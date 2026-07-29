ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 หลังดูแลมานาน 3 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 13:48 น.

ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 ปี หลังดูแลมานาน 3 ปี เจอข้อหาหนัก เสี่ยงติดคุกยาว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า สำนักอัยการในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งความเอาผิด โซเฟีย ดรอทท์ จิตแพทย์หญิงวัย 26 ปี ภายหลังจากที่เธอก่อเหตุข่มขืนวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 14 ปี จนถึงอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยของเธอ

โดยเหยื่อซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อถูกดรอทท์ข่มขืน ภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ 3 เดือน ซึ่งทางครอบครัวระบุว่าพวกเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกหักหลัง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและเยียวยาลูกๆของเขากลับตกเป็นเหยื่อเสียเอง

สำนักอัยการระบุว่าหลังจากที่เหยื่อได้รับปล่อยตัวมา เขาถูกดรอทท์ข่มขืน ในช่วงวันที่ 1 เมษายน จนไปถึง 14 กรกฎาคม

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุนั้น เธอเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิกที่มหาวิทยาลัยปาโล อัลโต

เบื้องต้นเธอถูกตั้งข้อหาการร่วมประเวณีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคดีอื่นๆ โดยหลังจากนี้ศาลจะกำหนดวันขึ้นศาลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาของเธอต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอสองถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในแอฟริกา 25 วัน บันเทิง

ย้อนรอย “หมอสอง” ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางแอฟริกา 25 วันแห่งความลุ้นระทึก เกิดอะไรขึ้นบ้าง

2 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

คู่มือคนไทย เที่ยวประเทศเสี่ยง เช็กก่อนบิน ต้องลงทะเบียน ประกันคุ้มครองไหม เบอร์ที่ต้องเซฟไว้

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพความเสียหายภายใน ห้าง Aeon ตำรวจคาดก๊าซระเบิด ต้นตอโศกนาฎกรรม

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มช็อก! เจอที่พักไม่ตรงปก เจ้าของจริงโร่แจงโดนผู้เช่าอีกคนแอบอ้าง ททท. น่านรุดเยียวยา

18 นาที ที่แล้ว
จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง ข่าวอาชญากรรม

จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

48 นาที ที่แล้ว
ตำรวจเกาหลีใต้สั่งยกฟ้องคิมซูฮยอนทุกข้อกล่าวหา บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นผิด ตำรวจยกฟ้องทุกข้อหา ยันคลิปเสียง-แชตปลอม

53 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร 1 ส.ค. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร 1 ส.ค. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทูตนอกแถว” ขอโทษ “อนุทิน” ปมเพลงเถียนมีมี่ หวังไทยไม่ตกเป็นมณฑลใคร

57 นาที ที่แล้ว
สาวช้ำหนัก แฟนหนุ่มแอบแซ่บ ครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่ ข่าว

สาวช้ำหนัก แฟนหนุ่มแอบแซ่บ ครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ มจพ. เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ผศ.ดร.เทวา อาจารย์ มจพ. ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์ ทุ่มเทเพื่อการศึกษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 หลังดูแลมานาน 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/8/69 เปิดใบแท้ 4 ตัวเด่น ชุดท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/8/69 เปิดใบแท้ 4 ตัวเด่น ชุดท้าย 2 ตัว 3 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เจอซากจยย. 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ถอดชิ้นส่วนฝังดิน ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย ตร.เร่งแกะรอย ข่าว

ด่วน! เจอซากจยย. 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ถอดชิ้นส่วนฝังดิน ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย ตร.เร่งแกะรอย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กต. ประสานจอร์เจีย เร่งตามหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หลังขาดการติดต่อนาน 2 สัปดาห์ ข่าว

กต. ประสานจอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” หลังขาดการติดต่อนาน 2 สัปดาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสอง นพรัตน์ แนะครอบครัว ฮลุน โซโล่ รีบแจ้งตำรวจสากล ข่าว

หมอสอง ยินดีช่วย ‘ฮลุน โซโล่’ หายตัวในจอร์เจีย 15 วัน ปมเคยถูกลักพาตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เจ้าหน้าที่เหยียบระเบิด ขณะเก็บกู้ทุ่นระเบิดในสระแก้ว ข้อเท้าซ้ายฉีกขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังให้ความรู้วิธีรับมือแผ่นดินไหว ย้ำทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งชีวิต ใช้ไม่ได้จริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก งวด 1 ส.ค. 69 นครศรีธรรมราช เลขเด็ดมาเต็ม Line News

แปลปกสลาก งวด 1 ส.ค. 69 นครศรีธรรมราช เลขเด็ดมาเต็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย &quot;รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด&quot; อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด” อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน เศรษฐกิจ

บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“การดี” ชวนลงชื่อโหวตคัดค้าน TH-AI Passport ปล่อยเงิน 1.6 พันล้านไหลแบบนี้ไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามีปวดหัวหมอแนะให้กินยากลับบ้าน ข่าว

สามีปวดหัวรุนแรง หมอแนะกลับบ้านกินยา ตื้อขอเอกซเรย์ ช็อก! พบเลือดออกในสมอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนแถลงสรุป “อนุทิน” เยือนจีน ถือว่าประสบผลสำเร็จในหลากหลายมิติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย &#039;ยูกิ ดุรงค์แสง&#039; สู้คดีโดดเดี่ยว บันเทิง

สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย ‘ยูกิ ดุรงค์แสง’ เดินหน้าสู้คดีโดดเดี่ยว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 13:48 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอสองถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในแอฟริกา 25 วัน

ย้อนรอย “หมอสอง” ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางแอฟริกา 25 วันแห่งความลุ้นระทึก เกิดอะไรขึ้นบ้าง

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

คู่มือคนไทย เที่ยวประเทศเสี่ยง เช็กก่อนบิน ต้องลงทะเบียน ประกันคุ้มครองไหม เบอร์ที่ต้องเซฟไว้

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

หนุ่มช็อก! เจอที่พักไม่ตรงปก เจ้าของจริงโร่แจงโดนผู้เช่าอีกคนแอบอ้าง ททท. น่านรุดเยียวยา

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
Back to top button