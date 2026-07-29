เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV
เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV ล่าสุดเจอโพสต์ชูนิ้วกลางใส่ป้ายตึก
เรียกได้ว่ากลายเป็นดรามาข้ามประเทศอย่างดุเดือด หลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ความวุ่นวายในกิจกรรมรวมพลศิลปิน งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 ของ GMMTV โดยจากคลิปเผยให้เห็นขณะที่แฟนคลับสาวชาวจีนปะทะกับสตาฟจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งโซเชียลมีเดียฝั่งไทยและฝั่งจีน
เพจเฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ข้อความอ้างอิงจากพยานที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุว่า “สถานทูตจีนจะว่ายังไงกับเคสนี้? ทำไมคนจีนกร่างมากที่ไทย แต่ไม่กล้ากร่างที่อเมริกา
ดราม่าพฤติกรรมสุดกร่างของหญิงชาวจีนรายหนึ่งที่มารอเจอดาราหน้าตึก GMM GRAMMY นอกจากจะแซงคิว ทำตัวไม่เคารพกฎสถานที่ และทำร้ายร่างกาย/ข่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจนได้รับบาดเจ็บแล้ว (โดยมีคนจีนด้วยกันเองที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วมเป็นพยานและออกมากกตีแผ่พฤติกรรม)
ล่าสุดยังพบว่านางได้โพสต์ภาพชูนิ้วกลางใส่ป้ายตึก พร้อมข้อความเหยียดหยามประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยอ้างว่า “ผู้นำสูงสุดของไทยมาจีนยังต้องยิ้มประจบ แล้วคนไทยมีสิทธิ์อะไรคิดว่าคนจีนจะยอมก้มหัวให้ดาราขายจิ้น”
พฤติกรรมสร้างความเดือดร้อน ก่อความวุ่นวาย ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ และโพสต์เหยียดหยามประเทศ host เช่นนี้ ถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวและชาวจีนโดยรวมอย่างมาก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานทูตจีนควรเข้ามาตรวจสอบหรือมีมาตรการจัดการกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้หรือไม่?
นี่คือสรุปและคำแปลข้อความทั้งหมดจากพยานชาวจีนที่อยู่ในเหตุการณ์ (จากภาพที่ 1, 2 และ 3) ซึ่งช่วยยืนยันพฤติกรรมและการกระทำของหญิงสาวคนดังกล่าว
1. เรื่องการแซงคิวและการจองพื้นที่
พยานคนที่ 1: เล่าว่าพวกตนสลับกันเฝ้าคิวข้ามคืนตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันก่อนหน้าเพื่อจองตำแหน่ง แต่หญิงสาวเสื้อส้ม/หมวกดำมาถึงตอน 7 โมงเช้า และตอนเช็กชื่อยืนยันตำแหน่งเวลา 10 โมงก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้น แต่กลับได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดตรงขอบทางเดิน
พยานคนที่ 2: ยืนยันว่าหญิงสาวไม่ได้ต่อคิวจริง เพราะช่วงเวลา 10:14 น. ที่ทีมงานให้ทุกคนถ่ายรูปยืนยันตัวตน ในรูปและคลิปของทุกคนไม่มีหญิงสาวคนนี้อยู่เลย มีเพียงเพื่อนของเธอเท่านั้น และจุดเช็กชื่อถูกจองเต็มหมดแล้วตั้งแต่เช้า จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาจองทีหลัง
พยานคนที่ 3: ระบุว่าหญิงสาวหมวกดำแอบเนียนแทรกเข้ามาโดยอ้างว่า “แค่อาของมาส่งให้เพื่อน” พอ รปภ. ห้ามไว้ ตอนกลางคืนก็นั่งแช่เนียนไม่ยอมออกไปไหน
2. พฤติกรรมและการปฏิเสธการสื่อสาร
- พยานระบุตรงกัน: หญิงสาวแสดงท่าทางปฏิเสธการสื่อสารตลอดเวลา เอาแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ ไม่ยอมเงยหน้ามาคุยหรือฟังใครเลย
- การทำงานของเจ้าหน้าที่: ทีมงานพยายามเข้าพูดคุยอย่างสุภาพและใจเย็น นั่งยองๆ คุยด้วยเกือบ 1 ชั่วโมง แต่เธอไม่สนใจและไม่ตอบรับใดๆ
3. การใช้ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกาย
- เริ่มลงมือก่อน: หญิงสาวเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังก่อน โดยทำร้ายร่างกายและ ข่วนเจ้าหน้าที่ทีมงานจนได้รับบาดเจ็บ
- ขัดขวาง รปภ.: เมื่อทีมงานเรียก รปภ. มาช่วยดูแล พอกล้อง/มือของ รปภ. ยื่นเข้ามา เธอก็สะบัดมือ รปภ. ออกทันที พร้อมชี้หน้าด่า รปภ. จนไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะตัวเธอ
4. เหตุการณ์ตอนออกจากพื้นที่
- สาเหตุที่ยอมลุกออก: เจ้าหน้าที่ประกาศว่า ถ้าหญิงสาวคนนี้ยังนั่งดื้ออยู่ตรงนี้ ศิลปิน (เหล่าจูหม่า) ก็จะไม่ลงมา และให้คนในบริเวณนั้นออกไปข้างนอกก่อน
- เพื่อนเผ่นก่อน: พอเพื่อนของเธอได้ยินว่าศิลปินจะไม่มาเพราะเหตุนี้ เพื่อนก็รีบลุกเดินหนีไปทันที
- การเดินออก: หลังจากนั้นหญิงสาวจึงลุกตามไป เจ้าหน้าที่พยายามห้ามไม่ให้เดินไปมั่วซั่ว แต่เธอดื้อจะไปให้ได้ ทีมงานและ รปภ. จึงต้องเดินตั้งแถวล้อมรอบตัวเธอไว้ขณะเดินออกไป”
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