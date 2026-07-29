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สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 10:33 น.
สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน

สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ขาดการติดต่อกับครอบครัว ขณะถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจีย นานถึง 15 วัน

จากกรณีครอบครัวของ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 9.2 แสนผู้ติดตาม และผู้ติดตามมากกว่า 2.6 ล้านคนในเฟซบุ๊ก ประกาศตามหา หลังขาดการติดต่อขณะเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย เป็นเวลานานถึง 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมานั้น

โดยทางพี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” เผยว่า ตนไม่สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ ทำให้ทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงมาก รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกคนหากมีข้อมูลหรือเบาะแสให้แจ้งโดยตรง

ฮลุน โซโล่ ขณะเดินทาง
FB/ ฮลุน โซโล่

นอกจาก พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” ยังได้ขอความกรุณาทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ขอความร่วมมือ อย่าสร้างข่าวลือ ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง เพราะอาจทำให้การติดตามตัวน้องเกิดความสับสน และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัว หากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ โปรดติดต่อครอบครัวหรือแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง

ล่าสุด ทางพี่ชายได้โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “ตอนนี้ทางสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กำลังประสานงานหน่วยงานทีเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ นะครับที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรทุกช่องทาง ขอบคุณทุกคนมาก ๆ จริง ๆ นะครับ ทางเราได้แต่รอฟังข่าว แค่รู้ว่าน้องปลอดภัยก็ดีใจแล้วครับ”

พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ โพสต์
IG/ klosemoss

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 10:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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