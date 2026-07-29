เปิดภาพความเสียหายภายใน ห้าง Aeon ตำรวจคาดก๊าซระเบิด ต้นตอโศกนาฎกรรม
เปิดภาพความเสียหายภายใน ห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ตำรวจคาดก๊าซระเบิด ต้นตอโศกนาฎกรรม ยังมีผู้สูญหาย 4 ราย
จากกรณีเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 13 ศพนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NHK ได้เปิดเผยภาพความเสียหายภายหลังในห้าง โดยเป็นภาพจากกล้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น ซึ่งจากคลิปแสดงให้เห็นเศษซากผนังและเพดานกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเดินหลบหลีกสายไฟที่ห้อยระโยงระยาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมาจากก๊าซรั่ว โดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขาได้กลิ่นก๊าซภายหลังจากที่เกิดการถล่มลงมา อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
ขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีก 4 ราย โดยห้างแห่งนี้มีพนักงานกว่า 2,700 คน และร้านค้าเกือบ 200 ร้าน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาเกิดเหตุลูกค้าได้ทำการอพยพไปก่อนแล้วเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว
警察庁が公開したイオンモール熊本の内部の映像です
詳しくはhttps://t.co/jVUdHm4fh9 pic.twitter.com/qu87YTNNo9
— NHKニュース (@nhk_news) July 29, 2026
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