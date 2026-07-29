สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย ‘ยูกิ ดุรงค์แสง’ เดินหน้าสู้คดีโดดเดี่ยว

สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย ‘ยูกิ ดุรงค์แสง’ เปิดหน้าแฉพฤติกรรมรุนแรงอดีตแฟนหนุ่ม ลุยฟ้องศาล-สู้คดีโดดเดี่ยว
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีหนุ่มคนหนึ่งออกมาโพสต์ภาพร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากการถูกอดีตแฟนดีกรีศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนถึงขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แม้จะติดต่อไปยังต้นสังกัดเพื่อแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่กลับไม่ได้รับการรับผิดชอบ หรือแก้ไข เจ้าตัวจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อสู้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเอง ซึ่งทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ต้นสังกัดยังเงียบ ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว
ล่าสุด ยูกิ ดุรงค์แสง นักแสดงและนายแบบ เปิดหน้าออกสื่อพร้อมเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการคบหากับศิลปินค่ายดังคนดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปเรื่องราวได้ดังนี้
จุดเริ่มต้นปัญหา
ยูกิ ดุรงค์แสง เล่าว่าเคยคบหากับศิลปินค่ายดังคนหนึ่งได้ประมาณ 1 ปี แต่คบไปได้แค่ 2-3 สัปดาห์ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจ เพราะอีกฝ่ายยังตัดขาดคนเก่าไม่ 100% คือศิลปินคนนี้ เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ “เบอร์ 2” มาก่อน และยังเคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัว จากนั้น “เบอร์ 3” (ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์แบบไปคบกับใครก็ได้กับเบอร์ 2) ได้เข้ามาเป็นคนกลางช่วยเคลียร์ โดยพูดกดดันทำนองว่า “เบอร์ 2 เสียใจนะ” ที่ศิลปินจะมาคบจริงจังกับยูกิ
ความอึดอัดเกิดจากการที่ทุกคนยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ทำให้เวลาไปเที่ยว ยูกิต้องเจอหน้าคนเหล่านี้ตลอดเวลาจนรู้สึกไม่สบายใจ ส่วน “เบอร์ 4” (คนในกลุ่มเพื่อน) มีพฤติกรรมชอบเสี้ยม เคยพูดแทรกเข้ามาตอนศิลปินเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยกับยูกิว่า “เป็นกูกูไม่กลับนะ” เพื่อยุไม่ให้ศิลปินกลับไปคบหายูกิ
ซึ่งสาเหตุที่ “เบอร์ 4” ไม่ชอบยูกิ เป็นเพราะยูกิเคยไปพูดคุยทักทาย “เบอร์ 5” (คนที่เบอร์ 4 แอบชอบ) ตามปกติในงานปาร์ตี้ นอกจากนั้น “เบอร์ 4” ได้เอาเรื่องไปเป่าหู “เบอร์ 6” (ซึ่งเป็นคนที่แนะนำให้ยูกิรู้จักกับศิลปิน) ลับหลังว่า รอบหน้าไม่ต้องชวนยูกิมาเที่ยวด้วยแล้ว แถมยังเคยพูดจายุยงต่อหน้ายูกิด้วยว่า “อย่าทะเลาะกันบ่อย เดี๋ยวจะไม่ให้คบกัน”
ในขณะที่ “เบอร์ 8” เป็นรุ่นพี่คนสนิทของยูกิ ซึ่งกำลังคุยดูใจอยู่กับ “เบอร์ 7” แต่ศิลปินกลับแอบไปกดฟอลโลว์ “เบอร์ 7” จนเพื่อนของยูกิจับสังเกตได้ แม้ศิลปินจะอ้างว่าไม่ได้มีอะไรกันก็ตาม
ส่วน “เบอร์ 9” เป็นผู้ใหญ่ที่สนิทกับบ้านแฟนเก่าศิลปิน ทำทีเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ยูกิ แต่ถูกจับโป๊ะได้ว่าเป็น “นกสองหัว” (อยู่กับยูกิก็ด่าศิลปิน พออยู่กับศิลปินก็ด่ายูกิ) จนสุดท้ายยูกิต้องตัดขาดความสัมพันธ์ไป วีรกรรมของ “เบอร์ 9” เกิดขึ้นในช่วงที่ยูกิกับศิลปินทะเลาะกันหนักจนห่างกัน 1 สัปดาห์ ตอนนั้นศิลปินล็อกอินไอแพดทิ้งไว้ที่บ้านเพื่อหลอกโลเคชั่น แล้วหนีออกไปเที่ยวดื่มจนเมา เรื่องนี้ทำเอาแม่ของศิลปินเครียดมาก กลัวลูกจะคิดสั้น จึงให้ “เบอร์ 9” โทรตามยูกิ กลายเป็นว่ายูกิถูกมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ศิลปินหนีออกจากบ้าน ทั้งที่จริงศิลปินหนีไปอยู่คอนโดเพื่อน (ซึ่งในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ที่ไม่ได้เจอกันนี้เอง ศิลปินได้ส่งรูปตัวเองร้องไห้และคลิปเสียงมาง้อขอคืนดี โดยพร่ำบอกว่ารู้สึกผิดและอยากทำทุกอย่างให้ดีขึ้น จนทำให้ยูกิเริ่มใจอ่อน)
