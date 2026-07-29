ข่าวอาชญากรรม

จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 14:42 น.
จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

ขายสกินแคร์ปลอมออนไลน์ ยึดครีมกันแดด เซรั่ม แบรนด์ดังกว่า 70 รายการ มูลค่าความเสียหายร่วม 2 ล้านบาท รวบชายชาวจีนดูแลโกดัง อ้างเป็นแค่คนรับจ้างแพ็กของ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น ในพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หลังได้รับแจ้งความร้องเรียนจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางไม่มีคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์

จากการเข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม นายเว่ยซิน สัญชาติจีน พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ครีมกันแดด เจลล้างหน้า ยาสีฟัน และเซรั่มปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ชั้นนำ รวมกว่า 70 รายการ จำนวน 18,478 ชิ้น อาทิ Jula Herb, Mistine, Boots, BB Cream, Ice Lerskin, La Glace, Dr.Althea, Myuzu และ Minarita คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าเป็นเพียงพนักงานชั่วคราวที่รับจ้างแพ็กสินค้าส่งให้ลูกค้าเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 14:42 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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