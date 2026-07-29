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ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 10:20 น.
ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก

ลูกยางสาวไทยร่วมสาย B ศึก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลุ้นตัวใบเดียวไปโอลิมปิก 2028

สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย (AVC) จับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เมืองเทียนจิน ประเทศจีน และประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 แบ่ง 12 ชาติออกเป็น 3 สาย สายละ 4 ทีม

ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าอยู่ในสาย B ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

ผลจับสลากแบ่งสาย ชิงแชมป์เอเชีย 2026

สาย A: จีน (เจ้าภาพ), ไชนีส ไทเป, อิหร่าน, อิรัก

สาย B: ไทย, คาซัคสถาน, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย

สาย C: ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เกาหลีใต้, ฮ่องกง

รูปแบบการแข่งขัน

ทัวร์นาเมนต์นี้มีทั้งหมด 26 แมตช์ รอบแรกแข่งแบบพบกันหมดภายในสาย ใช้เวลา 6 วัน วันละ 3 คู่ รวม 18 แมตช์ แต่ละทีมได้ลงเล่นอย่างน้อย 3 นัด

ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสาย บวกกับทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 ทีมตามระบบจัดอันดับรวม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วนอีก 4 ทีมตกรอบทันที

รอบ 8 ทีมจับคู่ตามอันดับรวม คืออันดับ 1 พบ 8, อันดับ 2 พบ 7, อันดับ 3 พบ 6 และอันดับ 4 พบ 5 ผู้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ โดยผู้ชนะคู่ที่ 1 พบผู้ชนะคู่ที่ 4 และผู้ชนะคู่ที่ 2 พบผู้ชนะคู่ที่ 3 ก่อนตัดสินหาแชมป์และอันดับ 3 ในวันสุดท้าย

การวางทีมกำหนดให้จีนในฐานะเจ้าภาพเป็นมือวางอันดับ 1 อยู่หัวสาย A ไทยในฐานะแชมป์เก่าเป็นมือวางอันดับ 2 อยู่หัวสาย B ส่วนอีก 4 ทีมที่อันดับโลกดีที่สุดวางตามระบบงูเลื้อยในไลน์ที่ 1 และ 2 ทีมที่เหลือใช้วิธีจับสลาก

เดิมพันมากกว่าแชมป์ทวีป

ทีมที่คว้าแชมป์ได้ตั๋วตรงไปโอลิมปิก 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วน 3 อันดับแรกได้สิทธิ์ลุยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027

รามอน ซูซารา ประธาน AVC ระบุว่ารายการนี้เป็นก้าวสำคัญของวอลเลย์บอลเอเชีย เพราะผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าโอลิมปิกโดยตรง ขณะที่ 3 ทีมแรกได้ที่นั่งในศึกชิงแชมป์โลก

ซูซารายังกล่าวอีกว่าการจับสลากครั้งนี้กำหนดเส้นทางของทุกทีมสู่เวทีระดับโลกแล้ว ทุกแมตช์จะสู้กันอย่างเข้มข้น เพราะนักกีฬาไม่ได้ชิงแค่แชมป์ทวีป แต่ชิงโอกาสเป็นตัวแทนเอเชียบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดด้วย

ข้อมูลการแข่งขัน

ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 แข่งระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน

สำหรับโควตา 12 ทีม ประกอบด้วยจีนในฐานะเจ้าภาพ ไทยในฐานะแชมป์เก่า และเวียดนามในฐานะแชมป์เอวีซี เนชันส์ คัพ 2025

อีก 4 ทีมมาจากอันดับโลก ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 ได้แก่ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ไชนีส ไทเป และเกาหลีใต้

ส่วนอีก 5 ทีมสุดท้ายมาจากรอบคัดเลือกระดับโซน ได้แก่ อิหร่าน ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และอิรัก โดยรายชื่อที่ AVC ยืนยันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ระบุเลบานอนไว้ในโควตาโซนเอเชียตะวันตก ก่อนเปลี่ยนเป็นอิรักในระเบียบการแข่งขันฉบับล่าสุด

ทั้งนี้ AVC ยังไม่ประกาศโปรแกรมการแข่งขันรายวัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 10:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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