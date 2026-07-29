“กัน จอมพลัง” สวนกลับเดือด “รอมฎอน” เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำร้ายผู้บริสุทธิ์
กัน จอมพลัง สวนกลับเดือด รอมฎอน เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำร้ายผู้บริสุทธิ์ หลังโดนถามว่า กล้องที่ซื้อไปทุกปีไม่พอหรือใช้ไม่ได้หรือ?
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สอบถามFCครับ ที่นราธิวาส ต้องการกล้องวงจรปิดเร่งด่วนตอนนี้ ประมาณ 300 ตัว พวกเราควรส่งลงไปช่วยไหมครับ” ก่อนจะเขียนต่อด้วยว่า “กล้องช่วยทั้งความปลอดภัยของชาวบ้านและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ครับ และ เหมือนเดิมครับของผมและfcส่งได้เลยไม่ติดระบบไม่ช้าข้ามขบวนการที่ต้องใช้เวลา ส่งเร็วติดเร็วได้ใช้เร็วครับ”
ซึ่งในคอมเม้นท์นั้นมี นายรอมฎอน ปันจอร์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เข้ามาถามว่า “แล้วกล้องที่จัดซื้อไปก่อนหน้านี้ทุกปี ไม่เพียงพอ หรือใช้งานไม่ได้ครับ?”
ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “นักการเมืองมาถามประชาชนว่ากล้องที่จัดซื้อทุกปีไปไหนผมก็ไม่รู้นะว่าผู้ก่อการร้ายทำลายทิ้งรึเปล่าเห็นคนเม้นเยอะว่าผู้ก่อการร้ายชอบทำลายกล้อง ไหนๆท่าน สส มาแล้วผม ขอถามท่าน สส ครับ เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำผู้บริสุทธิ์ครับ ล่าสุดเด็ก10ขวบก็พึ่งโดน”
ซึ่งนายกัน จอมพลัง ก็ได้เขียนต่ออีกว่า “ในพื้นที่นราธิวาสต้องการกล้องวงจรปิดผมเลยถามความเห็น fc ว่าควรส่งกล้องไปสนับสนุนไหม(ซึ่งตอนนี้สรุปแล้วว่ายินดีส่งกล้องลงไปเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน) โดยในโพสมีท่าน สส มาถามผม ผมไม่รู้ท่าน สส เห็นเม้นไหมเลยขอตอบและสอบถามท่าน สส ครับ” ก่อนจะโพสต์รูปบทสนทนาดังกล่าว
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