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ว่านไฉ ประสานพาร์ตเนอร์จอร์เจีย ช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ คาดอยู่ทางใต้ของประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:01 น.

ว่านไฉ อคิร ช่วยประสานพาร์ตเนอร์จอร์เจีย เร่งตามหา ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ขาดการติดต่อร่วม 2 สัปดาห์ ขณะถ่ายทำรายการ

ท่ามกลางความห่วงใยของครอบครัวและแฟนคลับที่เฝ้าติดตามสถานการณ์การหายตัวไปของยูทูบเบอร์ชื่อดัง ฮลุน โซโล่ ซึ่งขาดการติดต่อระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ในประเทศจอร์เจียนานกว่า 2 สัปดาห์ โดยในขณะนี้ชาวโซเชียลทั่วโลกช่วยกันแชร์ข่าว พร้อมให้ความร่วมมือในการตามหากันอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ว่านไฉ อคิร ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง “อาสาพาไปหลง” และเจ้าของธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว ได้ยื่นมาเข้ามาช่วยเพื่อนร่วมวงการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โดยใช้เครือข่ายพาร์ตเนอร์บริษัททัวร์ในประเทศจอร์เจียในการช่วยประสานข้อมูลและแกะรอย

พร้อมกันนี้ยังเปิดรับข้อมูลเชิงลึกทั้งแผนการเดินทาง สถานที่ถ่ายทำ โพสต์ล่าสุด และจุดที่มีผู้พบเห็นครั้งสุดท้าย เพื่อนำมาวิเคราะห์และจำกัดวงพื้นที่ค้นหาให้แคบลง

ว่านไฉเปิดเผยว่า การตรวจสอบสถานะการเดินทางผ่านระบบ Visa on Arrival จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ทำให้ปัจจุบันทำได้เพียงประเมินว่าพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงอาจอยู่บริเวณตอนใต้ของจอร์เจีย ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศอาร์เมเนีย

“ใครทราบ ขอข้อมูลหน่อยครับ ใครพอมีเบาะแสของ ฮลุน โซโล่ ที่จอร์เจีย เช่น น้องมีแผนทำคอนเทนต์ที่ไหน เจอตัวครั้งสุดท้ายบริเวณไหน ช่วยบอกหน่อยครับ ผมมีพาร์ทเนอร์ทัวร์ที่จอร์เจีย เผื่อช่วยตามหาได้อีกแรงครับ

ตอนนี้อยากได้ข้อมูล จากทางทีมน้องเช่น วางแผนไปถ่ายคอนเทนต์ที่ไหน เรื่องอะไร และรูปสุดท้ายที่โพสหรือมีคนเจอคือที่ไหน จะจำกัดพื้นที่เพิ่มได้ดีมากครับ ใหญ่มาก นอกจากรูท guaduri – Kazbeki -Juta ยังมีอีกหลายที่มาก ๆ ผมพยายามเช็คว่าน้องเข้า อาร์เมเนียไปหรือยัง แต่สถานฑูตเท่านั้นที่เช็ค Visa on arrival ได้ครับ ตอนนี้สโคปว่าน่าจะอยู่ทางใต้ของจอร์เจีย ไม่ไกลจาก Tbilisi เพราะต้องไปต่ออาร์เมเนีย”

ว่านไฉ ประสานพาร์ตเนอร์จอร์เจีย ช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ ขาดการติดต่อ 2 สัปดาห์-1

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อ้างอิงจาก : wahncai

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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