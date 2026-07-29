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ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:40 น.
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก เช็กคิวทีมชาติไทย พร้อมช่องถ่ายทอดสด

วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก เปิดฉากวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบอินโดนีเซีย เวลา 16.00 น.

รายการนี้มี 4 ชาติเข้าร่วม ได้แก่ ไทย อันดับ 17 ของโลก เวียดนาม อันดับ 28 ของโลก อินโดนีเซีย อันดับ 60 ของโลก และฟิลิปปินส์ อันดับ 61 ของโลก แข่งแบบพบกันหมด แบ่งเป็น 2 สนาม

สนามแรกแข่งที่กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 ส่วนสนามที่ 2 ย้ายมาที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569

โปรแกรมสนามแรก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

  • 16.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • 19.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์

วันที่ 1 สิงหาคม 2569

  • 16.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
  • 19.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม

วันที่ 2 สิงหาคม 2569

  • 16.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
  • 19.00 น. ไทย พบ เวียดนาม

โปรแกรมสนามที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2569

  • 13.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
  • 16.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย

วันที่ 8 สิงหาคม 2569

  • 13.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
  • 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

วันที่ 9 สิงหาคม 2569

  • 13.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
  • 16.30 น. ไทย พบ เวียดนาม

ช่องถ่ายทอดสด

แฟนลูกยางชมการแข่งขันได้ทางช่อง ONE31 และ GMM25

ขุมกำลังสาวไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬา 14 คน ลุยเลกแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดยมีณัฏฐณิชา ใจแสน เป็นกัปตันทีม พร้อมด้วยกำลังหลักอย่างอัจฉราพร คงยศ และศศิภาพร จันทวิสูตร

เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร คุมทีมในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยมีเฟิง คุน, อรอุมา สิทธิรักษ์ และชิน โยชิดะ เป็นผู้ช่วย

ทัพนักตบสาวไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองสู่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม

เวทีวัดฟอร์มก่อน 2 ภารกิจใหญ่

SEA V Cup 2026 เป็นรายการอุ่นเครื่องสำคัญของทีมชาติไทย ก่อนลุยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม และเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน

ปีที่แล้วไทยคว้าแชมป์สนามแรก ส่วนสนามที่ 2 เวียดนามเป็นฝ่ายได้แชมป์ไป

รายชื่อ 14 นักตบสาวไทย ชุดลุย SEA V Cup 2026 เลกแรก

เซตเตอร์

  • ณัฏฐณิชา ใจแสน (กัปตันทีม)
  • เซราห์ แอนโคมาห์

บอลเร็ว

  • แก้วกัลยา กมุลทลา
  • วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
  • วารุณี การรัมย์
  • กัญญารัตน์ ขุนเมือง

หัวเสา

  • อัจฉราพร คงยศ
  • ศศิภาพร จันทวิสูตร
  • ณิรารัชย์ ศรีกุตา
  • วริศรา ศรีทาเลิศ

บีหลัง

  • นันท์นภัส มูลจะคำ
  • ปพัชญา พลทำ

ตัวรับอิสระ

  • จิดาภา นาหัวหนอง
  • กัลยรัตน์ คำวงษ์

ทีมงานผู้ฝึกสอน

  • ผู้จัดการทีม อัมรินทร์ บุญคง
  • หัวหน้าผู้ฝึกสอน เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เฟิง คุน, อรอุมา สิทธิรักษ์ และ ชิน โยชิดะ

ชุดนี้สมาคมฯ พักผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพรรณ เกิดปราชญ์ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทัดดาว นึกแจ้ง และปิยะนุช แป้นน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งได้พิสูจน์ฝีมือ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทีมนักตบลูกยางสาวไทย ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง 6th SEA V Cup 2026 เลกแรก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 640 เวลา 9.55 น

”นุกนิก” พูดถึง การทำหน้าที่กัปตันทีครั้งแรกนี้ว่าจะดึงศักยภาพของน้องๆออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ในทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชอ๊อดที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในครั้งนี้

ในส่วนของ”โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวSEA V Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียน โดยนักกีฬาในชุดนี้ว่า ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียและเอเชียนเกมส์ จึงถือเป็นบททดสอบของทีมด้วย

6th SEA V Cup 2026 เลกแรก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม แข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. ถึง 2 สิงหาคม 2569 มี 4 ทีมร่วมแข่งขันได้แก่ เวียดนาม(เจ้าภาพ), ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และ ไทย แข่งขันแบ่งพบกันหมด เพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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