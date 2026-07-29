ช็อกแฟนหนัง! นักแสดง Game of Thrones จากไปวัย 80 ปี ทิ้งผลงานตำนาน 120 เรื่อง
แฟนหนังเศร้า ทอม แชดบอน นักแสดงชาวอังกฤษจากไปวัย 80 ปี ผู้ฝากผลงานระดับตำนานกว่า 120 เรื่อง เพื่อนยกย่องเป็นคนอบอุ่น สร้างรอยยิ้มในกองถ่ายเสมอ
วงการบันเทิงต่างประเทศสูญเสียนักแสดงระดับตำนาน ทอม แชดบอน (Tom Chadbon) นักแสดงชาวอังกฤษ เสียชีวิตลงด้วยวัย 80 ปี หลังฝากผลงานการแสดงทั้งในโทรทัศน์และภาพยนตร์ไว้มากมาย
บริษัทสิ่งพิมพ์ แฟนทอม อีเวนต์ (Fantom Events) ต้นสังกัดของทอม แชดบอน โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้า ระบุว่ารู้สึกเสียใจกับข่าวการจากไปของนักแสดงคนดัง เขาเป็นคนอบอุ่นและเป็นมิตรเสมอเวลาทำงานร่วมกัน พร้อมส่งข้อความแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
สำหรับ ทอม แชดบอน เกิดที่เมืองลูตัน เทศมณฑลเบดฟอร์ดเชอร์ เขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการตั้งแต่ช่วงปลายยุค 60 และมีผลงานต่อเนื่องในยุค 70 ตลอดชีวิตการทำงานมีผลงานหน้าจอมากกว่า 120 เรื่อง บทบาทที่ทำให้คนจดจำเขาได้มากที่สุดคือ ดักแกน (Duggan) ในซีรีส์ไซไฟเรื่องดัง Doctor Who ตอน City of Death เมื่อปี 2522 เขาประชันบทบาทกับ ทอม เบเคอร์ (Tom Baker) นักแสดงนำของเรื่อง จากนั้นทอมกลับมาร่วมงานกับซีรีส์นี้อีกครั้งในปี 2529 ด้วยบท เมอร์ดีน (Merdeen) ในตอน The Trial of the Time Lord และยังร่วมพากย์เสียงในผลงานภาคแยก
ทอม เบเคอร์ เคยให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนร่วมงานคนนี้เมื่อปี 2552 ว่า ทอมเป็นคนตลกมาก เขามักจะพยายามช่วยให้ทุกคนเล่นได้ตลกขึ้นหรือเข้าถึงอารมณ์ดราม่าได้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีผลงานเด่นอื่น ๆ อีกมากมาย ได้แก่ บทบาท High Septon Maynard ในซีรีส์มหากาพย์ Game of Thrones ทางช่อง HBO ภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ภาค Casino Royale ปี 2549 ซึ่งเป็นผลงานเปิดตัวของ แดเนียล เคร็ก ในบท 007 ภาพยนตร์อังกฤษเรื่อง Dance with a Stranger และซีรีส์ดังอย่าง Peep Show
นอกจากนี้เขายังร่วมแสดงในซีรีส์และรายการโทรทัศน์ชื่อดังอีกหลายเรื่อง เช่น Sherlock Holmes, Midsomer Murders, The Bill, Foyle’s War และ Where the Heart Is (ร่วมแสดงในฐานะทีมนักแสดงหลัก)
หลังทราบข่าวเศร้า ลิซา โบเวอร์แมน (Lisa Bowerman) นักแสดงหญิงที่เคยร่วมงานกับ ทอม แชดบอน ในซีรีส์ Doctor Who โพสต์ข้อความแสดงความตกใจและเสียใจ พร้อมยกย่องว่าเขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก
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