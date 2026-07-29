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จับตา ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติ พรุ่งนี้รุนแรงที่สุด ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.

ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติกลางแปซิฟิกตะวันตก จ่อขึ้นชั้น “รุนแรงที่สุด” 30 ก.ค. ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก เผยกระทบไทยหรือไม่

พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน (Dolphin) กำลังทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก หลังก่อตัวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ล่าสุดเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ระบุว่าศูนย์กลางพายุอยู่บริเวณหมู่เกาะมาร์แชลล์ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความกดอากาศที่ศูนย์กลาง 955 เฮกโตปาสกาล ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 45 เมตรต่อวินาที และลมกระโชกแรงสุด 60 เมตรต่อวินาที นักอุตุนิยมวิทยาหลายรายประเมินว่าพายุลูกนี้อาจกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่แรงที่สุดของโลกในปี 2569

JMA ระบุว่าพายุก่อตัวขึ้นเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม และนับเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 13 ของฤดูกาลปี 2569 ในแอ่งแปซิฟิกตะวันตก ระบบเริ่มต้นในฐานะพายุดีเปรสชันรหัส 12W ก่อนยกระดับเป็นพายุโซนร้อนและได้ชื่อว่าดอลฟิน

การทวีกำลังเกิดขึ้นเร็วผิดปกติ Stars and Stripes รายงานอ้างข้อมูลศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมสหรัฐ (JTWC) ว่าภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมง ดอลฟินเปลี่ยนจากพายุโซนร้อนกำลังแรงที่มีลมประมาณ 70 ไมล์ต่อชั่วโมง ขึ้นเป็นระบบเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ 3 ที่มีลมเกิน 110 ไมล์ต่อชั่วโมง เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม พายุขึ้นถึงระดับ 4 ตามมาตราซัฟเฟอร์ซิมป์สัน และกลายเป็นพายุที่ทวีกำลังเร็วที่สุดในแอ่งแปซิฟิกตะวันตกนับตั้งแต่ไต้ฝุ่นนอรูเมื่อปี 2565

ตัวเลขความเร็วลมของสองหน่วยงานต่างกัน เพราะ JMA ใช้ค่าเฉลี่ยลม 10 นาที ส่วน JTWC ใช้ค่าเฉลี่ย 1 นาที ซึ่งให้ตัวเลขสูงกว่าเสมอ

ทำไมถึงแรงเร็วขนาดนี้

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบนเส้นทางของดอลฟินสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปีอย่างชัดเจน ประกอบกับกระแสลมระบายออกด้านบนของพายุที่แรง และสภาพบรรยากาศโดยรอบที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเป็นพิเศษ ภาพถ่ายดาวเทียมเริ่มเห็นตาพายุก่อตัวชัดขึ้น

ล่าสุดพายุเข้าสู่ช่วงอ่อนกำลังชั่วคราวจากกระบวนการเปลี่ยนกำแพงตาพายุ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 6 ถึง 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะกลับมาทวีกำลังอีกครั้ง ปรากฏการณ์นี้ทำให้ความแรงของพายุแกว่งขึ้นลงและคาดเดาได้ยากกว่าที่พยากรณ์ไว้

JMA คาดว่าพายุจะพัฒนาขึ้นเป็น “พายุกำลังรุนแรงที่สุด” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามเกณฑ์ของญี่ปุ่นในวันที่ 30 กรกฎาคม โดยลมกระโชกอาจแรงถึง 80 เมตรต่อวินาที หรือราว 288 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ฝั่ง JTWC พยากรณ์ว่าความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางจะขึ้นถึงราว 80 เมตรต่อวินาทีในวันที่ 31 กรกฎาคม ก่อนลดลงเหลือประมาณ 72 เมตรต่อวินาทีในวันที่ 3 สิงหาคม รายงานของ Zoom Earth ที่อ้างข้อมูล JTWC ระบุค่าสูงสุดที่ 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 60 ชั่วโมงถึง 3 วัน ขณะที่แบบจำลอง HAFS-A ให้ค่าสูงถึง 305 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ลุ้นเทียบสถิติไต้ฝุ่นทิป

