แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio เฟ้นหาสาวงามที่มีดีทั้งภายในและภายนอก
แอน จักรพงษ์ ประกาศเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ฉลองเปิดตัวเวทีประกวดนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม พรสวรรค์ และความงาม
ดูเหมือนว่าแฟนนางงามประเทศไทยจะมีตัวเลือกให้นั่งดูการประกวดเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เวทีแล้ว เมื่อมีรายงานว่า แอน จักรพงษ์ อดีตผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe อย่างเป็นทางการ และเจ้าของ อาณาจักร JKN ผู้สร้างจุดเปลี่ยนทีวีดิจิทัลโดยการนำซีรีส์อินเดียเข้ามาฉายในไทยจนได้รับความนิยมถล่มทลาย สร้างรายได้มหาศาล และได้รับฉายาว่า “เจ้าแม่ภารตะ” ได้กลับมาผงาดในวงการประกวดขาอ่อนอีกครั้ง โดยการนั่งแท่นเป็น ประธานองค์กร The Golden Ratio (เดอะโกลเดนเรโช) เวทีประกวดนางงามน้องใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศและพรสวรรค์อย่างแท้จริง
โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2569 มีการประกาศเปิดตัว The Golden Ratio อย่างเป็นทางการบนหน้าเพจเฟซบุ๊กทางการขององค์กร ระบุว่า
ความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการประกวดนางงามยุคดิจิทัล ที่ไม่ได้มองแค่ความงดงามภายนอกหรือการเดินบนรันเวย์เท่านั้น
องค์กรให้ความสำคัญกับการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารผ่านการตอบคำถาม การสัมภาษณ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ข้อความอันทรงพลังผ่านสื่อและโครงการต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความเป็นผู้นำของผู้หญิงยุคใหม่
ต่อมาในประกาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2026 ทางองค์กรได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเปิดรับสมัครและค้นหา National Representative หรือตัวแทนสาวงามเพื่อก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติในงานเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ 1ST The Golden Ratio ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่สังคมโลก
โดยเร็ว ๆ นี้ทางองค์กรจะมีการประกาศรายละเอียดการเปิดรับสมัครและกระบวนการคัดเลือกตัวแทนประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แฟน ๆ นางงามเตรียมติดตามความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของจักรวาลนางงามภายใต้การนำทัพของ “แอน จักรพงษ์” กันได้เลย
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อ้างอิงจาก : FB The Goldenratio
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