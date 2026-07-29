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“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:22 น.
"นก อุษณีย์" คุกเข่าขอแต่งงาน "ม่วย นิธิตรา" แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอ “ม่วย นิธิตรา” แต่งงาน กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริมแม่น้ำสุมิดะ กรุงโตเกียว

นักแสดงสาว นก อุษณีย์ วัฒฐานะ คุกเข่าขอแต่งงานกับแฟนสาว ม่วย นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์ ผู้ประกาศข่าว ระหว่างเดินทางไปชมเทศกาลดอกไม้ไฟริมแม่น้ำสุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยฝ่ายหญิงตอบตกลงทั้งน้ำตา สื่อบันเทิงไทยหลายสำนักรายงานเรื่องนี้พร้อมกันเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 หลังนกโพสต์คลิปนาทีดังกล่าวลงช่องทางส่วนตัว

คลิปที่นกเผยแพร่บันทึกจังหวะที่ทั้งคู่ยืนชมดอกไม้ไฟริมแม่น้ำยามค่ำคืน ระหว่างที่ม่วยกำลังเอ่ยชมความสวยงามของพลุ นกก็คุกเข่าลงต่อหน้าโดยไม่ทันตั้งตัว พร้อมบอกว่าอยากขออย่างเป็นทางการ เพราะถึงจะรู้กันอยู่แล้วว่ากำลังจะแต่งงาน แต่ยังไม่เคยมีโมเมนต์นี้ร่วมกัน

ม่วยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ก่อนตอบรับสั้นๆ ว่า “แต่งค่ะ รักที่รักค่ะ” แล้วเข้าโอบกอดกัน นกโพสต์คลิปพร้อมแคปชันว่า “She said yes” หลังคลิปเผยแพร่ออกไป เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก

ถึงขณะนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดการงานแต่งงานหรือวันจดทะเบียนสมรส

นก อุษณีย์ วัฒฐานะ เป็นนักแสดงหญิงที่มีผลงานละครมายาวนาน ส่วนม่วย นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์ ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าว สื่อบันเทิงระบุว่าทั้งคู่คบหากันมากว่า 2 ปี

เส้นทางความสัมพันธ์ นก อุษณีย์ ม่วย นิธิตรา

ทั้งสองคนเปิดตัวความสัมพันธ์ต่อสาธารณะในปี 2567 และเคยให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซ่บโชว์ ทางช่อง One31 ว่าเคยสนิทกันมากมาก่อน แล้วผิดใจกันจนไม่ติดต่อกันนานถึง 13 ปี ก่อนกลับมาเปิดใจคุยกันใหม่และเปลี่ยนสถานะเป็นคู่รัก

การเปิดตัวครั้งนั้นทำให้ทั้งคู่ถูกวิจารณ์และถูกใช้ถ้อยคำเชิงลบเพราะเป็นคู่รักหญิงกับหญิง ในการสัมภาษณ์เดียวกัน ทั้งสองยังพูดถึงแผนแต่งงานในอนาคตด้วย

การขอแต่งงานเกิดขึ้นหลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยบังคับใช้แล้ว พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน คือวันที่ 22 มกราคม 2568 สาระสำคัญคือให้บุคคล 2 คนไม่ว่าเพศใดหมั้นและสมรสกันได้ โดยเปลี่ยนถ้อยคำจาก “ชาย” และ “หญิง” เป็น “บุคคล” และเรียกสามีภริยาว่า “คู่สมรส” กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวฉบับที่ 4 พ.ศ. 2568 รองรับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลทุกเพศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

คู่รักเพศเดียวกันในไทยจึงจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมาย และได้สิทธิเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ

เปิดวาร์ป “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว “นก อุษณีย์” ดีกรีผู้ประกาศข่าวช่องดัง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:22 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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