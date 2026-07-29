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จีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่แกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.
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ศาลจีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่ร่วมมือกับครอบครัวแกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก สุดท้ายไปไม่รอดติดคุกอยู่ดี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม สำนัหข่าว SCMP รายงานถึงไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ประเทศจีน ภายหลังจากที่ศาลได้พิพากษานายซี จำคุก 5 เดือนและปรับเงินเกือบ 1 แสนบาท (20,000 หยวน) ภายหลังจากนายสีร่วมมือกับครอบครัวเพื่อแกล้งตายหนีคดีเมาแล้วขับ

โดยนายซีถูกจับกุมในคดีเมาแล้วขับ และเขาเคยมีประวัติเมาแล้วขับโดยไม่มีใบขับขี่ถึงสองครั้ง ซึ่งโทษของเขาอาจจะทำให้เขาถูกพิพากษาจำคุก 1-6 เดือนและปรับเงิน ด้วยความที่เขากลัวติดคุกและกลัวว่าจะทำงานใช้หนี้ไม่ทันเขาจึงตัดสินใจร่วมมือกับครอบครัวเพื่อแกล้งตาย

โดยนายซีได้ซื้อโลงศพไว้ล่วงหน้า ทิ้งขวดยาเปล่าทั่วบ้าน กลั้นหายใจ และใช้อุปกรณ์ทำความเย็นลดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด ครอบครัวของเขาอ้างว่า ใบหน้าของซีถูกคลุมด้วยผ้าขาว เนื่องจาก “ใบหน้าบิดเบี้ยวผิดรูป” อันเป็นผลจากการใช้ยาเกินขนาด ก่อนที่มารดาและย่าของซีได้รีบนำโลงศพไปฝัง ขณะที่ซีหลบหนีไปยังมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อหางานทำ

ตำรวจเดินทางมาหลังได้รับแจ้งการเสียชีวิตของซี แต่ไม่สามารถตรวจสอบร่างได้ เนื่องจากโลงศพถูกนำไปฝังเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ตำรวจเริ่มเกิดความสงสัย เพราะครอบครัวไม่ได้พาซีส่งโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีการซื้อโลงศพล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าไม่มีมรณะบัตรจากโรงพยาบาล ยิ่งทำให้ตำรวจเกิดข้อสงสัยและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าโทรศัพท์มือถือและบัญชีธนาคารมีการใช้งาน ตำรวจจึงติดตามตัวและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด

ทั้งนี้ทางตำรวจกำลังสอบสวนแม่และยายของผู้ก่อเหตุฐานความผิดการให้ที่พักพิงและปกป้องผู้กระทำความผิด และจะดำเนินคดีต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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