ข่าว

อาลัย “รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด” อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:57 น.
สุดอาลัย "รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด" อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

สุดอาลัย “รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด” อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ในวัย 78 ปี

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา นายสุณัย ผาสุข นักวิชาการอาวุโสองค์การฮิวแมนไรตส์วอตช์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.กุลลดา ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย 78 ปี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.กุลลดา มีความเชี่ยวชาญด้านความเป็นมาของโลกตะวันตก นโยบายต่างประเทศของไทย และการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลงานวิจัยสำคัญมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยในศตวรรษที่ 19 ผ่านกรอบคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเชิงวิพากษ์ กรอบแนวคิดนี้เชื่อมโยงพลวัตของระบบทุนนิยมโลก พลังทางสังคม และการก่อรูปของรัฐเข้ากับพัฒนาการทางการเมืองของไทย

แนวทางการศึกษาของ รศ.กุลลดา อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับการเมืองภายในประเทศอย่างชัดเจน เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่บทบาทของระบบทุนนิยมโลก รัฐมหาอำนาจ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการตอบสนองของรัฐไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง

รศ.กุลลดา ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักวิชาการหลายคนในแวดวงรัฐศาสตร์ เช่น ณัฐพล ใจจริง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย และ นรุตม์ เจริญศรี แนวทางการทำงานของ รศ.กุลลดา มุ่งเน้นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองผ่านกรอบทฤษฎีทางวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยไม่เลือกข้างทางการเมือง

การเสียชีวิตของ รศ.กุลลดา ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรทางวิชาการและนักคิดคนสำคัญของวงการรัฐศาสตร์ไทย ผลงานและแนวคิดของ รศ.กุลลดา ยังคงส่งอิทธิพลต่อวงวิชาการและกลุ่มลูกศิษย์จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

  • ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการเมืองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ School of Oriental and African Studies (SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน

ผลงานวิชาการสำคัญ

  • ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย
  • วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ

ขณะที่เพจ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์แสดงความอาลัยต่อ ระบุว่า “สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์แสดงความอาลัย
FB/ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ที่มา: FB/ Sunai Phasuk , THE STANDARD , The Active

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอสองถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในแอฟริกา 25 วัน บันเทิง

ย้อนรอย “หมอสอง” ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางแอฟริกา 25 วันแห่งความลุ้นระทึก เกิดอะไรขึ้นบ้าง

8 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

คู่มือคนไทย เที่ยวประเทศเสี่ยง เช็กก่อนบิน ต้องลงทะเบียน ประกันคุ้มครองไหม เบอร์ที่ต้องเซฟไว้

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพความเสียหายภายใน ห้าง Aeon ตำรวจคาดก๊าซระเบิด ต้นตอโศกนาฎกรรม

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มช็อก! เจอที่พักไม่ตรงปก เจ้าของจริงโร่แจงโดนผู้เช่าอีกคนแอบอ้าง ททท. น่านรุดเยียวยา

24 นาที ที่แล้ว
จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง ข่าวอาชญากรรม

จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

53 นาที ที่แล้ว
ตำรวจเกาหลีใต้สั่งยกฟ้องคิมซูฮยอนทุกข้อกล่าวหา บันเทิงเกาหลี

คิมซูฮยอน พ้นผิด ตำรวจยกฟ้องทุกข้อหา ยันคลิปเสียง-แชตปลอม

59 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร 1 ส.ค. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร 1 ส.ค. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทูตนอกแถว” ขอโทษ “อนุทิน” ปมเพลงเถียนมีมี่ หวังไทยไม่ตกเป็นมณฑลใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช้ำหนัก แฟนหนุ่มแอบแซ่บ ครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่ ข่าว

สาวช้ำหนัก แฟนหนุ่มแอบแซ่บ ครูชายสมัยมัธยม พาสาวมานอนห้อง ซ้ำโดนชักปืนขู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผศ.ดร.เทวา คำปาเชื้อ อาจารย์ มจพ. เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ผศ.ดร.เทวา อาจารย์ มจพ. ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์ ทุ่มเทเพื่อการศึกษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 หลังดูแลมานาน 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/8/69 เปิดใบแท้ 4 ตัวเด่น ชุดท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/8/69 เปิดใบแท้ 4 ตัวเด่น ชุดท้าย 2 ตัว 3 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เจอซากจยย. 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ถอดชิ้นส่วนฝังดิน ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย ตร.เร่งแกะรอย ข่าว

ด่วน! เจอซากจยย. 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ถอดชิ้นส่วนฝังดิน ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย ตร.เร่งแกะรอย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กต. ประสานจอร์เจีย เร่งตามหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หลังขาดการติดต่อนาน 2 สัปดาห์ ข่าว

กต. ประสานจอร์เจีย เร่งตามหา “ฮลุน โซโล่” หลังขาดการติดต่อนาน 2 สัปดาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสอง นพรัตน์ แนะครอบครัว ฮลุน โซโล่ รีบแจ้งตำรวจสากล ข่าว

หมอสอง ยินดีช่วย ‘ฮลุน โซโล่’ หายตัวในจอร์เจีย 15 วัน ปมเคยถูกลักพาตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เจ้าหน้าที่เหยียบระเบิด ขณะเก็บกู้ทุ่นระเบิดในสระแก้ว ข้อเท้าซ้ายฉีกขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังให้ความรู้วิธีรับมือแผ่นดินไหว ย้ำทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งชีวิต ใช้ไม่ได้จริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก งวด 1 ส.ค. 69 นครศรีธรรมราช เลขเด็ดมาเต็ม Line News

แปลปกสลาก งวด 1 ส.ค. 69 นครศรีธรรมราช เลขเด็ดมาเต็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย &quot;รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด&quot; อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “รศ.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด” อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน เศรษฐกิจ

บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“การดี” ชวนลงชื่อโหวตคัดค้าน TH-AI Passport ปล่อยเงิน 1.6 พันล้านไหลแบบนี้ไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามีปวดหัวหมอแนะให้กินยากลับบ้าน ข่าว

สามีปวดหัวรุนแรง หมอแนะกลับบ้านกินยา ตื้อขอเอกซเรย์ ช็อก! พบเลือดออกในสมอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนแถลงสรุป “อนุทิน” เยือนจีน ถือว่าประสบผลสำเร็จในหลากหลายมิติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย &#039;ยูกิ ดุรงค์แสง&#039; สู้คดีโดดเดี่ยว บันเทิง

สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย ‘ยูกิ ดุรงค์แสง’ เดินหน้าสู้คดีโดดเดี่ยว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:57 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอสองถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในแอฟริกา 25 วัน

ย้อนรอย “หมอสอง” ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่กลางแอฟริกา 25 วันแห่งความลุ้นระทึก เกิดอะไรขึ้นบ้าง

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

คู่มือคนไทย เที่ยวประเทศเสี่ยง เช็กก่อนบิน ต้องลงทะเบียน ประกันคุ้มครองไหม เบอร์ที่ต้องเซฟไว้

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

เปิดภาพความเสียหายภายใน ห้าง Aeon ตำรวจคาดก๊าซระเบิด ต้นตอโศกนาฎกรรม

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

จีนอีกแล้ว ทลายโกดังกันแดด เซรั่มปลอม สมุทรปราการ ส่งขายออนไลน์ สวมรอยแบรนด์ดัง

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
Back to top button