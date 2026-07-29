ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด
เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก เช็กคิวทีมชาติไทย พร้อมช่องถ่ายทอดสด
วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก เปิดฉากวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบอินโดนีเซีย เวลา 16.00 น.
รายการนี้มี 4 ชาติเข้าร่วม ได้แก่ ไทย อันดับ 17 ของโลก เวียดนาม อันดับ 28 ของโลก อินโดนีเซีย อันดับ 60 ของโลก และฟิลิปปินส์ อันดับ 61 ของโลก แข่งแบบพบกันหมด แบ่งเป็น 2 สนาม
สนามแรกแข่งที่กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 ส่วนสนามที่ 2 ย้ายมาที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569
โปรแกรมสนามแรก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
- 16.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
- 19.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
วันที่ 1 สิงหาคม 2569
- 16.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
- 19.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
วันที่ 2 สิงหาคม 2569
- 16.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
- 19.00 น. ไทย พบ เวียดนาม
โปรแกรมสนามที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2569
- 13.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
- 16.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
วันที่ 8 สิงหาคม 2569
- 13.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
วันที่ 9 สิงหาคม 2569
- 13.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
- 16.30 น. ไทย พบ เวียดนาม
ช่องถ่ายทอดสด
แฟนลูกยางชมการแข่งขันได้ทางช่อง ONE31 และ GMM25
ขุมกำลังสาวไทย
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬา 14 คน ลุยเลกแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดยมีณัฏฐณิชา ใจแสน เป็นกัปตันทีม พร้อมด้วยกำลังหลักอย่างอัจฉราพร คงยศ และศศิภาพร จันทวิสูตร
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร คุมทีมในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยมีเฟิง คุน, อรอุมา สิทธิรักษ์ และชิน โยชิดะ เป็นผู้ช่วย
ทัพนักตบสาวไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองสู่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
เวทีวัดฟอร์มก่อน 2 ภารกิจใหญ่
SEA V Cup 2026 เป็นรายการอุ่นเครื่องสำคัญของทีมชาติไทย ก่อนลุยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม และเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน
ปีที่แล้วไทยคว้าแชมป์สนามแรก ส่วนสนามที่ 2 เวียดนามเป็นฝ่ายได้แชมป์ไป
รายชื่อ 14 นักตบสาวไทย ชุดลุย SEA V Cup 2026 เลกแรก
เซตเตอร์
- ณัฏฐณิชา ใจแสน (กัปตันทีม)
- เซราห์ แอนโคมาห์
บอลเร็ว
- แก้วกัลยา กมุลทลา
- วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
- วารุณี การรัมย์
- กัญญารัตน์ ขุนเมือง
หัวเสา
- อัจฉราพร คงยศ
- ศศิภาพร จันทวิสูตร
- ณิรารัชย์ ศรีกุตา
- วริศรา ศรีทาเลิศ
บีหลัง
- นันท์นภัส มูลจะคำ
- ปพัชญา พลทำ
ตัวรับอิสระ
- จิดาภา นาหัวหนอง
- กัลยรัตน์ คำวงษ์
ทีมงานผู้ฝึกสอน
- ผู้จัดการทีม อัมรินทร์ บุญคง
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เฟิง คุน, อรอุมา สิทธิรักษ์ และ ชิน โยชิดะ
ชุดนี้สมาคมฯ พักผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพรรณ เกิดปราชญ์ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทัดดาว นึกแจ้ง และปิยะนุช แป้นน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งได้พิสูจน์ฝีมือ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทีมนักตบลูกยางสาวไทย ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง 6th SEA V Cup 2026 เลกแรก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 640 เวลา 9.55 น
”นุกนิก” พูดถึง การทำหน้าที่กัปตันทีครั้งแรกนี้ว่าจะดึงศักยภาพของน้องๆออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ในทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชอ๊อดที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในครั้งนี้
ในส่วนของ”โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวSEA V Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียน โดยนักกีฬาในชุดนี้ว่า ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียและเอเชียนเกมส์ จึงถือเป็นบททดสอบของทีมด้วย
6th SEA V Cup 2026 เลกแรก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม แข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. ถึง 2 สิงหาคม 2569 มี 4 ทีมร่วมแข่งขันได้แก่ เวียดนาม(เจ้าภาพ), ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และ ไทย แข่งขันแบ่งพบกันหมด เพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุด
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