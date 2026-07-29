สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว
พล.ต.อ.นิรันดร ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง ผบ.ตร. ยืนยันไม่สมัครใจโอนย้ายออกนอกหน่วย ด้าน ผบ.ตร. สยบข่าวลือ ยันไม่เคยพูดคุยเรื่องย้าย
เกิดประเด็นร้อนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสสูงสุด ทำหนังสือด่วนที่สุดยืนยันไม่สมัครใจโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้
เรื่องนี้ต่อเนื่องจากการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ซึ่ง พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี เป็นนายตำรวจที่อยู่ในฐานะอาวุโสลำดับที่ 1 แต่ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกลับเป็นบุคคลอื่น
ต่อมาปรากฏกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า พล.ต.อ.นิรันดร อาจถูกโอนย้ายไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หนังสือด่วนที่สุดของ พล.ต.อ.นิรันดร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 มีรายงานว่า พล.ต.อ.นิรันดร ได้จัดทำหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ส่งถึง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
หนังสือมีหัวข้อเรื่องว่า ไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่น โดยอ้างอิงถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 และระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่า เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการแล้ว ตนไม่สมัครใจที่จะโอนย้ายออกไป
พล.ต.อ.นิรันดร ยังอ้างถึงพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น จะกระทำได้ต่อเมื่อข้าราชการตำรวจผู้นั้นสมัครใจและส่วนราชการต้นสังกัดยินยอม จึงถือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อยืนยันความประสงค์ของตน
ผบ.ตร. ออกมาปฏิเสธ
ต่อมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกรณีนี้ โดยยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องการโอนย้าย พล.ต.อ.นิรันดร ไปยังหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด พร้อมระบุว่าเป็นเพียงข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ และขอให้ข้าราชการตำรวจตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
พล.ต.อ.นิรันดร คือใคร
สำหรับ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี เป็นนายตำรวจที่มีประสบการณ์ทั้งงานสืบสวน งานบริหาร และการพัฒนาระบบตำรวจ เคยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ถูกจับตาในการชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเคยรับผิดชอบคดีสำคัญ เช่น การสอบสวนกรณีทุจริตการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
จุดเด่นของ พล.ต.อ. นิรันดร ในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่การปรากฏตัวในคดีใหญ่ แต่คือการพยายามแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง โดยเฉพาะปัญหาพนักงานสอบสวนที่เรื้อรังมานาน รวมถึงการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน
งานสอบสวน การลดภาระและเพิ่มขวัญกำลังใจให้พนักงานสอบสวน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย:
ผลักดันตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้เป็น ‘ตำแหน่งเลื่อนไหล’
จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้พนักงานสอบสวนใหม่
พัฒนาระบบห้องสมุดกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Smart E-Library)
นำเงินกองทุนสืบสวนฯ มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายคดีอาชญากรรมออนไลน์ (Case ID ละ 500 บาท) และวางระบบติดตามงบประมาณแบบ Real-Time
การบูรณาการเทคโนโลยีและข้ามหน่วยงาน
แอปฯ Police Care: พัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้กฎหมายและเตือนภัยมิจฉาชีพ ซึ่งมียอดดาวน์โหลดกว่า 2 แสนราย โดยระบุว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ
เชื่อมโยงข้อมูลรัฐ (ในรอบ 30 ปี): จับมือกรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์
สกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ: ร่วมกับกรมศุลกากรและ ตม. สกัดกั้นผู้ลักลอบขนเงิน ทองคำ และกัญชา โดยขึ้นบัญชีดำเฝ้าระวังไปแล้ว 114 ราย
การกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า ในด้านงานปราบปราม พล.ต.อ. นิรันดร รับผิดชอบปฏิบัติการทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ระดับสถานศึกษาถึงแหล่งทุนใหญ่ สถิติการจับกุมในปี 2569 ระบุว่ามีคดีสะสม 5,149 คดี ยึดของกลาง 5.86 ล้านชิ้น มูลค่ารวมกว่า 1,055 ล้านบาท รวมถึงการทลายเครือข่ายใหญ่ระดับประเทศอย่าง Shisha Chic, ไลน์แอด HEAVEN และโรงงานผลิตในไทย
ที่มา: The Standard, เดลินิวส์, Thai PBS, PPTV
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