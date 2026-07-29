บันเทิง

แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio เฟ้นหาสาวงามที่มีดีทั้งภายในและภายนอก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 10:29 น.
แอน จักรพงษ์ ประกาศเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ฉลองเปิดตัวเวทีประกวดนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio

แอน จักรพงษ์ ประกาศเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ฉลองเปิดตัวเวทีประกวดนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม พรสวรรค์ และความงาม

ดูเหมือนว่าแฟนนางงามประเทศไทยจะมีตัวเลือกให้นั่งดูการประกวดเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เวทีแล้ว เมื่อมีรายงานว่า แอน จักรพงษ์ อดีตผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe อย่างเป็นทางการ และเจ้าของ อาณาจักร JKN ผู้สร้างจุดเปลี่ยนทีวีดิจิทัลโดยการนำซีรีส์อินเดียเข้ามาฉายในไทยจนได้รับความนิยมถล่มทลาย สร้างรายได้มหาศาล และได้รับฉายาว่า “เจ้าแม่ภารตะ” ได้กลับมาผงาดในวงการประกวดขาอ่อนอีกครั้ง โดยการนั่งแท่นเป็น ประธานองค์กร The Golden Ratio (เดอะโกลเดนเรโช) เวทีประกวดนางงามน้องใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศและพรสวรรค์อย่างแท้จริง

แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio-1

โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2569 มีการประกาศเปิดตัว The Golden Ratio อย่างเป็นทางการบนหน้าเพจเฟซบุ๊กทางการขององค์กร ระบุว่า

ความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการประกวดนางงามยุคดิจิทัล ที่ไม่ได้มองแค่ความงดงามภายนอกหรือการเดินบนรันเวย์เท่านั้น

องค์กรให้ความสำคัญกับการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารผ่านการตอบคำถาม การสัมภาษณ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์ข้อความอันทรงพลังผ่านสื่อและโครงการต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความเป็นผู้นำของผู้หญิงยุคใหม่

ต่อมาในประกาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2026 ทางองค์กรได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเปิดรับสมัครและค้นหา National Representative หรือตัวแทนสาวงามเพื่อก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติในงานเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ 1ST The Golden Ratio ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่สังคมโลก

โดยเร็ว ๆ นี้ทางองค์กรจะมีการประกาศรายละเอียดการเปิดรับสมัครและกระบวนการคัดเลือกตัวแทนประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แฟน ๆ นางงามเตรียมติดตามความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของจักรวาลนางงามภายใต้การนำทัพของ “แอน จักรพงษ์” กันได้เลย

แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio-2

แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio-3

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อ้างอิงจาก : FB The Goldenratio

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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