หนุ่มช็อก! เจอที่พักไม่ตรงปก เจ้าของจริงโร่แจงโดนผู้เช่าอีกคนแอบอ้าง ททท. น่านรุดเยียวยา
นักท่องเที่ยวโดนหลอกจองที่พักไม่ตรงปก เจ้าของบ้านตัวจริงเผยถูกแอบอ้างนำบ้านมาปล่อยเช่าต่อ ททท. น่านรุดเยียวยาเร่งด่วน
เกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นในพื้นที่ตำบลสะปัน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน หลังจากมีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งโพสต์ภาพห้องพักที่ไม่ตรงปกอย่างรุนแรง พร้อมข้อความตัดพ้อลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก น่าน/ปัว/สะปัน โรงแรม ที่พัก ราคาถูก ระบุว่า “ขับรถมาไกลเจอเจ้าของห้องพักแบบนี้แย่มาก”
หลังจากโพสต์ภาพที่พักไม่ตรงปกลงในกลุ่มเฟซบุ๊กก็มีชาวเน็ตชายรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “ผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ เป็นบ้านที่ไม่ได้มีใครอยู่อาศัย ต้นเรื่องคือ มีคนมาติดต่อขอเช่าผ่านแม่ผม บอกว่ามาทำงานที่สะปัน ไม่มีที่พักเลยมาขอเช่าเอาไว้นอน เขาเห็นสภาพบ้านแล้วยังรับได้ เลยให้เช่าเดือนละ 1000 บาท โดยเขาจ่ายเงินสดมา 1000 บาท สำหรับค่าเช่าเดือนแรก และเขาเข้ามานอนเอง 1 วัน คือวันที่ 25 ก.คที่ผ่านมา พอวันที่ 27 ก.ค แม่ผมขับรถผ่านเห็นผู้ชายกางเต้นท์ในบ้าน มีคนอยู่ 2 คนทำให้เข้าใจว่าเป็นกลุ่มคนที่พักด้วยกัน (ที่ตอนแรกอ้างว่ามาทำงานก่อสร้างที่หมู่บ้านสะปัน) พึ่งจะมารู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็ตอนเกิดเรื่องแล้ว
ตกใจเหมือนกัน สงสัยว่าเขาจะเอาภาพที่อื่นไปหลอกนักท่องเที่ยวหรือเปล่า แล้วพามาที่นี่ พรุ่งนี้จะติดตามกับคนที่มาขอเช่าครับให้ครับผม”
ล่าสุด นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าพบนักท่องเที่ยวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อรับฟังปัญหาและสร้างความเข้าใจทันที
ททท. ได้กล่าวขออภัยพร้อมมอบของที่ระลึก ขณะที่รีสอร์ตสะปันกลางนาได้สนับสนุนบัตรกำนัลห้องพักเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวใหม่ในโอกาสหน้า พร้อมทั้งได้รับการคืนเงินค่าจองห้องพักเต็มจำนวน ด้านนักท่องเที่ยวเผยความรู้สึกซาบซึ้งใจในการดูแลและยืนยันจะกลับมาเที่ยวจังหวัดน่านอีกแน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB น่าน/ปัว/สะปัน โรงแรม ที่พัก ราคาถูก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: