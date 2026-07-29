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หมอสอง ยินดีช่วย ‘ฮลุน โซโล่’ หายตัวในจอร์เจีย 15 วัน ปมเคยถูกลักพาตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 13:31 น.
หมอสอง นพรัตน์ แนะครอบครัว ฮลุน โซโล่ รีบแจ้งตำรวจสากล

หมอสอง นพรัตน์ แนะครอบครัว ฮลุน โซโล่ รีบแจ้งตำรวจสากล พร้อมยินดีให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ตรงเคยถูกลักพาตัว-เรียกค่าไถ่นาน 25 วัน

จากกรณี ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูปเบอร์สายท่องเที่ยวเจ้าของช่อง ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ที่มีผู้ติดตามกว่า 9.3 แสนคน ขาดการติดต่อกับครอบครัวนาน 15 วัน หลังเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา

ล่าสุด หมอสอง นพรัตน์ รัตนวราห แพทย์ศัลยกรรม สามีของ ออน สมฤทัย เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของครอบครัวฮลุน โซโล่ ระบุว่า “ควรรีบแจ้ง Interpol ด้วยครับ อยากสอบถามข้อมูลอะไรที่อาจเกี่ยวข้องหรือปรึกษาทักผมมาได้ครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ขอให้น้องปลอดภัยครับ”

สำหรับ หมอสอง เคยถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่นาน 25 วัน ระหว่างเดินทางเที่ยวที่ประเทศบูร์กินาฟาโซและประเทศมาลี ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น จู่ ๆ มีคนถืออาวุธปืนสั่งให้ไกด์และคนขับรถขับกลับไป ส่วนหมอสองถูกสั่งให้คุกเข่าและปิดตาไว้ โดยให้นอนใต้ต้นไม้ในเต็นท์เล็ก ๆ ระหว่างที่ถูกจับไม่ได้โดนทำร้ายใด ๆ ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือและกลับถึงไทยอย่างปลอดภัย​

หมอสอง เคลื่อนไหวหลัง ฮลุน โซโล่ หายตัวปริศนาในจอร์เจีย 15 วัน
ภาพจาก Facebook : นพรัตน์ รัตนวราห

อย่างไรก็ดี พี่ชายของยูทูปเบอร์คนดัง ประกาศขอความร่วมมือในการตามหาน้องชาย และขอเตือนเรื่องข่าวปลอม ขอความกรุณาทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

ขอความร่วมมือ อย่าสร้างข่าวลือ ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง เพราะอาจทำให้การติดตามตัวน้องเกิดความสับสน และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัว

หากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ โปรดติดต่อครอบครัวหรือแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง ขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการช่วยเหลือในการตามหาน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย

พี่ชายฮลุน โซโล่แจ้งหายตัว
ภาพจาก Facebook : Klose Mos

ล่าสุดทางครอบครัวอัปเดตว่า “ตอนนี้ทางสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กำลังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ นะครับที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรทุกช่องทาง ขอบคุณทุกคนมาก ๆ จริง ๆ นะครับ ทางเราได้แต่รอฟังข่าว แค่รู้ว่าน้องปลอดภัยก็ดีใจแล้วครับ”

พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ โพสต์
IG/ klosemoss
นพรัตน์ รัตนวราห
ภาพจาก Facebook : นพรัตน์ รัตนวราห

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 13:31 น.
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