ข่าว
เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”
เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง ขอตรวจสอบแก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หากข้อมูลไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริง
จากกรณีที่ประชาชนบางส่วนตรวจสอบพบว่า ข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริง จนนำไปสู่ความกังวลเรื่องการสวมสิทธิรักษาพยาบาล
เพจเฟซบุ๊ก หมอพร้อม โพสต์ขั้นตอนการส่งคำร้องขอตรวจสอบแก้ไขประวัติสุขภาพใน “หมอพร้อม” แอปพลิเคชัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- หน้าหลักแอปพลิเคชัน กดเมนู “ประวัติสุขภาพ”
- กด “ประวัติการรักษา”
- เลือกประวัติสุขภาพที่ต้องการ
- กดไอคอนรูปดินสอเพื่อแจ้งตรวจสอบและแก้ไข
- ยืนยันการส่งคำร้อง
เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะซ่อนประวัติการรักษาส่วนนี้ชั่วคราวและระงับการใช้งานข้อมูลชุดดังกล่าว จนกว่าสถานพยาบาลจะตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อย
หมายเหตุ
- ข้อมูลคำร้องจะถูกส่งไปที่หน่วยบริการ เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลแก่ผู้ส่งคำร้อง
- ระบบติดตามข้อมูลคำร้อง จะเปฺดให้บริการบนหมอพร้อมแอปพลิเคชัน เร็ว ๆ นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่อทุจริต? แอปหมอพร้อม โผล่ประวัติรักษาไม่เคยใช้ วิธีเช็ก “ถูกสวมสิทธิ์” หรือไม่
- เร่งตรวจแอปฯ หมอพร้อม ข้อมูลไม่ตรงจริง หวั่นถูกสวมสิทธิ ยืนยันระบบปกติ
- ‘อนุทิน’ ไม่ทราบ ข้อมูลคนไทยหลุด 55 ล้านคน รั่วจาก ‘หมอพร้อม’ ไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย ‘ยูกิ ดุรงค์แสง’ เดินหน้าสู้คดีโดดเดี่ยว
1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน
12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว
13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
จีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่แกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก
35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
จับตา ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติ พรุ่งนี้รุนแรงที่สุด ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก
35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ดับพุ่ง 107 ศพ! น้ำท่วมปากีสถาน สลดสาเหตุ หนีไม่ทันบ้านถล่มทับ หวั่นเมืองจมบาดาล
39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio เฟ้นหาสาวงามที่มีดีทั้งภายในและภายนอก
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ตำรวจมิชิแกน แถลงผลสอบ สามียิงภรรยา-ลูก 6 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านตายยกครัว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“กัน จอมพลัง” สวนกลับเดือด “รอมฎอน” เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำร้ายผู้บริสุทธิ์
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ยอดตายพุ่ง 13 ศพ ชั้นสองห้างถล่มคุมาโมโตะ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
สูญเสีย! ข่อย มือกลอง Armchair ป่วยรุมเร้า ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน
ราคาทองวันนี้ 29 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 64,800
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
คาเฟ่เชียงใหม่ รับเป็นกวางของร้าน หลุดวิ่งบนถนนเชียงใหม่ มีเงินรางวัลนำจับให้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว