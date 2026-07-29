ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 107 ศพ! น้ำท่วมปากีสถาน สลดสาเหตุ หนีไม่ทันบ้านถล่มทับ หวั่นเมืองจมบาดาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 10:56 น.
น้ำท่วมปากีสถานคร่าชีวิตประชาชน 107 คน

มรสุมถล่มปากีสถานคร่าชีวิตประชาชน 107 คน บาดเจ็บกว่า 344 ราย สลดสาเหตุหลักจากบ้านพังถล่มทับ ทางการเร่งตั้งค่ายอพยพรับมือเมืองจมบาดาล

ทางการปากีสถานรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มฤดูมรสุมในเดือนมิถุนายน ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 107 คน บาดเจ็บ 344 คน บ้านเรือนพังเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือน คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงปลายสัปดาห์นี้

องค์การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMA) เผยข้อมูลกับสื่อท้องถิ่นว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝนตกหนักพุ่งถึง 107 คน แคว้นไคเบอร์ปัคตุนควาพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 55 คน รองลงมาคือแคว้นปัญจาบ 36 คน สาเหตุการเสียชีวิตกว่าครึ่งเกิดจากบ้านหรือหลังคาพังถล่มทับ

หนังสือพิมพ์ดอว์นรายงานสถานการณ์ในเมืองลาฮอร์ เมืองหลวงของแคว้นปัญจาบและเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ เจ้าหน้าที่ตั้งค่ายบรรเทาทุกข์อย่างน้อย 17 แห่งเพื่อรองรับผู้อพยพ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมชลประทานแคว้นปัญจาบระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงมาก พื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตรในเมืองลาฮอร์และกุชรันวาลาจมอยู่ใต้น้ำ สภาพปัจจุบันเหมือนมีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่กลางเมือง

ขณะที่ มาเรียม นาวาซ ชารีฟ มุขมนตรีแคว้นปัญจาบ โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่า ทีมกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทั่วแคว้นแล้ว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาปากีสถานประเมินสภาพอากาศเมื่อวันอาทิตย์ว่า จะไม่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมไปจนถึงวันอังคาร แต่จะมีพายุฝนระลอกใหม่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันพุธในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำสายหลัก ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำราวีของแคว้นปัญจาบอยู่ในระดับน้ำท่วมปานกลาง แม่น้ำสายหลักอื่น ๆ ยังอยู่ในระดับปกติถึงน้ำท่วมต่ำ

สถานีโทรทัศน์อัลจาซีรารายงานจากแคว้นปัญจาบว่า เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำ ฝนมรสุมตกหนักต่อเนื่องและมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงส่งผลให้เมืองลาฮอร์และเมืองใหญ่หลายแห่งจมน้ำอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังจับตาดูระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ฤดูมรสุมเพิ่งผ่านมาเพียงครึ่งทางและจะลากยาวไปจนถึงเดือนกันยายน ประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงส่วนหนึ่งเกิดจากการวางผังเมืองที่ไม่ได้มาตรฐาน การย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดชุมชนแออัดจำนวนมาก ชุมชนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2568 ปากีสถานเผชิญเหตุน้ำท่วมหนัก คร่าชีวิตประชาชน 1,037 คน ประชาชนกว่าสองล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยงล้มตายหลายล้านตัว พืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก

น้ำท่วมปากีสถาน
ภาพจาก : AP
น้ำท่วมปากีสถาน-3
ภาพจาก : AP
น้ำท่วมปากีสถาน-2
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : aljazeera

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย &#039;ยูกิ ดุรงค์แสง&#039; สู้คดีโดดเดี่ยว บันเทิง

สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย ‘ยูกิ ดุรงค์แสง’ เดินหน้าสู้คดีโดดเดี่ยว

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

11 นาที ที่แล้ว
&quot;นก อุษณีย์&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน &quot;ม่วย นิธิตรา&quot; แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว บันเทิง

“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

12 นาที ที่แล้ว
เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ &quot;หมอพร้อม&quot; ข่าว

เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่แกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติ พรุ่งนี้รุนแรงที่สุด ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก

35 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมปากีสถานคร่าชีวิตประชาชน 107 คน ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 107 ศพ! น้ำท่วมปากีสถาน สลดสาเหตุ หนีไม่ทันบ้านถล่มทับ หวั่นเมืองจมบาดาล

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยันแค่ชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่ได้ล้มกระดาน

60 นาที ที่แล้ว
สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน ข่าว

สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน จักรพงษ์ ประกาศเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ฉลองเปิดตัวเวทีประกวดนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio บันเทิง

แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio เฟ้นหาสาวงามที่มีดีทั้งภายในและภายนอก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบ.ตร. เตือนงดขายเหล้า 48 ชม. วันพระใหญ่ ข่าว

วันพระใหญ่ 29-30 ก.ค.69 ขายเหล้าได้ไหม? เตือนสายดื่มฝ่าฝืน คุก 6 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมิชิแกน แถลงผลสอบ สามียิงภรรยา-ลูก 6 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านตายยกครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก วอลเลย์บอล

ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” สวนกลับเดือด “รอมฎอน” เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำร้ายผู้บริสุทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน ภัททิรา อัปเดตอาการ น้องโพธิ์ ป่วยหนัก 3 โรครุมพร้อมกัน บันเทิง

ห่วงหนัก! น้องโพธิ์ ลูกชาคริต ป่วยเคสหายากไม่ถึง 5% โอกาสเกิดน้อยมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV บันเทิง

เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย ข่าว

อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาหมอเนย์ เสียชีวิต ข่าว

หมอเนย์ แจ้งข่าวเศร้า ภรรยาเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายพุ่ง 13 ศพ ชั้นสองห้างถล่มคุมาโมโตะ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่อย สมบัติ มือกลองวง Armchair เสียชีวิตในวัย 55 ปี บันเทิง

สูญเสีย! ข่อย มือกลอง Armchair ป่วยรุมเร้า ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

ราคาทองวันนี้ 29 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 64,800

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คาเฟ่เชียงใหม่ รับเป็นกวางของร้าน หลุดวิ่งบนถนนเชียงใหม่ มีเงินรางวัลนำจับให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่านไฉ ประสานพาร์ตเนอร์จอร์เจีย ช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ คาดอยู่ทางใต้ของประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 10:56 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย &#039;ยูกิ ดุรงค์แสง&#039; สู้คดีโดดเดี่ยว

สรุปดรามา ศิลปินค่ายดัง ทำร้ายร่างกาย-ต้นสังกัดเมินเฉย ‘ยูกิ ดุรงค์แสง’ เดินหน้าสู้คดีโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
&quot;นก อุษณีย์&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน &quot;ม่วย นิธิตรา&quot; แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ &quot;หมอพร้อม&quot;

เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

โฆษกรัฐบาล ยันแค่ชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่ได้ล้มกระดาน

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
Back to top button