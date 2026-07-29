“การดี” ชวนลงชื่อโหวตคัดค้าน TH-AI Passport ปล่อยเงิน 1.6 พันล้านไหลแบบนี้ไม่ได้
การดี เลียวไพโรจน์ ชวนลงชื่อโหวตคัดค้าน TH-AI Passport ปล่อยเงิน 1.6 พันล้านไหลแบบนี้ไม่ได้ ย้ำเงินภาษีทุกบาทต้องตรวจสอบได้
นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงนโยบาย TH-AI Passport ระบุว่า “ทุจริตอย่างถูกระเบียบ เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางส่ง link นี้มาให้ มีกำลังใจขึ้นมามากเลยค่ะ
ร่วมสนับสนุน ส่งกำลังใจให้ สส.การดี เลียวไพโรจน์ ที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport เพื่อปกป้องเงินภาษีกว่า 1,621 ล้านบาท ให้ถูกใช้อย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประชาชนจริง เพราะตอนนี้เหลือเธอคนเดียวแล้วจริงๆที่จับเรื่องนี้ไม่ปล่อย เงินภาษีทุกบาทต้องตรวจสอบได้ ร่วมส่งเสียงและร่วมลงชื่อที่ https://stopaipass.com/”
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ นางการดี เคยระบุถึงโครงการดังกล่าวว่า “เราคงจะปล่อยให้เงินงบประมาณ 1,600 ล้านบาท ไหลไปแบบไม่ชอบธรรมแบบนี้ไม่ได้นะคะ”
อ้อได้เดินทางไปยื่น “เอกสารเปิดผนึก” ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวน พิจารณาแก้ไข หรือยุติโครงการ #THAIPassport โดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติหรือข้อกังวลไว้ 5 ประเด็นค่ะ
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ประเด็นที่ 1 ข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นที่ 2 ความไม่คุ้มค่าและคุณภาพระบบที่ต่ำกว่ามาตรฐานฟรีทั่วไป
ประเด็นที่ 3 ความไม่โปร่งใสในเกณฑ์การจ่ายเงินตามการใช้งานจริง (Pay per Use หรือ Pay per Active User)
ประเด็นที่ 4 การขัดต่อเงื่อนไข TOR และกระทบต่ออธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty)
ประเด็นที่ 5 การขาดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่ชัดเจน
เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มารับเรื่องแทนค่ะ
ประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำคือ ขณะนี้งานงวดที่ 1 ยังอยู่ในกระบวนการตรวจรับ ซึ่งแปลว่าเงินงบประมาณก้อนแรกจำนวนกว่า 300 ล้านบาท ยังคงอยู่กับรัฐและยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายออกไป
การยื่นเอกสารเปิดผนึกในครั้งนี้ ต้องการย้ำให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ในฐานะผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการทรัพยากรของกระทรวง ได้ตระหนักและพิจารณาข้อสังเกตสำคัญของโครงการ TH-AI Passport พร้อมทั้งเตือนถึงผลกระทบทางกฎหมายที่อาจตามมา
หากเอกสารเปิดผนึกฉบับนี้ ส่งถึงมือรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังคงไม่มีการดำเนินการใดๆ หรือยังคงเพิกเฉยต่อข้อท้วงติง จะถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
อ้อและพรรคประชาธิปัตย์ จะติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด และพร้อมนำเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบในกลไกของรัฐสภา เพื่อเป็นปากเสียงปกป้องเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่ออนาคตเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยอย่างแท้จริงค่ะ”
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