ข่าว

ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ดัง แจ้งยังไม่เจอตัว วอนอย่าเผยแพร่ข่าวปลอม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 08:33 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 08:35 น.

ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ดัง แจ้งยังไม่เจอตัว วอนอย่าเผยแพร่ข่าวปลอม และหากใครมีเบาะแสขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือครอบครัว

จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าวนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Klose Mos ซึ่งเป็นพี่ชายได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงการสูญหายของน้องชายว่า “ขอความร่วมมือในการตามหาน้อง และขอเตือนเรื่องข่าวปลอม

ขอความกรุณาทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

ขอความร่วมมือ อย่าสร้างข่าวลือ ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง เพราะอาจทำให้การติดตามตัวน้องเกิดความสับสน และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัว

หากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ โปรดติดต่อครอบครัวหรือแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง

ขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการช่วยเหลือในการตามหาน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

2 นาที ที่แล้ว
&quot;นก อุษณีย์&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน &quot;ม่วย นิธิตรา&quot; แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว บันเทิง

“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

3 นาที ที่แล้ว
เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ &quot;หมอพร้อม&quot; ข่าว

เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่แกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติ พรุ่งนี้รุนแรงที่สุด ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก

26 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมปากีสถานคร่าชีวิตประชาชน 107 คน ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 107 ศพ! น้ำท่วมปากีสถาน สลดสาเหตุ หนีไม่ทันบ้านถล่มทับ หวั่นเมืองจมบาดาล

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยันแค่ชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่ได้ล้มกระดาน

51 นาที ที่แล้ว
สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน ข่าว

สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน

52 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว

53 นาที ที่แล้ว
แอน จักรพงษ์ ประกาศเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ฉลองเปิดตัวเวทีประกวดนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio บันเทิง

แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio เฟ้นหาสาวงามที่มีดีทั้งภายในและภายนอก

57 นาที ที่แล้ว
ผบ.ตร. เตือนงดขายเหล้า 48 ชม. วันพระใหญ่ ข่าว

วันพระใหญ่ 29-30 ก.ค.69 ขายเหล้าได้ไหม? เตือนสายดื่มฝ่าฝืน คุก 6 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมิชิแกน แถลงผลสอบ สามียิงภรรยา-ลูก 6 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านตายยกครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก วอลเลย์บอล

ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” สวนกลับเดือด “รอมฎอน” เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำร้ายผู้บริสุทธิ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน ภัททิรา อัปเดตอาการ น้องโพธิ์ ป่วยหนัก 3 โรครุมพร้อมกัน บันเทิง

ห่วงหนัก! น้องโพธิ์ ลูกชาคริต ป่วยเคสหายากไม่ถึง 5% โอกาสเกิดน้อยมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV บันเทิง

เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย ข่าว

อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาหมอเนย์ เสียชีวิต ข่าว

หมอเนย์ แจ้งข่าวเศร้า ภรรยาเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายพุ่ง 13 ศพ ชั้นสองห้างถล่มคุมาโมโตะ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่อย สมบัติ มือกลองวง Armchair เสียชีวิตในวัย 55 ปี บันเทิง

สูญเสีย! ข่อย มือกลอง Armchair ป่วยรุมเร้า ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

ราคาทองวันนี้ 29 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 64,800

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คาเฟ่เชียงใหม่ รับเป็นกวางของร้าน หลุดวิ่งบนถนนเชียงใหม่ มีเงินรางวัลนำจับให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่านไฉ ประสานพาร์ตเนอร์จอร์เจีย ช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ คาดอยู่ทางใต้ของประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมะกันใจสู้ ฮึดเดินลงจากเขา 16 กิโลเมตร หลังลื่นล้มถูกไม้เสียบลำตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 08:33 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 08:35 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
&quot;นก อุษณีย์&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน &quot;ม่วย นิธิตรา&quot; แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

จีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่แกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

จับตา ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติ พรุ่งนี้รุนแรงที่สุด ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
Back to top button