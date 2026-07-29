การเงินเศรษฐกิจ

บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:54 น.
บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน

ช็อก! บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน บริษัทไม่ทอดทิ้ง เตรียมจ่ายชดเชยตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์เอกสารประกาศยุติกิจการของ บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกเหล็กโลหะ ที่เปิดมายาวนานกว่า 15 ปี จากการประกาศปิดกิจการอย่างกะทันหันในครั้งนี้ ทำให้พนักงานที่ทำงานในโรงงานและบริษัทแห่งนี้ต้องตกงานกะทันหัน แต่ทางบริษัทไม่ทอดทิ้งให้ลอยแพ เตรียมจ่ายเงินเยียวยาพนักงานทุกคนตามกฎหมายกำหนด

บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะ ทั้งท่อเหล็ก ท่อทองแดง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และท่อฮอลโลว์โปรไฟล์ (Hollow Profile) เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ การปิดตัวลงครั้งนี้ถือเป็นการปิดตำนานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่แห่งหนึ่งในจ.ชลบุรี หลังก่อตั้งมานานเกือบ 16 ปี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการยุติกิจการอย่างเป็นทางการ

บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน-1
ภาพจาก : seah

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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