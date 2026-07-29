สามีปวดหัวรุนแรง หมอแนะกลับบ้านกินยา ตื้อขอเอกซเรย์ ช็อก! พบเลือดออกในสมอง
ภรรยาแชร์อุทาหรณ์ สามีปวดหัวรุนแรง แพทย์แนะให้กลับบ้านกินยา ยืนกรานขอเอกซเรย์สมอง พบเลือดออกในสมอง 2 จุด เตือนผู้ป่วยอย่าเก็บอาการ-ขอตรวจละเอียดดีกว่า
หลังจากกรณีของครูทรายสูญเสียสามี คุณเพอร์ฟูม ผลชันสูตรเผยว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 2 เส้น ล่าสุด หญิงสาวรายหนึ่งแชร์อุทาหรณ์เกือบซ้ำรอยเคสของครูทราย โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่า “ด่านแรกคือการวินิจฉัยของหมอ ถ้าคืนนั้นเราตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยน”
เมื่อคืนวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 22.30 น. สองสามีภรรยากำลังเตรียมตัวเข้านอนตามปกติ จู่ ๆ สามีบ่นปวดหัวรุนแรงมาก ปวดแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตจึงลองล้มตัวลงนอนดูสักพักแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้น ภรรยาถามสามีว่าทนไหวหรือไม่ ค่อยไปหาหมอพรุ่งนี้เช้าดีได้ไหม สามีตอบกลับมาสั้น ๆ ว่า “ถ้าฉันนอนไปแล้วตอนเช้าไม่ตื่นล่ะ” ภรรยาจึงให้สามีรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขับรถพาไปโรงพยาบาลทันที
ทั้งคู่เดินทางถึงโรงพยาบาลประมาณ 23.00 น. เธอแจ้งพยาบาลจุดคัดกรองห้องฉุกเฉินว่าสามีเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) แพทย์เข้ามาตรวจอาการเบื้องต้นพบว่าแขนขายังมีแรง ไม่ได้มีอาการอ่อนแรง แม้ตอนนั้นความดันโลหิตของสามีจะพุ่งสูง แต่แพทย์ประเมินว่าอาจจะเกิดจากความเครียดหรือเหนื่อยจึงแนะนำให้กลับไปกินยาแก้ปวดที่บ้านดูก่อน
เธอว่าวันนั้นแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าสามีมีอาการปวดหัว แต่อาจจะเพราะเธอแจ้งว่าฝ่ายชายมีอาการสโตรก จึงไปเน้นการตรวจที่จุดนั้น
ปกติสามีเป็นคนมีความอดทนสูงและไม่ค่อยแสดงออกเวลาเจ็บปวด แพทย์อาจจะดูไม่ออกว่าคนไข้กำลังปวดหัวหนักมาก แต่สามีรู้สภาพร่างกายตัวเองดีว่ามีความผิดปกติจึงขอให้แพทย์ทำเอกซเรย์สมองทันที เพราะอยากรู้สาเหตุของอาการปวดหัวรุนแรง ซึ่งแพทย์ไม่ได้ขัดข้อง แต่หากผลเอกซเรย์ออกมาปกติ คนไข้ต้องสำรองจ่ายค่าตรวจเองก่อนประมาณ 7,000 กว่าบาทซึ่งทั้งคู่ยินดีจ่ายเงินส่วนนี้เพื่อคลายความกังวล
จากนั้นสามีเข้าไปทำเอกซเรย์สมองและรอผลตรวจประมาณ 20 นาที ผลพบว่าเลือดออกในสมอง 2 จุด ภรรยาตกใจมาก แพทย์สั่งเจาะเลือด รวมทั้งตรวจไตและตับ พร้อมสั่งย้ายสามีเข้าห้องไอซียูทันที เธอเปิดใจว่าโชคดีมากที่ไม่ได้กลับบ้านไปทานยาแก้ปวดเองตามที่ได้คำแนะนำ หากไปพบแพทย์แล้วมีอาการปวดตรงไหนให้บอกไปตรง ๆ ถ้าโรงพยาบาลไหนที่แพทย์ไม่ยอมตรวจให้รีบเปลี่ยนโรงพยาบาล ไม่ต้องรอ
เจ้าของโพสต์ทิ้งท้ายว่า โชคดีมากที่คุณหมอตรวจตามที่ตนขอ ไม่ได้ไล่กลับบ้านจริงจัง ไม่ได้โกรธแพทย์หรือโทษใคร และขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนกับเคสของตนเอง ตอนนี้สามีปลอดภัยแล้ว
ชมคลิป
ข้อมูลจาก : อรรถรส-สรุปข่าว และ kattaleya3
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