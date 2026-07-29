ข่าวดาราบันเทิง

ห่วงหนัก! น้องโพธิ์ ลูกชาคริต ป่วยเคสหายากไม่ถึง 5% โอกาสเกิดน้อยมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:53 น.
แอน ภัททิรา อัปเดตอาการ น้องโพธิ์ ป่วยหนัก 3 โรครุมพร้อมกัน

อัปเดตอาการ น้องโพธิ์ ลูกชายชาคริต ป่วย 3 โรครุมพร้อมกันแอดมิตรพ. โอกาสพบเจอไม่ถึง 5% โอกาสเกิดน้อยมาก ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

ทำเอาพ่อแม่เป็นห่วงหนักมาก กรณี ชาคริต แย้มนาม และ แอน ภัททิรา ต้องพาลูกชาย น้องโพธิ์ แอดมิตเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วน ล่าสุดคุณแม่โพสต์ภาพลูกชายพร้อมอัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว monkeyann_9 ระบุว่า ตอนนี้น้องโพธิ์ปลอดภัยแล้ว แต่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการต่อไปอีกระยะหนึ่ง พร้อมเอ่ยคำขอโทษที่ต้องยกเลิกงานอีเวนต์ของลูกชายจำนวน 2 งาน รวมถึงขอโทษแฟนคลับที่ลงทะเบียนมารอเจอด้วย

สำหรับสาเหตุการป่วย แพทย์วินิจฉัยว่าน้องโพธิ์เป็นหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมา และมีอาการไข้สูงจากKawasaki รวมกับภาวะ MIS-C ร่วมกัน เป็นเคสที่แทบจะไม่เคยพบเจอว่าเป็นพร้อมกัน มีโอกาสน้อยมาก ๆ ไม่ถึง 5% ที่ผู้ป่วยจะเป็นทั้ง 3 โรคพร้อมกัน อาการค่อนข้างหนักและรักษายากมาก ตอนนั้นคนเป็นพ่อแม่แทบล้มทั้งยืน แต่ต้องพยายามเข้มแข็งเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

นอกจากนี้ แอนยังขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งเข้ามาทุกช่องทาง พร้อมบอกว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาสภาพจิตใจไม่พร้อมตอบคำถามใครจริง ๆ

หลังจากโพสต์ข้อความออกไป เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องโพธิ์หายป่วยโดยเร็วเป็นจำนวนมาก เช่น อ้อม พิยดา คอมเมนต์ว่า “ขอให้ หายไวไวนะครับลูกกก” ขณะที่ แอฟ ทักษอร เข้ามาอวยพรว่า “ขอให้แข็งแรงเร็วๆนะคะ” รวมทั้ง หนูเล็ก ก่อนบ่าย คอมเมนต์ว่า “โถ้ลูกกกก อยู่ยาวมาก ออกเร็ว ๆ นะลูก” และ อุ้ม ลักขณา แสดงความเห็นว่า “หายไวไวนะครับคนเก่ง”

น้องโพธิ์ ลูกชายชาคริต
ภาพจาก Instagram : monkeyann_9
น้องโพธิ์ ลูกชายชาคริต
ภาพจาก Instagram : monkeyann_9
ชาคริต แย้มนาม และ แอน ภัททิรา
ภาพจาก Instagram : monkeyann_9

 

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A post shared by Pattira Ann Roongroj (@monkeyann_9)

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sukanlaya s.

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