อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย
อาลัย เปาะ กีระเกียรติ อดีตนักแข่งรถชื่อดัง เสียชีวิตอย่างสงบ สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม
วงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยต้องเผชิญกับข่าวเศร้า เมื่อมีรายงานว่า เปาะ กีระเกียรติ เย็นมะโนช อดีตนักแข่งรถชื่อดัง และผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ระดับแถวหน้าของประเทศ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวของ เปาะ กีระเกียรติ ได้โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียในครั้งนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก พร้อมทั้งแจ้งให้แฟน ๆ รวมถึงคนรู้จักได้ทราบข่าวโดยทั่วกัน
“สวัสดีค่ะ ป๊อยกับปอนด์ ลูกสาวและลูกชาย ป๊าเปาะนะคะ ป๊อยกับปอนด์ ขอแจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อ กีระเกียรติ เย็นมะโนช คุณพ่อได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้ว เมื่อเช้านี้
ทางครอบครัวขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับความรัก ความห่วงใย และมิตรภาพดี ๆ ที่มีต่อคุณพ่อมาโดยตลอดค่ะ
ด้วยความอาลัย ป๊อย&ปอนด์”
สำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ เปาะ กีระเกียรติ อดีตนักแข่งรถชื่อดัง เจ้าของ BMW เขียวในตำนาน จัดขึ้น ณ ศาลา สามัคคีธรรม วัดบางนางเกรง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569
- เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569
- เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2569
- เวลา 09.00 น. มาติกาบังสกุล ถวายภัตตาหาร
- เวลา 15.00 น. แสดงธรรมเทศนา
- เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจศพ
เปาะ กีระเกียรติ เป็นหนึ่งในนักแข่งที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยจดจำได้ดีที่สุดในยุค 80-90 จากการขับ BMW สีเขียว ภายใต้ทีม สังกะสีตราสามมงกุฎ ซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนความเร็วทั้งประเทศ
หลังอำลาพวงมาลัย เขายังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬายานยนต์ไทย ในฐานะผู้บุกเบิกการแข่งขัน Super Car Thailand Championship และ Idemitsu Super Turbo มีส่วนผลักดันให้นักแข่งไทยและวงการรถยนต์ทางเรียบเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ
อ้างอิงจาก : FB Kirakiat Yenmanoj
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