ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ดัง แจ้งยังไม่เจอตัว วอนอย่าเผยแพร่ข่าวปลอม
ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ดัง แจ้งยังไม่เจอตัว วอนอย่าเผยแพร่ข่าวปลอม และหากใครมีเบาะแสขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือครอบครัว
จากกรณีที่ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับจอร์เจียและชาวเน็ตได้ต่างช่วยกันโพสต์ตามหายูทูบเบอร์คนดังกล่าวนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Klose Mos ซึ่งเป็นพี่ชายได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงการสูญหายของน้องชายว่า “ขอความร่วมมือในการตามหาน้อง และขอเตือนเรื่องข่าวปลอม
ขอความกรุณาทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
ขอความร่วมมือ อย่าสร้างข่าวลือ ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง เพราะอาจทำให้การติดตามตัวน้องเกิดความสับสน และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัว
หากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ โปรดติดต่อครอบครัวหรือแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการช่วยเหลือในการตามหาน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย”
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