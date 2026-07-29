สูญเสีย! ข่อย มือกลอง Armchair ป่วยรุมเร้า ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน
จ้อ พีรพล โพสต์อาลัย ข่อย สมบัติ มือกลองวง Armchair เสียชีวิตในวัย 55 ปี หลังป่วยหนัก ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน และตับโต
วงการเพลงไทยต้องสูญเสียหนึ่งตำนานวงการ หลัง จ้อ พีรพล ลีละเศรษฐกุล สมาชิกวง Armchair โพสต์แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ ข่อย สมบัติ สวัสดิ์พานิช มือกลองของวงในวัย 55 ปี
จ้อ พีรพล เขียนข้อความไว้อาลัยผ่านเฟซบุ๊ก Peeraphon Leelasettakul ระบุว่า “ขออนุญาตแจ้งข่าวครับ พี่ข่อย Armchair สมบัติ สวัสดิ์พานิช Khoi Kannika ได้จากพวกเราไปแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ข่อยมาก ๆ สำหรับมิตรภาพ และความทรงจำ รวมทั้งเสียงกลองในอัลบั้ม Spring, Tender และ ep. ลืมตา & คืนฝันที่ว่างเปล่า ไม่เจ็บ ไม่เหนื่อยแล้วนะครับพี่ วันนึงคงได้เล่นดนตรีด้วยกันอีกครับ”
ก่อนหน้านี้ คุณพลอย ลูกสาว เผยอาการป่วยล่าสุดของคุณพ่อเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ว่า “ตอนนี้ นายสมบัติ สวัสดิ์พานิช หรือพี่ข่อย รักษาตัวอยู่ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน และตับโต อยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาลนครปฐม งดอาหาร ให้น้ำเกลือและยารักษาตามอาการ มีสติรู้ตัวสามารถฟังเสียงเข้าใจได้ แต่ตอบสนองพูดคุยได้เป็นระยะๆค่ะ หากร่างกายของคุณพ่อสู้ไหว เค้าสามารถดีขึ้นได้ค่ะ
สิ่งที่คุณพ่อขาดและหนูคิดว่าพ่อต้องการมาก ๆ ในตอนนี้คือกำลังใจ หากเพื่อน ๆ ของคุณพ่อ รักและคิดถึงสามารถส่งเป็นคลิปเสียงพูดให้กำลังใจคุณพ่อมาทางแชทของคุณพ่อหรือแชทของหนูได้ค่ะ หนูอยากให้พ่อได้จดจำและนึกถึงเรื่องราวดี ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้บ้างค่ะ
ตัวหนูเองมีความจำเป็นต้องทำงานที่กรุงเทพ จะเข้ามาหาคุณพ่อได้ในตอนกลางวัน จ. พ. พฤ. ศ. หากพี่ ๆ อา ๆ ลุง ๆ ที่อยู่ในนครปฐม ต้องการเข้ามาเยี่ยม หนูขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”
ล่าสุดทางครอบครัวเผยกำหนดการสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพโดยจะมีพิธีในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 ตามรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 7 รูป
เวลา 17.00 น. ประชุมเพลิง
หลังจากทราบข่าวเศร้าแฟนเพลงและชาวเน็ตต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวและวง Armchair เป็นจำนวนมาก อาทิ
“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ไม่เจอพี่ข่อยนานเลย”
“เสียใจกับวงและครอบครัวพี่ข่อยด้วยครับ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับจ้อ”
“เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ ขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมอำลา ‘โย่ง อาร์มแชร์’ ประกาศ เล่นคอนเสิร์ตครบวงครั้งสุดท้าย 9 พ.ย.นี้
- ‘โย่ง อาร์มแชร์’ เล่าอุทาหรณ์ ใจหายหล่นไปที่ตาตุ่มกลางดึก!
- ‘โย่ง อาร์มแชร์’ โพสต์หวานครบรอบแต่งงาน ‘ก้อย วลัยลักษณ์’ 10 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: