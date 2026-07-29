วันพระใหญ่ 29-30 ก.ค.69 ขายเหล้าได้ไหม? เตือนสายดื่มฝ่าฝืน คุก 6 เดือน
วันพระใหญ่ขายเหล้าได้ไหม? ตำรวจงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 29-30 ก.ค.นี้ ฝ่าฝืนโทษหยักคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช็ก 5 สถานที่ข้อยกเว้นขายที่นี่
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแผนดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา และวันที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศเตรียมพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกการจราจร และป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ
วันพระใหญ่ขายเหล้าได้ไหม?
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานบริการทุกประเภท ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ คำสั่งนี้มีผลตลอด 48 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ยกเว้นสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย กำหนดข้อยกเว้นไว้เฉพาะ 5 กรณี ได้แก่
- อาคารผู้โดยสารในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ
- สถานบริการตามกฎหมาย
- สถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ประกาศกำหนด
- โรงแรมตามกฎหมาย
- สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาติที่ประกาศกำหนด
ดังนั้น ร้านค้าหรือร้านอาหารทั่วไปไม่ได้รับยกเว้นโดยอัตโนมัติ เพียงเพราะตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
หากร้านค้าใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คุมเข้มอาชญากรรม-สกัดแก๊งซิ่ง
ผบ.ตร. กำชับให้ทุกพื้นที่ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเครือข่ายอาสาสมัคร เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย สกัดกั้นการพกพาอาวุธปืน วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จะเน้นป้องกันคดีโจรกรรมทรัพย์สินตามสถานีขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรม รวมถึงเฝ้าระวังการขโมยอุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และสายเคเบิล นอกจากนี้ยังสั่งปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวแข่งรถบนทางสาธารณะ หรือขับขี่หวาดเสียวสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด
เปิดช่องทางพิเศษรับมือการจราจรหยุดยาว
ด้านการจราจร ตำรวจจะคอยอำนวยความสะดวกประชาชนระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจะรับผิดชอบเส้นทางหลัก และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) ในจุดที่มีรถหนาแน่น พร้อมประสานตำรวจภูธรจัดการจราจรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
สถานีตำรวจทุกแห่งจะจัดกำลังตำรวจจราจรและอาสาจราจรลงพื้นที่ตามทางแยก ศาสนสถาน และจุดท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อจัดระเบียบที่จอดรถ เตรียมพร้อมช่วยเหลือรถเสียหรืออุบัติเหตุให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทาง แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้
- สายด่วนตำรวจทางหลวง: 1193
- สายด่วนตำรวจจราจร: 1197
- สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ: 191 และ 1599
ข้อมูลจาก : กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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