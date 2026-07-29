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อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 20:00 น.
อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อน 20 ปีก่อน

อุทาหรณ์! หมอดูดสารเหลว หน้าอกสาวกว่า 5 ลิตร หลังบินไปฉีดเสริมคลินิกเถื่อนที่จีน 20 ปีก่อน จนหน้าอกบวมเป่ง

ทีมแพทย์โรงพยาบาล JW ทำการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงรายหนึ่ง หลังผู้ป่วยเคยเดินทางไปฉีดสารเสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศจีนเมื่อ 20 ปีก่อน โดยผู้ป่วยไม่ทราบส่วนผสมที่แน่ชัดของสารที่ฉีดเข้าไป และร่างกายไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

อาการผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน โดยหน้าอกของผู้ป่วยเกิดอาการแข็งตึงและบวมโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอาการปวดอย่างหนักและเกิดแรงกดทับบริเวณหน้าอก ส่งผลให้หายใจลำบากโดยเฉพาะช่วงเวลานอนหลับ ผู้ป่วยจึงตัดสินใจเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาล JW ด้วยขนาดรอบอกที่ขยายใหญ่ถึง 115 เซนติเมตร

นพ.เหงียน ฟาน ตู้ สุง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล JW ระบุว่า ทีมแพทย์ตรวจพบเนื้อเยื่อพังผืดแข็งและผิดรูปหลายจุด เนื่องจากขนาดหน้าอกที่ใหญ่เกินไป ทำให้ไม่สามารถตรวจด้วยเครื่อง MRI ได้ตามปกติ ทีมแพทย์จึงต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่อง CT Scan แทนในการประเมินความเสียหาย ผลการตรวจพบการอักเสบอย่างชัดเจน และผู้ป่วยมีค่าเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ

ทีมแพทย์ใช้เวลาผ่าตัดรักษานานเกือบ 5 ชั่วโมง สามารถดูดสารเหลวที่ผสมกับเลือดและสารแปลกปลอมออกจากหน้าอกได้มากถึง 5 ลิตร พร้อมตัดเนื้อเยื่อพังผืดที่เกิดการอักเสบทิ้ง ทำความสะอาดโพรงที่เสียหาย และใส่สายระบายเพื่อติดตามอาการหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดต่อไป

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อธิบายเพิ่มเติมว่า สารแปลกปลอมที่ถูกฉีดเข้าไปได้แทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อหน้าอกมาเป็นเวลานาน และก่อให้เกิดโพรงอักเสบรวมถึงผนังพังผืดจำนวนมาก การที่ร่างกายไม่แสดงภาวะแทรกซ้อนในช่วงแรกไม่ได้หมายความว่าสารเหล่านั้นปลอดภัย เนื่องจากสารแปลกปลอมสามารถก่อให้เกิดการอักเสบอย่างเงียบๆ และมักแสดงอาการชัดเจนก็ต่อเมื่อเกิดความเสียหายรุนแรงแล้วเท่านั้น

นพ.เหงียน ฟาน ตู้ สุง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่อ้างว่าเป็นไขมันเทียมหรือไขมันชีวภาพ ผู้ที่ต้องการเสริมความงามควรศึกษาข้อมูลส่วนประกอบ แหล่งที่มา และความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ พร้อมแนะนำให้เลือกทำศัลยกรรมกับสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

ที่มา: soha

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 20:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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