ด่วน! เจอซากจยย. 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ถอดชิ้นส่วนฝังดิน ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย ตร.เร่งแกะรอย
ด่วน! เจอซากรถจักรยานยนต์ สองพี่น้องชาวรัสเซีย ถอดแยกชิ้นส่วนฝังดิน พบ 4 ชายฉกรรจ์หลบหนีเข้าป่า ตำรวจเร่งแกะรอย
ความคืบหน้าจากกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนาของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ช่วงตี 4 ของวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก่อนขาดการติดต่อ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจกล้องวงจรปิด พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขับสะกดรอยตาม
ล่าสุดมีรายงานว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องที่ได้ลงพื้นที่สืบหาข้อมูลในพื้นที่ กระทั่งพบเข้ากับชายต้องสงสัย 4 คนถืออุปกรณ์ขุดดินอยู่ในป่า ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวทั้งหมดได้วิ่งหลบหนีทันที
เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบจุดดังกล่าว พบหลุมดินเพิ่งกลบใหม่และเมื่อลงมือขุดพบซากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น ADV 150 สีดำ-เทา ซึ่งเป็นของสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกถอดแยกเป็นชิ้นส่วนและฝังดินไว้
ภายหลังพบรถ เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปูพรมค้นหาพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อตามหาตัวผู้สูญหาย เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของ “นายป๋อง” ผู้ต้องสงสัย
ทั้งนี้มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ เจ๊ม้อย v+ อ้างว่า เบาะแสรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องรัสเซีย ไปอยู่กับนายป๋องโดยผู้ต้องสงสัยรายนี้อ้างว่า มีคนนำมาขัดดอก ใช้หนี้ค่ารถ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และแกะรอยค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซียต่อ
นอกจากนั้นเพจดังยังกล่าวอ้างเพิ่มเติมว่า ประวัติของนายป๋องนั้นไม่ธรรมดา เคยถูกจับคดีพรากผู้เยาว์ เมื่อปี 2553 ในปี 2559 และ 2561 นายป๋องถูกจับอีกครั้งในคดีปูน
ผู้ช่วยกำนันเผยว่า หลังวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิดจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ และได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มชายมาขุดดินตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มของคืนก่อนหน้า ตอนแรกเกรงว่าอาจมีการฝังศพจึงถอยกำลังมาประสานตำรวจ เมื่อกลับเข้าตรวจสอบกลุ่มชายดังกล่าวได้หลบหนีไปแล้ว เหลือเพียงจุดฝังรถจักรยานยนต์ ส่วนตัวของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปก็ยังอยู่ระหว่างเร่งค้นหา โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ปูพรมค้นหาอย่างเต็มความสามารถ
ก่อนหน้านี้เพจ เจ๊มอย v+ ได้โพสต์เรื่องราวการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียผ่านทางหน้าเพจ โดยระบุว่า
“เคสนี้หลายวันละ ดูน่าเป็นห่วงมาก สองพี่น้องชาวรัสเซีย หายตัวปริศนา บริเวณ “เขาชีจรรย์” ไดอาน่า วัย 22 ปีกับน้องชาย โรมัน วัย 17 ปี เป็นชาวรัสเซีย ขี่รถจักรยานยนต์ ออกจากบ้านพัก พื้นที่ หมู่ 7 ต. ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 หลังจากนั้นไม่ได้กลับเข้าไปที่บ้านอีกเลย แม่ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ขอให้ช่วยออกตามหา แต่ก็ยังไม่พบตัว เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าระหว่างที่ทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักมีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่สะกดรอยตามตลอดเวลา
ซารีน่า คุณแม่ชาวรัสเซีย เล่าว่า วันที่ 26/07/69 เวลา 04.00 น. ลูกสาวกับลูกชายสวมชุดอยู่บ้าน ไม่ได้แต่งตัว พกโทรศัพท์ไปด้วย ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน แม่เข้าใจว่าลูกออกไปซื้อของ แต่ไม่กลับเข้ามาอีกเลย เธอพยายามออกตามหา ติดต่อเพื่อนสนิทที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงบ้านคนรู้จัก ก็ไม่มีใครเจอตัวลูกทั้งสองคน
สำหรับข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า ซารีน่า ผู้เป็นแม่ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 ซื้อบ้านพักอาศัยที่ ชลบุรี ส่วนลูกทั้งสอง มาอาศัยด้วย ในช่วงปี 2021 เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยืนยันว่าลูกทั้ง 2 คนพูดภาษาไทยไม่ได้ พูดได้แค่สองภาษา ก็คือภาษารัสเซียกับภาษาอังกฤษ
ไทม์ไลน์ ” คืนเกิดเหตุ”
วันที่ 26/07/69 เวลา 04:00 น.ไดอาน่ากับโรมันสองพี่น้อง ออกจากบ้าน โดยบอกแม่ว่าจะไปซื้อของกิน โดยทั้งคู่ขี่ Honda ADV 160 ออกไป ไม่ใส่หมวกกันน็อก พกไปแค่โทรศัพท์กับเงินสดบางส่วน ก่อนขาดการติดต่อ สองพี่น้องส่งข้อความหาคุณแม่ว่า “รู้สึกเหมือนมีคนขี่รถสะกดรอยตาม”
หลังจากนั้นเพียงไม่นาน เวลาประมาณ 04:02 น. สัญญาณ Airtag ที่ติดไว้ใต้เบาะรถก็ดับลงทันที ทั้งที่แบตเตอรี่ก็ยังเต็ม แสดงว่าต้องมีคนถอด
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบจักรยานยนต์ปริศนาขี่ตามหลังในเส้นทางเปลี่ยว บริเวณเลียบมอเตอร์เวย์ จับภาพได้ว่าทั้งคู่ก็จอดรถเข็นไปพูดคุยกับจักรยานยนต์อีกคัน ก่อนจะขี่ตามกันไป
ด้านเจ้าหน้าที่เขาชีจรรย์ได้ให้เบาะแสว่าช่วงบ่ายวันอาทิตย์เห็นวัยรุ่นต่างชาติขี่จักรบานยนต์ลักษณะคล้ายกับสองพี่น้องรัสเซีย เข้าทางออก (ย้อนศร) ซึ่งหากเป็นสองพี่น้องจริง แสดงว่าก็อาจตั้งใจขี่รถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาชีจรรย์แล้วเที่ยวต่อ
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งตามหาตัวสองพี่ชาวรัสเซียอย่างเต็มที่ ล่าสุดเมื่้อวันที่ 28/07/69 ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ได้เชิญตัว คุณแม่ ชาวรัสเซีย มาสอบปากคำเพิ่มเติม”
อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+, one31
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