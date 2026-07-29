ด่วน! เจ้าหน้าที่เหยียบระเบิด ขณะเก็บกู้ทุ่นระเบิดในสระแก้ว ข้อเท้าซ้ายฉีกขาด
เจ้าหน้าที่เหยียบระเบิด ขณะเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบ้านหนองจาน 0.สระแก้ว ข้อเท้าซ้ายฉีกขาด เข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.) ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด ขณะเข้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวข้อเท้าซ้ายฉีกขาด
โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยอรัญประเทศ นำตัวผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยแพทย์กำลังให้การรักษาและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณบ้านหนองจานยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาจยังมีวัตถุระเบิดตกค้างจากเหตุการณ์ในอดีต เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและประกาศว่าปลอดภัยจากวัตถุระเบิด
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