ดับพุ่ง 107 ศพ! น้ำท่วมปากีสถาน สลดสาเหตุ หนีไม่ทันบ้านถล่มทับ หวั่นเมืองจมบาดาล
มรสุมถล่มปากีสถานคร่าชีวิตประชาชน 107 คน บาดเจ็บกว่า 344 ราย สลดสาเหตุหลักจากบ้านพังถล่มทับ ทางการเร่งตั้งค่ายอพยพรับมือเมืองจมบาดาล
ทางการปากีสถานรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มฤดูมรสุมในเดือนมิถุนายน ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 107 คน บาดเจ็บ 344 คน บ้านเรือนพังเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือน คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงปลายสัปดาห์นี้
องค์การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMA) เผยข้อมูลกับสื่อท้องถิ่นว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝนตกหนักพุ่งถึง 107 คน แคว้นไคเบอร์ปัคตุนควาพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 55 คน รองลงมาคือแคว้นปัญจาบ 36 คน สาเหตุการเสียชีวิตกว่าครึ่งเกิดจากบ้านหรือหลังคาพังถล่มทับ
หนังสือพิมพ์ดอว์นรายงานสถานการณ์ในเมืองลาฮอร์ เมืองหลวงของแคว้นปัญจาบและเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ เจ้าหน้าที่ตั้งค่ายบรรเทาทุกข์อย่างน้อย 17 แห่งเพื่อรองรับผู้อพยพ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมชลประทานแคว้นปัญจาบระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงมาก พื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตรในเมืองลาฮอร์และกุชรันวาลาจมอยู่ใต้น้ำ สภาพปัจจุบันเหมือนมีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่กลางเมือง
ขณะที่ มาเรียม นาวาซ ชารีฟ มุขมนตรีแคว้นปัญจาบ โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่า ทีมกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทั่วแคว้นแล้ว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยาปากีสถานประเมินสภาพอากาศเมื่อวันอาทิตย์ว่า จะไม่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมไปจนถึงวันอังคาร แต่จะมีพายุฝนระลอกใหม่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันพุธในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำสายหลัก ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำราวีของแคว้นปัญจาบอยู่ในระดับน้ำท่วมปานกลาง แม่น้ำสายหลักอื่น ๆ ยังอยู่ในระดับปกติถึงน้ำท่วมต่ำ
สถานีโทรทัศน์อัลจาซีรารายงานจากแคว้นปัญจาบว่า เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำ ฝนมรสุมตกหนักต่อเนื่องและมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงส่งผลให้เมืองลาฮอร์และเมืองใหญ่หลายแห่งจมน้ำอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังจับตาดูระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ฤดูมรสุมเพิ่งผ่านมาเพียงครึ่งทางและจะลากยาวไปจนถึงเดือนกันยายน ประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงส่วนหนึ่งเกิดจากการวางผังเมืองที่ไม่ได้มาตรฐาน การย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดชุมชนแออัดจำนวนมาก ชุมชนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2568 ปากีสถานเผชิญเหตุน้ำท่วมหนัก คร่าชีวิตประชาชน 1,037 คน ประชาชนกว่าสองล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยงล้มตายหลายล้านตัว พืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก
ข้อมูลจาก : aljazeera
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