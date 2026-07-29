หนุ่มมะกันใจสู้ ฮึดเดินลงจากเขา 16 กิโลเมตร หลังลื่นล้มถูกไม้เสียบลำตัว
หนุ่มมะกันใจสู้ เดินลงจากเขา 16 กิโลเมตร หลังลื่นล้มถูกไม้เสียบลำตัว ใช้เวลานาน 6 ชั่วโมงครึ่ง และนั่งรถต่ออีกสองชั่วโมงเพื่อผ่าตัดอย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า นาย เดวิด คิฟัลดี วัย 32 ปี ตัดสินใจยอมทนเดินลงจากกราไนท์พีค หนึ่งในภูเขาที่สูงสุดในรัฐมอนทานา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร ทำให้เขาไม่ต้องจ่ายค่าเฮลิคอปเตอร์ ภายหลังจากที่เขาถูกไม้เดินเขาเสียบลำตัว
นายคิฟัลดีเล่าว่า วันเกิดเหตุเขาไปเดินเขากับเพื่อนเขาสองคน ทว่าเขาสะดุดหินล้มและถูกไม้เดินเขาเสียบบริเวณใต้แขนซ้าย และทะลุออกจากหลังของเขา โชคดีไม่โดนอวัยวะสำคัญ เขาจึงประเมินสถานการณ์และด้วยความรู้ที่เขามีในฐานะพยาบาลเขารู้ว่าแผลไม่รุนแรง ไม่มีเลือดไหล และสามารถทนได้ เขากับเพื่อนจึงตัดสินใจเดินลงเขา ภายหลังแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้านล่าง
ซึ่งเขาใช้เวลา 6 ชั่วโมงครึ่งก่อนจะลงถึงข้างล่าง และใช้เวลาขับรถอีกสองชั่วโมงเพื่อรับการผ่าตัดนำไม้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
นายคิฟัลดีกล่าวต่อว่า เขารู้สึกโชคดีกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากเพราะหากไม้เคลื่อนไปในตำแหน่งอื่นอีกซักนิด เหตุการณ์นี้จะต่างออกไปอย่างมาก
ทั้งนี้เขากราไนท์พีคที่นายคิฟัลดีและเพื่อนปีนนั้น มีความสูงถึง 3,902 เมตร ถือเป็นเขาที่สูงสุดในรัฐมอนทานา
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