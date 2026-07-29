ตำรวจมิชิแกน แถลงผลสอบ สามียิงภรรยา-ลูก 6 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านตายยกครัว
ตำรวจมิชิแกน แถลงผลสอบ สามียิงภรรยา-ลูก 6 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านตายยกครัว ยืนยันเป็นเหตุ ฆาตกรรม-ฆ่าตัวตาย ชาวเน็ตพบสามีมีประวัตินอกใจ
จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบสวนเหตุไฟไหม้บ้านในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นเด็กอายุ 5-15 ปี จำนวน 6 ศพ
เบื้องต้นมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต 2 ศพได้แก่ นาย คริสโตเฟอร์ คาโรลคีวิค กับ นาง อแมนด้า แมนดี้ คาโรลคีวิค ซึ่งตำรวจสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเหตุ “ฆาตกรรม-ฆ่าตัวตาย” นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐมิชิแกนได้เปิดเผยผลสอบสวนโดยระบุว่านายคริสโตเฟอร์เป็นคนลงมือยิงภรรยาและลูกๆอีก 6 คน ก่อนจะจุดไฟเผาบ้านตนเอง และปลิดชีพตนเอง
ซึ่งจากหลักฐานพบว่ามีการจุดไฟเผาบ้านหลายจุด แต่ตำรวจยังไม่ทราบว่าจุดเริ่มต้นของเพลิงอยู่ที่จุดใด อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปิดคดีและจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหามูลเหตุจูงใจตลอด
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายคริสโตเฟอร์ทำงานเป็นรองประธานฝ่ายขายและการตลาดของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา จนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ภรรยาเป็นครูชั่วคราวในระดับประถมศึกษา
อย่างไรก็ตามจากการขุดคุ้ยเพิ่มเติมพบบัญชีเร็ดดิท ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดชื่อดังพบผู้ใช้ที่ชื่อว่า MandyK1179 ที่ได้ตัดพ้อว่าสามีของเธอนอกใจตน พร้อมกล่าวด้วยว่าถ้าหากไม่ใชว่าเธอมีลูก 6 คน เธอคงทิ้งสามีไปแล้ว ซึ่งเธอหวังว่าซักวันหนึ่งความสัมพันธ์ของเธอกับสามีจะดีขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่ายูสเซอร์คนนี้คือผู้ตายจริงหรือไม่
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