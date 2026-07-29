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อาลัย ผศ.ดร.เทวา อาจารย์ มจพ. ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์ ทุ่มเทเพื่อการศึกษา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 14:17 น.
ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ มจพ. เสียชีวิต

ศิษย์อาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวา คำปาเชื้อ อ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มจพ. ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์

แวดวงการศึกษาเกิดการสูญเสียครั้งสำคัญ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ทางภาควิชาระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ ผศ.ดร.เทวา ปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ภาควิชาและนักศึกษาเป็นอย่างมาก สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไว้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกคนเสมอ

ด้านครอบครัวได้แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ ณ ศาลา 5 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

พิธีรดน้ำศพ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น.

พิธีสวดพระอภิธรรม

วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น.

พิธีฌาปนกิจ

วันที่ 2 สิงหาคม 2569

  • เวลา 07.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระ
  • เวลา 13.15 น. รับฟังพระธรรมเทศนา
  • เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาพจาก Facebook : Computer Education

ทันทีที่ทราบข่าวเศร้า บรรดาลูกศิษย์ ศิษย์เก่า และคนรู้จักต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์เป็นจำนวนมาก หลายคนร่วมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตการเรียน เช่น

“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคำปาเชื้ออย่างยิ่ง ขอให้ท่านอาจารย์ไปสู่ภพภูมิที่ดี ทุกสิ่งมีพบย่อมมีจาก มีเกิดขึ้น ย่อมดับไปเป็นธรรมดา จากลูกศิษย์ GMTCT จันทบุรี รุ่น 1”

“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับอาจารย์และครอบครัวอาจารย์นะคะ ขอบพระคุณอาจารย์ที่เคยสั่งสอนอบรมศิษย์คนนี้ ขอบพระคุณมากค่ะ”

“อาจารย์เป็นผู้ที่ทำให้ผมจบ สจพ. เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งรุ่นพี่ ช่วยเหลือผมและเพื่อน ๆ ทั้ง 5 คนให้ผ่านพ้นวิกฤต กราบขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ครับ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง”

“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ด้วยค่ะ”

มจพ. แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ
ภาพจาก Facebook : Computer Education

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 14:17 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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