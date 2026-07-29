อาลัย “รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด” อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ
สุดอาลัย “รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด” อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ในวัย 78 ปี
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา นายสุณัย ผาสุข นักวิชาการอาวุโสองค์การฮิวแมนไรตส์วอตช์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.กุลลดา ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย 78 ปี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รศ.กุลลดา มีความเชี่ยวชาญด้านความเป็นมาของโลกตะวันตก นโยบายต่างประเทศของไทย และการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลงานวิจัยสำคัญมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยในศตวรรษที่ 19 ผ่านกรอบคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเชิงวิพากษ์ กรอบแนวคิดนี้เชื่อมโยงพลวัตของระบบทุนนิยมโลก พลังทางสังคม และการก่อรูปของรัฐเข้ากับพัฒนาการทางการเมืองของไทย
แนวทางการศึกษาของ รศ.กุลลดา อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับการเมืองภายในประเทศอย่างชัดเจน เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่บทบาทของระบบทุนนิยมโลก รัฐมหาอำนาจ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการตอบสนองของรัฐไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
รศ.กุลลดา ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักวิชาการหลายคนในแวดวงรัฐศาสตร์ เช่น ณัฐพล ใจจริง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย และ นรุตม์ เจริญศรี แนวทางการทำงานของ รศ.กุลลดา มุ่งเน้นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองผ่านกรอบทฤษฎีทางวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยไม่เลือกข้างทางการเมือง
การเสียชีวิตของ รศ.กุลลดา ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรทางวิชาการและนักคิดคนสำคัญของวงการรัฐศาสตร์ไทย ผลงานและแนวคิดของ รศ.กุลลดา ยังคงส่งอิทธิพลต่อวงวิชาการและกลุ่มลูกศิษย์จนถึงปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
- ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการเมืองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ School of Oriental and African Studies (SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน
ผลงานวิชาการสำคัญ
- ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย
- วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ
ขณะที่เพจ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์แสดงความอาลัยต่อ ระบุว่า “สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ที่มา: FB/ Sunai Phasuk , THE STANDARD , The Active
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