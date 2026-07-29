อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน
อาลัย สุเลมานา อับดุล ซาเหม็ด ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน ภายหลังจากที่ขาติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายสุเลมานา อับดุล ซาเหม็ด ชายชาวกานาที่สูงที่สุดในประเทศเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 33 ปี ภายหลังจากที่เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะอาการปวด เนื่องจากขาติดเชื้อ ก่อนอาการจะทรุดลงและเสียชีวิตในที่สุด
โดยนายซาเหม็ดถือเป็นคนดังในประเทศกานา ด้วยความสูงของเขาที่สูง 223 เซนติเมตร รวมถึงความใจดีและเอื้อเฟื้อ
สำหรับนายซาเหม็ดนั้นป่วยเป็นโรคกลุ่มอาการมาร์แฟน ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เขามีแขนขาที่ยาวผิดปกติ โดยเขามาถูกตรวจพบในช่วงที่เขาอายุ 22 ปี ซึ่งนายซาเหม็ดเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาสังเกตถึงอาการผิดปกติเนื่องจากเขารู้สึกว่าปากของเขาขยาย ลิ้นของเขายาวขึ้น และหายใจไม่ถนัด ก่อนที่อวัยวะอื่นๆจะขยายตัวตาม
ทั้งนี้แพทย์ยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนายซาเหม็ดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการมาร์แฟน แต่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากภาวะติดเชื้อของเขา
ทั้งนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่านายซาเหม็ดเป็นชายที่สูงสุดในโลกหรือไม่ เนื่องจากตัวเลข 223 เซนติเมตร เป็นส่วนสูงที่วัดเมื่อสองปีก่อน และมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะสูงขึ้นอีก สำหรับสถิติบุคคลที่สูงที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่ 251 เซนติเมตร
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