เวลามีงานวันเกิด “เบอร์ 10” (เพื่อนนักแสดงของศิลปิน) ศิลปินจะห้ามไม่ให้ยูกิไปร่วมงาน โดยอ้างว่ายูกิไม่รู้จักกับเบอร์ 10 แต่ศิลปินกลับยอมให้ “เบอร์ 8” ไปร่วมงานได้ ทั้งที่เบอร์ 8 ก็ไม่ได้รู้จักกับเบอร์ 10 เช่นเดียวกัน
“เบอร์ 11” เป็นเพื่อนสนิทของศิลปินที่พยายามจะออกหน้ามาเคลียร์ปัญหากับยูกิ แต่ยูกิตอกกลับไปว่าไม่จำเป็นต้องคุย เพราะไม่เคยรู้จักหรือแม้แต่เคยกินข้าวด้วยกันเลย
หลักฐานแชทที่ยูกิเอาออกมา
ยูกิเปิดเผยว่าทุกครั้งหลังเกิดเรื่อง จะได้รับแต่คำพูดดี ๆ ที่ทำให้ใจอ่อน แต่การกระทำกลับไม่เคยเป็นไปตามที่พูด ทั้งยังมีการงัดหลักฐานคลิปเสียงและแชทขณะศิลปินเมา ซึ่งแสดงพฤติกรรมคุกคามชัดเจน เช่น ส่งข้อความจี้ถามซ้ำ ๆ ว่า “ตอบ”, “มาดิ”, “ไหน!!” และมีคลิปเสียงตะคอกด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดว่า “มึงอยู่ไหน กูถามว่าตอนนี้มึงอยู่ไหน”
แต่พอสร่างเมา ศิลปินกลับส่งข้อความมาง้ออย่างหนัก เช่น “เราจะพยายามมากขึ้น”, “เราผิดมาก”, “ให้อภัยเราได้มั้ย” พร้อมส่งรูปเซลฟี่มาให้ ยูกิตอบกลับข้อความง้อเหล่านั้นด้วย ภาพร่องรอยบาดแผลบริเวณหน้าอก (มีรอยแดงช้ำและรอยข่วนชัดเจน) พร้อมพิมพ์ว่า “ไม่ต้องทำอะไรให้เรา” แต่อีกฝ่ายก็ยังดึงดันพิมพ์ขอโทษกลับมา
ความผิดหวังจากค่ายต้นสังกัด
ยูกิพยายามติดต่อค่ายต้นสังกัดของศิลปินถึง 2 ครั้ง (ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน) เพื่อแจ้งเรื่องคดีอาญาทำร้ายร่างกาย โดยไม่ได้เจตนากล่าวหา แค่อยากรู้มาตรการของค่าย
การติดต่อครั้งแรก (ฝ่ายกฎหมาย)
ถูกปัดตกโดยบอกว่าเป็นแค่ “เรื่องส่วนตัวของคุณ” และถูกย้อนถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่า ได้เบอร์ติดต่อมาทางไหนก็ให้ไปยื่นเรื่องทางนั้น
การติดต่อครั้งที่ 2 (ฝ่าย PR)
ทาง PR แจ้งว่าจะขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน และจะพยายามให้คำตอบภายในวันนั้น แต่สุดท้ายก็เงียบหายไปกว่า 1 เดือนโดยไม่มีการติดต่อกลับ
ยูกิตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่า ค่ายมักประกาศเสมอว่า “ไม่สนับสนุนความรุนแรง” แล้วเรื่องที่ตนโดนไม่ใช่ความรุนแรงหรือ? ทำไมถึงไม่มีการ Take Action ใด ๆ เลย
การต่อสู้และสภาพจิตใจที่บอบช้ำ
ยูกิใช้เวลาต่อสู้จัดการเรื่องคดีความด้วยตัวเองคนเดียวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปัจจุบันได้ฟ้องผ่านอัยการ และศาลได้รับเรื่องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อศิลปินตรง ๆ ได้ เป็นเพราะต้องระมัดระวังข้อกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาท ซึ่งในประเทศไทยสามารถถูกฟ้องร้องกันได้ง่ายมาก
ยูกิเล่าว่า ในวันขึ้นศาล ยูกิต้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างหนัก เพราะไม่มีแบ็ก ไม่มีเส้นสาย โดยฝั่งคู่กรณีเดินทางมากันถึง 8 คน ในขณะที่ฝั่งยูกิมีไปแค่ 2 คนเท่านั้น เหตุการณ์ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อจิตใจยูกิอย่างหนัก ทำให้มีอาการแพนิค หวาดกลัว คิดวนเวียน และป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ต้องรักษาตัวมานานกว่า 6 เดือน
ยูกิทิ้งท้ายว่า ตนไม่ได้ต้องการเรียกร้องกระแส แต่ขอความเห็นใจให้สังคมปฏิบัติตนเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง และย้ำจุดยืนสำคัญว่า “ความรุนแรงไม่ควรเป็นคำตอบของทุกปัญหา”
@yuukichanxo
ประสบการณ์คบแฟนเก่าเป็นดารา ที่อยากออกมาเล่าเพราะอยากเตือนภัย เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ จะคบใครต้องดูดีๆ เพราะภาพลักษณ์ข้างนอกไม่ได้บ่งบอกจิตใจข้างในได้เลย เรื่องราวมีอีกเยอะ ไว้มาต่อ ep.2 ครับ
@yuukichanxo
ไม่ได้เหมารวมดาราทุกคนนะครับ 🙇🏻♂️ หมายเลขที่เขียนๆมา ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ดีนะครับ แค่เขียนมาให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ ผมทุกข์ใจกับเรื่องนี้มากครับ ขอบคุณคนที่เข้าใจครับ
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, TikTok @yuukichanxo
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