ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก
ลูกยางสาวไทยร่วมสาย B ศึก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ลุ้นตัวใบเดียวไปโอลิมปิก 2028
สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย (AVC) จับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เมืองเทียนจิน ประเทศจีน และประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 แบ่ง 12 ชาติออกเป็น 3 สาย สายละ 4 ทีม
ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าอยู่ในสาย B ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
ผลจับสลากแบ่งสาย ชิงแชมป์เอเชีย 2026
สาย A: จีน (เจ้าภาพ), ไชนีส ไทเป, อิหร่าน, อิรัก
สาย B: ไทย, คาซัคสถาน, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย
สาย C: ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เกาหลีใต้, ฮ่องกง
รูปแบบการแข่งขัน
ทัวร์นาเมนต์นี้มีทั้งหมด 26 แมตช์ รอบแรกแข่งแบบพบกันหมดภายในสาย ใช้เวลา 6 วัน วันละ 3 คู่ รวม 18 แมตช์ แต่ละทีมได้ลงเล่นอย่างน้อย 3 นัด
ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสาย บวกกับทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 ทีมตามระบบจัดอันดับรวม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วนอีก 4 ทีมตกรอบทันที
รอบ 8 ทีมจับคู่ตามอันดับรวม คืออันดับ 1 พบ 8, อันดับ 2 พบ 7, อันดับ 3 พบ 6 และอันดับ 4 พบ 5 ผู้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ โดยผู้ชนะคู่ที่ 1 พบผู้ชนะคู่ที่ 4 และผู้ชนะคู่ที่ 2 พบผู้ชนะคู่ที่ 3 ก่อนตัดสินหาแชมป์และอันดับ 3 ในวันสุดท้าย
การวางทีมกำหนดให้จีนในฐานะเจ้าภาพเป็นมือวางอันดับ 1 อยู่หัวสาย A ไทยในฐานะแชมป์เก่าเป็นมือวางอันดับ 2 อยู่หัวสาย B ส่วนอีก 4 ทีมที่อันดับโลกดีที่สุดวางตามระบบงูเลื้อยในไลน์ที่ 1 และ 2 ทีมที่เหลือใช้วิธีจับสลาก
เดิมพันมากกว่าแชมป์ทวีป
ทีมที่คว้าแชมป์ได้ตั๋วตรงไปโอลิมปิก 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วน 3 อันดับแรกได้สิทธิ์ลุยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027
รามอน ซูซารา ประธาน AVC ระบุว่ารายการนี้เป็นก้าวสำคัญของวอลเลย์บอลเอเชีย เพราะผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าโอลิมปิกโดยตรง ขณะที่ 3 ทีมแรกได้ที่นั่งในศึกชิงแชมป์โลก
ซูซารายังกล่าวอีกว่าการจับสลากครั้งนี้กำหนดเส้นทางของทุกทีมสู่เวทีระดับโลกแล้ว ทุกแมตช์จะสู้กันอย่างเข้มข้น เพราะนักกีฬาไม่ได้ชิงแค่แชมป์ทวีป แต่ชิงโอกาสเป็นตัวแทนเอเชียบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดด้วย
ข้อมูลการแข่งขัน
ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 แข่งระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน
สำหรับโควตา 12 ทีม ประกอบด้วยจีนในฐานะเจ้าภาพ ไทยในฐานะแชมป์เก่า และเวียดนามในฐานะแชมป์เอวีซี เนชันส์ คัพ 2025
อีก 4 ทีมมาจากอันดับโลก ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 ได้แก่ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ไชนีส ไทเป และเกาหลีใต้
ส่วนอีก 5 ทีมสุดท้ายมาจากรอบคัดเลือกระดับโซน ได้แก่ อิหร่าน ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และอิรัก โดยรายชื่อที่ AVC ยืนยันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ระบุเลบานอนไว้ในโควตาโซนเอเชียตะวันตก ก่อนเปลี่ยนเป็นอิรักในระเบียบการแข่งขันฉบับล่าสุด
ทั้งนี้ AVC ยังไม่ประกาศโปรแกรมการแข่งขันรายวัน
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