ครั้ง, เลข 9 จำนวน 7 ครั้ง, เลข 3 จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งเลข 4 และ 6 จำนวนตัวละ 5 ครั้ง

จากตัวเลขชุดนี้ เลขเด่นที่น่าจับตาสำหรับงวดวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 จึงอยู่ที่ 7 ส่วนเลขรอง ได้แก่ 0, 2 และ 8

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
22/7/69 0768 768 68 8
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0
29/4/69 7768 768 68 8
22/4/69 8257 257 57 7
8/4/69 8977 977 77 7
1/4/69 6810 810 10 0
25/3/69 1971 971 71 1
18/3/69 4329 329 29 9
11/3/69 5181 181 81 1
4/3/69 2958 958 58 8

เลขท้ายวันพุธ ชุดไหนเคยออกซ้ำ

เมื่อแยกดูเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว พบว่ามี 4 ชุดที่ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง ได้แก่

  • 68 ออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569
  • 57 ออกวันที่ 22 เมษายน และ 10 มิถุนายน 2569
  • 72 ออกวันที่ 13 และ 27 พฤษภาคม 2569
  • 77 ออกวันที่ 8 เมษายน และ 20 พฤษภาคม 2569

ส่วนเลขท้าย 3 ตัว มีเพียงชุดเดียวที่กลับมาออกซ้ำ คือ 768 โดยออกวันที่ 29 เมษายน และ 22 กรกฎาคม 2569 ห่างกันเกือบ 3 เดือนแบบนัดกันมาเป๊ะจนนักจดสถิติต้องขีดเส้นใต้

สำหรับเลขหลักเดียว เลข 7 เป็นเลขท้ายที่ออกบ่อยที่สุด จำนวน 5 งวด รองลงมาคือเลข 0, 2 และ 8 ออกตัวละ 3 งวด

แนวทางเลขเด็ดหวยลาว งวด 29 ก.ค. 2569

หากนำเลขเด่น 7 มาจับคู่กับเลขรอง 0, 2 และ 8 รวมถึงชุดที่เคยออกซ้ำ ได้แนวทางดังนี้

  • เลขเด่น : 7
  • เลขรอง : 0 – 2 – 8
  • เลขท้าย 2 ตัว : 70 – 72 – 78 – 07 – 27 – 87 – 71 – 75 – 17 – 57 – 68 – 77
  • เลขท้าย 3 ตัว : 702 – 708 – 720 – 728 – 750 – 758 – 770 – 778- 172 – 572 – 768 – 977

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