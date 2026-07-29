อาลัย ผศ.ดร.เทวา อาจารย์ มจพ. ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์ ทุ่มเทเพื่อการศึกษา
ศิษย์อาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวา คำปาเชื้อ อ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มจพ. ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์
แวดวงการศึกษาเกิดการสูญเสียครั้งสำคัญ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ทางภาควิชาระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ ผศ.ดร.เทวา ปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ภาควิชาและนักศึกษาเป็นอย่างมาก สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไว้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกคนเสมอ
ด้านครอบครัวได้แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ ณ ศาลา 5 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
พิธีรดน้ำศพ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น.
พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น.
พิธีฌาปนกิจ
วันที่ 2 สิงหาคม 2569
- เวลา 07.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระ
- เวลา 13.15 น. รับฟังพระธรรมเทศนา
- เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ทันทีที่ทราบข่าวเศร้า บรรดาลูกศิษย์ ศิษย์เก่า และคนรู้จักต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์เป็นจำนวนมาก หลายคนร่วมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตการเรียน เช่น
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคำปาเชื้ออย่างยิ่ง ขอให้ท่านอาจารย์ไปสู่ภพภูมิที่ดี ทุกสิ่งมีพบย่อมมีจาก มีเกิดขึ้น ย่อมดับไปเป็นธรรมดา จากลูกศิษย์ GMTCT จันทบุรี รุ่น 1”
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับอาจารย์และครอบครัวอาจารย์นะคะ ขอบพระคุณอาจารย์ที่เคยสั่งสอนอบรมศิษย์คนนี้ ขอบพระคุณมากค่ะ”
“อาจารย์เป็นผู้ที่ทำให้ผมจบ สจพ. เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งรุ่นพี่ ช่วยเหลือผมและเพื่อน ๆ ทั้ง 5 คนให้ผ่านพ้นวิกฤต กราบขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ครับ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง”
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ด้วยค่ะ”
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