Stars and Stripes ระบุว่าค่าพยากรณ์สูงสุดของ JTWC ที่ 165 นอต หรือราว 190 ไมล์ต่อชั่วโมง จะเทียบเท่ากับซูเปอร์ไต้ฝุ่นทิป (Tip) เมื่อเดือนตุลาคม 2522 ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ ทิปทำความกดอากาศต่ำสุดที่ 870 เฮกโตปาสกาล และมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงลมกว้างถึง 1,380 ไมล์ ก่อให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนมีผู้เสียชีวิต 42 คน

การเทียบสถิตินี้ยังเป็นเพียงค่าพยากรณ์ ไม่ใช่ค่าที่ตรวจวัดได้จริง JTWC เองประเมินความเชื่อมั่นของการพยากรณ์ความแรงไว้ที่ระดับปานกลางในช่วง 3 วันแรก และระดับต่ำในช่วง 3 ถึง 5 วัน

เส้นทางต่อไปยังไม่ชัด

ขณะนี้พายุยังอยู่กลางทะเลเปิด ห่างจากแผ่นดินใหญ่ รายงานเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมระบุว่ายังไม่คุกคามพื้นที่แผ่นดินใดโดยตรง แต่แถบฝนรอบนอกอาจเริ่มส่งผลต่อเกาะเวกตั้งแต่ช่วงเย็นวันเดียวกัน JTWC คาดว่าดอลฟินจะเคลื่อนผ่านห่างจากเกาะเวกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 230 ไมล์ในช่วงค่ำวันพฤหัสบดี ในสภาพเทียบเท่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 และจะอยู่เหนือทะเลเปิดต่อไปอย่างน้อยอีก 5 วัน

แบบจำลองเส้นทางและกลุ่มพยากรณ์ของ GFS และ ECMWF ค่อยๆ โน้มไปทางญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณเกาะชิโกกุหรือคิวชู แต่ยังเป็นการมองล่วงหน้ากว่าหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้มาก ความไม่แน่นอนสะท้อนผ่านวงพยากรณ์ของ JMA ที่ขยายกว้างถึงรัศมี 333 กิโลเมตรเมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคม สื่อญี่ปุ่นบางสำนักรายงานว่าพายุอาจเข้าใกล้ญี่ปุ่นมากที่สุดราววันที่ 7 สิงหาคม

ชื่อพายุไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” มาจากไหน

ชื่อดอลฟินเป็นชื่อที่ฮ่องกงเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อพายุ มีความหมายว่าโลมาขาว ระบบตั้งชื่อพายุในแอ่งแปซิฟิกตะวันตกใช้รายชื่อ 140 ชื่อที่ประเทศและเขตแดนสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่นเตรียมไว้ล่วงหน้า แล้วเรียกใช้เรียงตามลำดับ ชื่อจึงไม่ได้บ่งบอกลักษณะของพายุลูกใดลูกหนึ่ง

กระทบไทยหรือไม่

ถึงเวลานี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ออกประกาศใดที่เกี่ยวกับพายุดอลฟิน ประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุดของกรมฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่ 28 ถึง 30 กรกฎาคม ซึ่งมีสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ฝนที่ตกหนักในไทยขณะนี้จึงไม่ได้มาจากพายุลูกนี้

ด้านศูนย์พยากรณ์อุทกอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามระบุเมื่อบ่ายวันที่ 28 กรกฎาคมว่า ดอลฟินเคลื่อนตัวอยู่ไกลจากทะเลจีนใต้มาก และการพยากรณ์เบื้องต้นชี้ว่าพายุจะไม่เข้าสู่ทะเลจีนใต้

สิ่งที่ควรจับตาแทนคือระบบที่ตามมา PAGASA ของฟิลิปปินส์คาดการณ์ระยะยาวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมว่า หลังดอลฟินจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวต่อเนื่องอีก 2 ลูกใกล้ฟิลิปปินส์ โดยลูกหนึ่งมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ หากระบบดังกล่าวก่อตัวจริงและเคลื่อนเข้าอินโดจีน จึงจะเป็นตัวที่มีผลต่อสภาพอากาศไทยโดยตรง

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ผ่าน Fukui Shimbun และ MBS News, ศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมสหรัฐ (JTWC) ผ่าน Stars and Stripes และ Zoom Earth, กรมอุตุนิยมวิทยาไทย, Lao Dong, Vietnam.vn, TV Yamagata

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 11:00 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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