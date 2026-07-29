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กต. ประสานจอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” หลังขาดการติดต่อนาน 2 สัปดาห์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 13:29 น.
กต. ประสานจอร์เจีย เร่งตามหา "ฮลุน โซโล่" หลังขาดการติดต่อนาน 2 สัปดาห์

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมสถานทูตฯ ประสานจอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายเที่ยวชื่อดัง หลังขาดการติดต่อนาน 2 สัปดาห์

จากกรณีครอบครัวของ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยว ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 9.2 แสนคน และมีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กมากกว่า 2.6 ล้านคน ออกประกาศตามหา หลังขาดการติดต่อขณะเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย เป็นระยะเวลานานถึง 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา

น.ส.ใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสูญหายของ นายบวรทัต เป็งสุข ซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวและญาติระหว่างเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียเป็นเวลาร่วม 2 สัปดาห์

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ซึ่งมีเขตอาณาดูแลรับผิดชอบประเทศจอร์เจีย ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของประเทศจอร์เจีย ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศจอร์เจีย รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ เพื่อช่วยสืบหาเบาะแสและติดตามตัวนายบวรทัตอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งประสานข้อมูลกับครอบครัวของนายบวรทัตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝั่งประเทศจอร์เจียกำลังเร่งดำเนินการติดตามเบาะแสของนายบวรทัตอย่างเต็มความสามารถ โดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในกรณีนี้ จะรีบแจ้งให้ครอบครัวและประชาชนทราบในโอกาสแรกต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 13:29 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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