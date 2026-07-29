คิมซูฮยอน พ้นผิด ตำรวจยกฟ้องทุกข้อหา ยันคลิปเสียง-แชตปลอม
สื่อเกาหลีใต้เผย ตำรวจสั่งยกฟ้อง ‘คิมซูฮยอน’ ทุกข้อหา หลังนิติเวชยันคลิปเสียง ‘คิมแซรน’ และแชตเป็น AI สร้างเรื่องเท็จ ล่าสุดดำเนินคดียูทูบเบอร์ปล่อยข่าว
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ dispatch รายงานว่า คิมซูฮยอน (Kim Soo hyun) พ้นข้อกล่าวหาละเมิดพระราชบัญญัติสวัสดิภาพเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังครอบครัวของอดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ คิมแซรน ยื่นฟ้องร้องว่าเขาทำการล่วงละเมิดทางเพศเธอในวัยเด็ก ล่าสุดตำรวจสรุปแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นจริง
สถานีตำรวจมีคำสั่งไม่ฟ้องคิมซูฮยอนในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติสวัสดิภาพเด็กและข้อหาแจ้งความเท็จ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าทั้งคู่เคยคบหากันหรือมีการล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่ฝ่ายหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่ ผลปรากฏว่าข้อกล่าวหาเรื่องการคบหาผู้เยาว์เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ครอบครัวของคิมแซรนร่วมกับ คิมเซอึย อดีตนักข่าวและผู้ดูแลช่องยูทูบ Garosero Research Institute ยื่นฟ้องคิมซูฮยอน ครอบครัวอ้างอิงข้อมูลจากการแถลงข่าวของคิมเซอึยและทนายความบูจีซอก
คำฟ้องระบุว่า คิมซูฮยอนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและบังคับให้ทำพฤติกรรมอนาจารในปี 2557 ซึ่งขณะนั้นคิมแซรนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือมีอายุเพียง 14 ปี ครอบครัวมองว่าคิมซูฮยอนกระทำการล่วงละเมิดทางเพศและจิตใจต่อเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะในการปกป้องตัวเอง
หลักฐานสำคัญที่คิมเซอึยและทนายความนำมาเปิดเผยในงานแถลงข่าวคือ คลิปเสียงของคิมแซรน พวกเขาอ้างว่าเป็นบทสนทนาจริงระหว่างเธอกับคนรู้จักในนิวเจอร์ซีย์ เนื้อหาระบุว่า “ครั้งแรกที่ทำกับไอ้หมอนั่นคือช่วงปิดเทอมฤดูหนาวตอน ม.2”
ล่าสุด แผนกนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพบว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นของปลอม ผู้ไม่หวังดีใช้ AI ดัดแปลงเสียงขึ้นมา เจ้าหน้าที่ระบุว่าคลื่นความถี่เสียงของผู้ชายและผู้หญิงในคลิปมีความผิดปกติ
นอกจากนี้ ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวตนของ “คนรู้จักในนิวเจอร์ซีย์” ที่อยู่ในคลิปได้ และไม่ทราบว่าบุคคลนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ หรืออาจเป็นเพียงเสียง AI เช่นกัน ถึงอย่างนั้นคิมเซอึยก็ยังคงยืนกรานว่าคลิปเสียงนี้เป็นของจริงและอ้างว่าตนเองลงพื้นที่หาข่าวถึงนิวเจอร์ซีย์มาแล้ว ครอบครัวจึงนำเรื่องนี้ไปเป็นหลักฐานฟ้องร้องต่อ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมคิมเซอึยและส่งตัวฟ้องศาลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับคิมซูฮยอน หลังจากคิมเซอึยถูกจับกุม Gold Medalist ต้นสังกัดของคิมซูฮยอนออกแถลงการณ์ว่า ผลการสืบสวนยืนยันชัดเจนแล้วว่าข้อสงสัยและหลักฐานต่าง ๆ ที่ช่องยูทูบนำมากล่าวอ้างไม่เป็นความจริง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า แชตกาเกาทอล์กของคิมแซรนที่นำมาเปิดเผยในงานแถลงข่าว เป็นการปลอมแปลงและบิดเบือนบทสนทนากับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคิมซูฮยอน นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าเสียงของคิมแซรนในคลิปเป็นข้อมูลที่ดัดแปลงขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยี AI
ที่มาข้อมูลจาก : mk และ dispatch
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