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หมอเนย์ แจ้งข่าวเศร้า ภรรยาเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:30 น.
ภรรยาหมอเนย์ เสียชีวิต

“หมอเนย์” สัตวแพทย์คนดัง เจ้าของวลีฮิต “มาอยู่กับหมอไหม” หมอชอบ​ดูแลรักษาสัตว์เจ็บป่วย​และโด่งดังจากความใจดี และคอนเทนต์สนุกสนานเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมว

ก่อนหน้านี้ภรรยา “คุณปู” ภูษณิศา โฉมเกิด ได้ตรวจเจอมะเร็งพร้อมทำการรักษาโดยมี “หมอเนย์” สามีคอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างจนวันสุดท้าย​

ล่าสุด หมอเนย์ มาอยู่กับหมอไหม ได้โพสต์ข้อความ ว่า “28 กรกฎาคม เวลา 14:00 น. วันนี้ภรรยาของหมอได้เดินทางไกลแล้ว ปูจากไปอย่างสงบ หลังจากต่อสู้กับความเจ็บปวดมาอย่างยาวนาน ร่างกายที่เหนื่อยล้า ได้พักเสียที

ตลอดเวลาที่ปูป่วย สิ่งที่ปูห่วงที่สุด ไม่ใช่ตัวเอง ปูห่วงหมอ ห่วงว่าหมอจะกินข้าวหรือเปล่า จะนอนพอไหม จะทำงานหนักเกินไปหรือไม่ ปูห่วงหมา ห่วงแมว ห่วงสัตว์ทุกตัวที่ยังรอการรักษา ห่วงว่าพวกเขาจะยังมีคนดูแลเหมือนเดิมไหม และปูห่วงคลินิก… ห่วงบ้านหลังเล็กๆที่เราสร้างมาด้วยกัน

ห่วงทุกความฝันที่เราเคยนั่งคุยกัน แม้ในวันที่ตัวเองเจ็บปวดที่สุด ปูก็ยังคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ วันนี้หมออยากบอกปูว่า ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ หมอจะดูแลคลินิกต่อ จะรักษาหมา รักษาแมว ให้ดีที่สุด จะช่วยเหลือสัตว์เท่าที่กำลังของหมอจะทำได้
หมอจะดูแลไหมเงิน และแมวทุกตัวที่ปูรัก เหมือนที่เราสัญญากันไว้ ทุกสิ่งที่เราวาดฝันร่วมกัน หมอจะพยายามทำต่อ แม้วันนี้จะเหลือเดินเพียงลำพังก็ตาม ขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาของชีวิต

ขอบคุณที่เลือกใช้ชีวิตร่วมกับหมอ ขอบคุณที่สอนให้หมอรู้จักความรัก ความเสียสละ และความเข้มแข็ง ต่อจากนี้ ไม่ต้องเจ็บอีกแล้วนะ หลับให้สบาย เดินทางไปในที่ที่ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเจ็บปวด มีแต่ความสงบ และความอบอุ่น

หากวันหนึ่งเรามีโอกาสได้พบกันอีก หมอจะเล่าให้ปูฟังว่า หมอรักษาสัตว์ได้อีกกี่ตัว ช่วยชีวิตได้อีกกี่ชีวิต และรักษาคำสัญญาของเราสำเร็จแล้ว เดินทางให้สบายนะที่รักของหมอ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:00 น. “ความรักของเราไม่ได้จบลงในวันที่เธอจากไป แต่จะอยู่ในทุกชีวิตที่เรายังได้ช่วยเหลือต่อจากนี้“

หมอเนย์ ได้โพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ตนและครอบครัว พร้อมเปิดเผยความรู้สึกสุดสะเทือนใจว่า แม้ในใจจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงความฝัน และหากเลือกได้จริง ๆ อยากเป็นฝ่ายจากไปแทน เพื่อให้ภรรยาได้กลับมามีชีวิต ได้กอดสัตว์เลี้ยง และกลับมายิ้มให้ทุกคนเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำได้หลังจากนี้คือการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสานต่อความตั้งใจของภรรยา ในการช่วยเหลือสัตว์และดูแลคลินิกต่อไป

แม้สภาพจิตใจจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนัก แต่หมอเนย์ยืนยันว่า คลินิกยังคงเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนรวมสำหรับสุนัขและแมวฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนตลอดทั้งเดือนสิงหาคม เพื่อเดินหน้าทำความดีตามเจตนารมณ์ที่ตนและภรรยาได้ตั้งใจไว้ร่วมกัน

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารครูใหญ่ (คุณปู ภูษณิศา โฉมเกิด) จัดขึ้น ณ สถานปฏิบัติธรรมปานะฤทชา ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีพิธีรดน้ำสรีระสังขารในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30–17.30 น. และจะมีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ก่อนจะมีพิธีทอดผ้าสุกุลและเคลื่อนสรีระสังขารไปบรรจุ ณ ลานธรรมลานทอง มอขาวดึงส์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569

หมอเนย์ แจ้งข่าวเศร้า ภรรยาเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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