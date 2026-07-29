ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนแถลงสรุป “อนุทิน” เยือนจีน ถือว่าประสบผลสำเร็จในหลากหลายมิติ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:36 น.

สถานทูตจีนแถลงสรุป “อนุทิน” เยือนจีน ถือว่าประสบผลสำเร็จในหลากหลายมิติ ขยายขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยบรรยายสรุปการเยือนจีนอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก 2026 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม เอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย ได้บรรยายสรุปการเยือนจีนอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก 2026 ของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล โดยมีนักข่าวและนักวิชาการกว่า 40 คนจากกว่า 30 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

เอกอัครราชทูตจางกล่าวว่า การเยือนครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในหลากหลายมิติ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน จ้าว เล่อจี้ได้ให้การต้อนรับและหารือกับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้นำของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-ไทย ตลอดจนประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน และบรรลุความเห็นพ้องต้องกันร่วมกันอย่างกว้างขวาง จีนและไทยได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และลงนามในเอกสารความร่วมมือมากกว่า 10 ฉบับ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ และการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนและไทยอย่างต่อเนื่อง และกระชับความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นอนาคตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงมิตรภาพอันพิเศษระหว่างจีนและไทย “จีน ไทยครอบครัวเดียวกัน” และเป็นการเปิดบทใหม่สำหรับการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และการแสวงหาการพัฒนาและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างสองประเทศ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตจางยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและไทย ปัญญาประดิษฐ์ และความร่วมมือด้านสื่อมวลชนด้วย”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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