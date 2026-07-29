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สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 16:21 น.
สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน.

สุดทน! เต็น ธีรภัค นักร้อง-โปรดิวเซอร์ดังยุค 90 โพสต์แฉพฤติกรรมคนใกล้ตัวโกงเงิน นานร่วม 2 ปี ยื่นคำขาด 31 ก.ค.นี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน.

ทำเอาแฟนคลับและคนในวงการเพลงต่างก็ร่วมส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลังจาก เต็น ธีรภัค นักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดังยุค 90 โพสต์ระบายความอัดอั้นที่อดทนเก็บมาตลอด เมื่อถูกคนใกล้ตัวฉ้อโกงและยักยอกเงินมานานกว่า 2 ปีเต็ม จนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการทำงานอย่างรุนแรง โดย เต็น ธีรภัค ระบุผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“ไม่ได้จับกีต้าร์ ไม่ได้แต่งเพลง ไม่ได้เปิดคอม ไม่มีกะจิตกะใจทำอะไรมาเป็นเดือน มันคือความจริง ที่ไม่อยากยอมรับ แต่สุดท้ายก็ค่อยเรียกสติกลับมา คนประเภทที่ชอบเรียกผมว่า พี่ครับ ๆ เสียงหวาน ๆ เกินเหตุ (ฟังปลอมๆ) เราพี่น้องกันนะครับ เสียง 2 เสียง 3 ค

นประเภทนี้ส่วนใหญ่โคตรเสแสร้ง หลอกลวง ลับหลังผมทั้งโกง ทั้งแทงข้างหลังยับ เราเข้าใจนะ ทุกคนมีปัญหาทั้งนั้น แต่ต้องเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบมีคุณธรรม ไม่ฉ้อโกงและอยู่ภายใต้กฏหมาย แปลกใจมากโตป่านนี้ยังแยกชั่ว ดี ไม่ออกเลย

ประโยคที่ว่า “ผมเจตนาดี” ก็พูดอยู่นั้นแหละ แต่การกระทำสวนทางแบบ นรก กับ สวรรค์ ความโลภไม่รู้จักประมาณตน อยากได้ อยากมี แต่ไม่มีปัญญาสร้างเองแบบสุจริตก็เลยเลือกเส้นทางชั่วร้าย สุดท้ายจุดจบ นอนคุกตารางทุกคน คือผมไม่สนละ เพราะ…ทั้ง เงิน และ ทรัพย์สิน ที่ผมเสียไปมูลค่าเทียบไม่ได้กับเวลา ความรู้สึก และความไว้ใจ ที่เสียไปเลยสักนิด

ผมจะเป็นพี่เต็นที่ใจดีแบบเดิม หรือจะเป็นพี่เต็นแบบบู๊ล้างพลาญ เอาเป็นว่าขอเวลาตัดสินใจ ถึงวันที่ 31 ก.ค.ละกัน ถ้าผมไปส.น.นายได้เปลี่ยนที่นอนเป็นคุกแน่ ๆ ถ้าผมตัดสินใจอะไรแล้วละก็ไม่มีเกียร์ถอย ลุยอย่างเดียว ชนให้พังหมด แต่ละครั้งที่นายทำผิดก.ม.ก็ต่างกรรมต่างวาระ งานนี้เพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะคูณ ไป 11 คน แต่งตัวเลขเก่งนักใช่ไหม ลองแก้โจทย์ข้อนี้ดูละกัน อย่าลืมบอกเพื่อนที่รับเงินแทนด้วย เตรียมตัวด้วยนะ แต่ถ้าเป็นบัญชีม้าก็รับเองไปเต็ม ๆ เพิ่มอีกกระทงนะ

บางทีทางออกอาจจะง่ายมาก ๆ แค่ยอมรับว่าโกงอะไรไปบ้าง สารภาพเองเลย และขอโทษด้วยความจริงใจ สุดท้ายต้องชดใช้สิ่งที่ไปยักยอก ฉ้อโกงมา “ด้วยตัวเอง” เช่นยอมขายทรัพย์สินตัวเอง แบบที่ผมเคยต้องขายทรัพย์สิน เพื่อนำเงินไปรักษาพ่อที่ป่วย ดูแลครอบครัว เพราะรอเงินแต่ละครั้งหลายเดือน บางทีเป็นปีและโดนกระทำตลอด 2 ปี ทั้งที่นายรับเงินไปหมดแล้ว

นายใช้ชีวิตดี๊ดีขับรถหรู กินดี อยู่แพง ครอบครัวใช้ชีวิตเหมือนไฮโซ แต่ผมต้องใช้ชีวิตแบบแก้ปัญหาตลอด 2 ปีบอกเลยที่ผ่านมา ผมเหมือนติดในนรก เวลาของผมมีค่ามันไม่มีวันย้อนกลับคืนมา ผมทำงานหนักมากแต่อีกคนทำงานบนหลังผม ผมควรมีความสุขและมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ตอนนี้ผมก็ขี้เกียจรอ อะไรแล้ว เพราะนายขโมยเวลา และความสุขของเราเยอะเกินไปแล้ว จำไว้ 31 ก.ค.ชี้ชะตาชีวิต ป.ล.ที่เคยแช่ง..ใครโกงกรูขอให้ชิ หาย เช้ามารถนายชนยับเลย ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเป็นนายนะ แต่ตอนนี้มั่นใจแล้ว…เวรกรรมมีจริง”

สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน.-2 สุดทน! เต็น ธีรภัค แฉคนใกล้ตัวโกงเงิน 2 ปี ยื่นคำขาดสิ้นเดือนนี้ไม่สะสาง เตรียมเช็กบิลสน.-3

อ้างอิงจาก : FB เต็น ธีรภัค

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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