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เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:03 น.
เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ "หมอพร้อม"

เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง ขอตรวจสอบแก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หากข้อมูลไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริง

จากกรณีที่ประชาชนบางส่วนตรวจสอบพบว่า ข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริง จนนำไปสู่ความกังวลเรื่องการสวมสิทธิรักษาพยาบาล

เพจเฟซบุ๊ก หมอพร้อม โพสต์ขั้นตอนการส่งคำร้องขอตรวจสอบแก้ไขประวัติสุขภาพใน “หมอพร้อม” แอปพลิเคชัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. หน้าหลักแอปพลิเคชัน กดเมนู “ประวัติสุขภาพ”
  2. กด “ประวัติการรักษา”
  3. เลือกประวัติสุขภาพที่ต้องการ
  4. กดไอคอนรูปดินสอเพื่อแจ้งตรวจสอบและแก้ไข
  5. ยืนยันการส่งคำร้อง

เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะซ่อนประวัติการรักษาส่วนนี้ชั่วคราวและระงับการใช้งานข้อมูลชุดดังกล่าว จนกว่าสถานพยาบาลจะตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อย

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลคำร้องจะถูกส่งไปที่หน่วยบริการ เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลแก่ผู้ส่งคำร้อง
  2. ระบบติดตามข้อมูลคำร้อง จะเปฺดให้บริการบนหมอพร้อมแอปพลิเคชัน เร็ว ๆ นี้
ขั้นตอนส่งคำร้องฯ แอปฯ หมอพร้อม
FB/ หมอพร้อม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:03 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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