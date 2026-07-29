เพจดังให้ความรู้วิธีรับมือแผ่นดินไหว ย้ำทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งชีวิต ใช้ไม่ได้จริง
เพจดังให้ความรู้วิธีรับมือแผ่นดินไหว ย้ำทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งชีวิต ใช้ไม่ได้จริง แถมเสี่ยงอันตรายจากการถูกของตกมาใส่อีก
เพจ Drama Addict ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือในสถานการณ์แผ่นดินไหว โดยระบุว่า “ความรู้ใดใดก็ตามต้องมีการอัปเดตเสมอ เรื่องแผ่นดินไหวก็เช่นกัน เมื่อก่อนเราจะมีการสอนเรื่องทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งชีวิต ประมาณว่าถ้ามีแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ให้ไปขดตัวอยู่ใกล้ๆตู้หรือโซฟาหรือเตียงอะไรก็ได้ เผื่อว่าถ้าเพดานหรือตัวอาคารถล่มลงมา เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ใหญ่พวกนั้น จะได้ทำหน้าที่เป็นคานค้ำ เพดาน ให้เหลือช่องว่างแคบๆ เป็นช่องรูปสามเหลี่ยมให้ผู้รอดชีวิตยังซุกตัวอยู่ในนั้นได้
ประเด็นคือไอ้ทฤษฎีที่สอนกันนี้ปัจจุบันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องเท็จ ที่เล่าต่อๆกันมา ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่ประการใด ว่ามันจะสามารถช่วยให้รอดชีวิตได้จริง สาเหตุคือในประเทศที่มีมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี เวลาอาคารถล่มมันจะไม่ได้ถล่มแบบ pancake (นึกภาพตึกสตง ถล่ม นั่นคือการถล่มชนิดนี้) แต่เวลาคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวมักเกิดจากข้าวของในบ้านล้มทับ หรือตกใส่มากกว่า ดังนั้นการไปขดตัวอยู่ข้างข้างเฟอร์นิเจอร์ จึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากขึ้น แวะไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่เราไปขดตัวอยู่ใกล้ใกล้นั่นแหละ ที่มันจะได้รับอิทธิพลจากแรงสั่นของแผ่นดินไหวแล้วล้มลงมาทับผลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และเวลาจุดถล่มลงมาพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแค่นั้นมันเอาไม่อยู่หรอก
ไม่มีทางที่จะทำให้เกิดพื้นที่สามเหลี่ยมได้ ถ้าเดาได้ว่า เพดานจะถล่มทรุดตัวแบบไหนตำแหน่งไหน ดังนั้น ต่อให้เฟอร์นิเจอร์มันค้ำซากเพดานอยู่แต่ก็บอกไม่ได้เลยว่า มันจะเกิดช่องว่างสามเหลี่ยมที่ว่าขึ้นหรือเปล่า และเหตุการณ์ที่ว่า จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีหลังจากแผ่นดินไหว ไม่มีใครมีปัญญาทำได้ ดังนั้นทฤษฎีสามเหลี่ยมเสียชีวิตปัจจุบันจึงไม่สอนกันแล้วเพราะว่าบุลชิต
ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงแถมยังอันตรายอีกต่างหาก ปัจจุบันแนวทางที่สอนกันให้เอาตัวรอดจากแผ่นดิน หมอบ ป้อง เกาะ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้ หมอบ คลานลงไปบนพื้นเพื่อป้องกันการล้มกระแทกพื้น ป้อง ให้มดเข้าใกล้โต๊ะที่แข็งแรงป้องกันหัวและและลำตัวถ้าวัตถุตกใส่ เกาะ ใช้มือยืดขาโต๊ะให้แน่น และเคลื่อนตัวไปตามแรงสั่นสะเทือนถ้าโต๊ะขยับ”
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