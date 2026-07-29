ย้อนรอย “หมอสอง” ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางแอฟริกา 25 วันแห่งความลุ้นระทึก เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ระหว่างที่คนไทยกำลังลุ้นข่าว ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ที่หายตัวในประเทศจอร์เจีย หลายคนนึกถึงอีกเหตุการณ์ที่เคยสะเทือนใจคนทั้งประเทศเมื่อปี 2565 นั่นคือกรณี “หมอสอง” ศัลยแพทย์ชื่อดังที่หายไปเงียบเกือบเดือนระหว่างเที่ยวแอฟริกาตะวันตก ก่อนจะพบว่าถูกกลุ่มติดอาวุธจับตัวเรียกค่าไถ่
นายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราห หรือที่คนรู้จักในชื่อหมอสอง เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดัง เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “หมอสองท่องโลก” ที่มีคนติดตามจำนวนมาก เป็นอดีตสามีของ หญิงแย้ นนทพร ความสนใจหลักนอกจากงานแพทย์คือการเดินทาง โดยตั้งเป้าเที่ยวให้ครบทั่วโลก และมักเลือกไปประเทศที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยไปกัน
หมอสอง ท่องทริป 9 ประเทศใน 3 สัปดาห์
หมอสองประกาศบนเฟซบุ๊กก่อนออกเดินทางว่าจะไป 9 ประเทศภายใน 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยอัฟกานิสถาน ปากีสถาน ชาด ไนเจอร์ บูร์กินาฟาโซ มาลี แคเมอรูน อิเควทอเรียลกินี และเซาตูเม
ระหว่างทริปมีการอัปเดตเรื่องราวเป็นระยะ โพสต์สุดท้ายบนเพจหมอสองท่องโลกเป็นคลิปความยาว 41 วินาที ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เล่าบรรยากาศเมืองหนึ่งในบูร์กินาฟาโซ พร้อมบอกว่ากำลังจะนั่งรถข้ามชายแดนไปยังประเทศมาลี หลังจากนั้นก็เงียบหายไป
นาทีที่ถูกจับ
หมอสองเล่าเหตุการณ์ในภายหลังว่า ระหว่างเดินทางได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด คนร้ายยิงใส่รถจนเครื่องเร่งไม่ขึ้น ผ่านจุดนั้นมาได้แต่มาเจอด่านที่สองซึ่งมีคนถือปืนและมีวิทยุสื่อสาร สั่งให้หยุดรถ ไกด์และคนขับต้องทำตามคำสั่งด้วยการวนรถกลับ จากนั้นทั้งหมดถูกควบคุมตัว ให้นั่งคุกเข่า ประสานมือไว้ท้ายทอย ปิดตา มัดมือ แล้วพาเข้าไปในป่าลึก
เจ้าตัวยอมรับภายหลังว่าทริปนี้เดินทางกับบริษัททัวร์ที่ใช้บริการเป็นประจำและไว้ใจมาก แต่ยอมรับว่าไว้ใจทัวร์มากเกินไปและหาข้อมูลไม่เพียงพอ
25 วันในป่า
ระหว่างถูกควบคุมตัว คนร้ายให้เสื่อมาผืนหนึ่ง กลางวันต้องนอนใต้ต้นไม้ กลางคืนนอนในเต็นท์เล็ก ไม่ค่อยได้อาบน้ำ เรื่องอาหาร คนร้ายพยายามหามาให้ แต่บางวันก็ได้กินแต่ข้าวเปล่า ทั้งนี้ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกาย รายงานข่าวในช่วงนั้นระบุว่าถูกล่ามโซ่ระหว่างถูกกักขัง และเคยพยายามหลบหนีแต่ไม่สำเร็จ
ค่าไถ่และการช่วยเหลือ
คนร้ายเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 100 ล้านฟรังก์เซฟา หรือราว 5.7 ล้านบาท มีรายงานว่าหมอสองต้องยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่าไถ่ ขณะที่รายงานบางฉบับระบุว่าเมื่อรวมค่าไถ่กับค่าดำเนินการต่างๆ แล้วใช้เงินไปกว่า 10 ล้านบาท
วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่าหมอสองถูกลักพาตัวไปจริง และได้รับการช่วยเหลือแล้ว กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเมืองเคมปารานาที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่อันตราย มีกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มปฏิบัติการอยู่ แต่ไม่ยืนยันว่ากลุ่มที่จับตัวไปเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่
หมอสองเดินทางกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ด้วยเที่ยวบิน EY402 จากอาบูดาบี ก่อนออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปพบครอบครัวและเพื่อนที่โรงแรมย่านสุวรรณภูมิ รวมเวลาที่ถูกควบคุมตัว 25 วัน
รู้จักประเทศมาลี ทำไมถึงอันตราย
มาลีเป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย พื้นที่ทางตอนเหนือในเขตอาซาวัดอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏอิสลามสุดโต่งและกลุ่มกบฏชาติพันธุ์ทัวเร็กที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน มีการปะทะและความรุนแรงต่อเนื่อง แม้กลุ่มกบฏทัวเร็กกับรัฐบาลมาลีจะลงนามความตกลงสันติภาพที่กรุงแอลเจียร์ ประเทศแอลจีเรีย เมื่อปี 2558 แต่เหตุก่อการร้ายและก่อวินาศกรรมก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยมา
คู่มือคนไทยเที่ยวประเทศเสี่ยง เช็กก่อนบิน
หลังเหตุการณ์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์แนะนำแนวทางเที่ยวต่างประเทศให้ปลอดภัย คือเดินทางกับบริษัททัวร์ ตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูต และทิ้งเบอร์ผู้ติดต่อไว้เสมอ
สิ่งที่ควรทำเพิ่มคือเช็กประกาศเตือนการเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศก่อนซื้อตั๋ว ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตที่ดูแลพื้นที่นั้น เก็บเบอร์สถานทูตไว้ในเครื่องแบบออฟไลน์ และนัดหมายกับคนที่บ้านว่าจะติดต่อกลับทุกกี่วัน เพราะการที่คนใกล้ชิดรู้เร็วว่าขาดการติดต่อ คือสิ่งที่ทำให้การช่วยเหลือเริ่มต้นได้ทันเวลา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอสอง ยินดีช่วย ‘ฮลุน โซโล่’ หายตัวในจอร์เจีย 15 วัน ปมเคยถูกลักพาตัว
- ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก
- หวานชื่น หมอสอง-น้องออน ควงคู่แต่งงาน เปิดใจรักลงตัว แย้มแพลนมีลูก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: