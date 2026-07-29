คาเฟ่เชียงใหม่ รับเป็นกวางของร้าน หลุดวิ่งบนถนนเชียงใหม่ มีเงินรางวัลนำจับให้
คาเฟ่เชียงใหม่ รับเป็นกวางของร้าน หลุดวิ่งบนถนนสายคันคลองเลี่ยงเมืองสัสป่าตอง-หางดง เชียงใหม่ มีเงินรางวัลนำจับให้
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิป กวางตัวหนึ่งวิ่งไปตามถนนสายคันคลองเลี่ยงเมืองสัสป่าตอง-หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และได้มีการโพสต์ตามหาเจ้าของเพราะหวั่นว่าจะถูกชนและอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้ท้องถนนนั้น
ล่าสุด น้องกวางในคลิปเป็นกวางของทางคาเฟ่เองคะ น้องค่อนข้างตื่นคนเนื่องจากน้องโดนสุนัขไล่ และน้องได้วิ่งอยู่บริเวณกลางถนน ขณะนี้ทางหมอและเจ้าหน้าที่กำลังตามหาและรอรับน้องกลับบ้าน หากมีผู้ใดพบเห็น รบกวนติดต่อ 093-6196399 และ 081-7016014 ขอความร่วมมือพี่ๆน้องๆทุกท่านไม่ไล่จับน้องเองนะคะเนื่องจากเขากำลังตกใจอยู่
ผู้ใดพบเห็นและแจ้งเบาะแสนำจับทางร้านเรามีรางวัลนำจับให้คะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงคะ
ทั้งนี้ทางเจ้าของร้านได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เปิดฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์หลายชนิด เช่น สิงโต กวาง แพาะแคระ และสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด และเพิ่งมาเช่ารีสอร์ทเก่า รวมเนื้อที่ 14 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่และนำกวางมาเลี้ยง 2 พันธุ์ รวมประมาณ 9 ตัว แพะแคระ และสัตว์สวยงามอีกจำนวนหนึ่งตลอดระยะเวลาได้รับความเดือดร้อนจากฝูงสุนัข ไม่ทราบว่าเป็นสุนัขจรจัด หรือ สุนัขมีเจ้าของได้มุดรั้วเข้ามากัดแพะแคระ ตายไปหลายตัว บางตัวก็ถูกคาบไปกิน
ก่อนที่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา ฝูงสุนัขได้มุดรั้วเข้ามากัดกวางดาวอินเดีย เพศเมีย มูลค่า 50,000 บาท เพิ่งคลอดลูกกัดที่ลำคอและเสียชีวิตไป ส่วนกวางดาวอินเดียตัวผู้ ถูกฝูงสุนัขไล่กัดได้กระโดดข้ามรั้วหายไป
ชี่งขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงสุนัขมาก รวมถึงชาวบ้านในย่านนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงสุนัขที่เข้ามากัดสัตว์เลี้ยงเช่นกัน คุณนู กล่าวอีกว่าเพื่อแก้ปัญหาฝูงสุนัขเข้ามาทำร้ายสัตว์ในฟาร์ม คงนำสิงโตจากฟาร์มที่ จ.เชียงราย มาไว้ที่นี่เพราะตามธรรมชาติสุนัขมันกลัวสิงโต เพียงเสียงคำรามและกลิ่นสิงโต เท่านั้นมันก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้แล้ว
อย่างไรก็ตามหากท่านใดพบเห็นกวางดาวสิงโตเพศผู้ตัวนี้อย่าได้ทำร้ายและจับเองเพราะมันเตะแรงมากอาจได้รับบาดเจ็บ เรามีทีมสัตวแพทย์จากไนท์ซาฟารี เพื่อจับอยู่แล้ว
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