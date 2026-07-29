ยอดตายพุ่ง 13 ศพ ชั้นสองห้างถล่มคุมาโมโตะ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยอดตายพุ่ง 13 ศพ ชั้นสองห้าง Aeon ถล่มคุมาโมโตะ นายกหญิงเครียดเจ้าหน้าที่แข่งกับเวลาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากกรณีเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ศพนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า นาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ออกมาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ขยับขึ้นมาเป็น 13 ศพ
โดยนายกหญิงญี่ปุ่นได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เธอแสดงความกังวลว่าปฏิบัติการครั้งนี้คือการแข่งกับเวลา อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่ามีผู้ติดค้างในอาคารกี่ราย
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 8 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย บาดเจ็บปานกลาง 4 ราย
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