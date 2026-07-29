สาวช้ำหนัก แฟนหนุ่มแอบแซ่บ ครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่
หญิงสาววัย 22 ปี ร้องทนายพัฒน์ จับได้แฟนหนุ่มที่คบกันมา 7 ปี ไปแอบแซ่บครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่
เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เรื่องราวสุดช้ำใจของหญิงสาวรายหนึ่งพร้อมกับภาพการสนทนาบางส่วน โดยระบุว่า “หญิงสาววัย 22 ปี เล่าว่า ตลอดเวลาที่คบกัน เธอเจอแทบทุกอย่าง ทั้งถูกทำร้ายร่างกาย ถูกหลอกเงิน จับได้ว่าอีกฝ่ายเสพยา แต่ทุกครั้งที่ฝ่ายชายร้องไห้ ขอโอกาส หรือบอกว่าจะเปลี่ยน เธอก็ใจอ่อน ยอมกลับไปเริ่มใหม่ทุกครั้ง
จนล่าสุดเธอแอบเปิดโทรศัพท์แฟนดู แล้วก็เจอสิ่งที่รับไม่ได้…ไม่ใช่แค่คุยกับผู้หญิงคนอื่น แต่ยังมีแชตคุยกับผู้ชายหลายคน หนึ่งในนั้นเป็นครูผู้ชายที่เคยสอนสมัยมัธยม มีทั้งข้อความคิดถึง ชวนเจอ และคุยกันในเชิงคนรัก พอเอาเรื่องนี้ไปถาม กลับกลายเป็นการทะเลาะกันหนัก สุดท้ายเธอบอกว่าถูกอีกฝ่ายหยิบปืนมาจ่อ จนตัดสินใจว่า ครั้งนี้จะไม่กลับไปอีกแล้ว เจ็บจนชา เข็ดแล้ว”
ขณะที่ทนายพัฒน์ โพสต์ข้อความผ่านเพจ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026 ระบุว่า “สาววัย 22 ปี ร้องคบหากับแฟนหนุ่มมา 7 ปี เปิดเจอข้อมูลลับแฟนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูชายสอนสมัยมัธยม มิหนำซ้ำยังเคยพาสาวอื่นมานอนห้องที่เธอเช่า เมื่อความเปิดใช้ปืนขู่จะ…. #พิกัดเมืองร้อยเกิน”
นอกจากนี้ยังได้โพสต์อีกว่า “อ่านเเชตลับครูชายกับนักเรียนชายนอกใจแฟนสาวแล้ว บอกตรง ๆ เลยว่า มสยสส …” , “หนูเสียใจมากที่สุด ที่ครูที่เคยสอนหนูแย่งผัวหนูเอง ฟังแล้วจุกมาก” , “สิ่งที่ผิดไม่ใช่การชอบเพศไหน แต่สิ่งที่ผิด คือ การนอกใจ”
จากเรื่องราวดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “ชายรักชาย หญิงรักหญิง ก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอก แต่ต้องไม่ใช่ได้มาด้วยการนอกใจ หรือเป็นของใครอยู่แล้ว” , “ให้อภัยซ้ำๆ คนทำผิดมันจะเคยชินค่ะ มันจะทำจนเป็นเรื่องธรรมดา” , “ไม่ว่าจะเพศไหน การนอกใจ มันก็คือการนอกใจ จะชายหญิง นอกใจคู่ตน ก็เป็นสิ่งผิด ไม่สมควรเหมือนกันทั้งนั้น”
ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว โดยชาวเน็ตต่างรอความคืบหน้าว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไร
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