ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 หลังดูแลมานาน 3 ปี
ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 ปี หลังดูแลมานาน 3 ปี เจอข้อหาหนัก เสี่ยงติดคุกยาว
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า สำนักอัยการในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งความเอาผิด โซเฟีย ดรอทท์ จิตแพทย์หญิงวัย 26 ปี ภายหลังจากที่เธอก่อเหตุข่มขืนวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 14 ปี จนถึงอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยของเธอ
โดยเหยื่อซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อถูกดรอทท์ข่มขืน ภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ 3 เดือน ซึ่งทางครอบครัวระบุว่าพวกเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกหักหลัง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและเยียวยาลูกๆของเขากลับตกเป็นเหยื่อเสียเอง
สำนักอัยการระบุว่าหลังจากที่เหยื่อได้รับปล่อยตัวมา เขาถูกดรอทท์ข่มขืน ในช่วงวันที่ 1 เมษายน จนไปถึง 14 กรกฎาคม
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุนั้น เธอเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิกที่มหาวิทยาลัยปาโล อัลโต
เบื้องต้นเธอถูกตั้งข้อหาการร่วมประเวณีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคดีอื่นๆ โดยหลังจากนี้ศาลจะกำหนดวันขึ้นศาลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาของเธอต่อไป
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