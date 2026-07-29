GMMTV ยกเลิกคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ หลังถูกแฟนคลับจีนถีบ สองฝ่ายจบกันด้วยดี
GMMTV ยกเลิกคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ หลังถูกแฟนคลับจีนถีบในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงกันด้วยดี
จากประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ที่ถูกพูดถึงตอนนี้ลุกลานบานปลายไปใหญ่ สำหรับเหตุการณ์ความวุ่นวายในกิจกรรมรวมพลศิลปิน งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 เกิดการปะทะกันระหว่างแฟนคลับชาวจีนและสตาฟดูแลความปลอดภัยจนลุกลามกลายเป็นดราม่าระหว่างประเทศนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก GMMTV ได้ออกแถลงอีกฉบับถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “ตามที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ ภายในกิจกรรมรวมพล งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 และบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้นั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ภายหลังเกิดเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นคู่กรณีทั้ง สองฝ่าย ได้ยื่นคำร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกันกับพนักงานสอบสวนแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวานนี้ (27 กรกฎาคม 2026) ทั้งสองฝ่ายได้เข้าพบพูดคุย ชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน จนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันด้วยดี โดยได้ถอนคำร้องทุกข์ กล่าวโทษและไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันอีกต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลบโพสต์และเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวออกจากช่องทางส่วนตัวของตนโดยสมัครใจแล้ว
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ ได้ระงับการว่าจ้างชั่วคราวไว้ก่อนหน้านี้ ภายหลังจาก ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันแล้ว บริษัทฯ จึงได้ยุติมาตรการระงับ การว่าจ้างชั่วคราว และได้มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวตามเดิมแล้ว
บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน เคารพการตัดสินใจและความเป็นส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่ายด้วยการไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงนำภาพ คลิป หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในลักษณะที่มุ่งคุกคาม ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง รวมไปถึงการพาดพิงหรือคุกคามศิลปินและบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อยุติความขัดแย้งและ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทุกฝ่าย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความกังวล ความไม่สบายใจ และความ ผิดหวังให้แก่แฟนคลับจำนวนมาก ทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ติดตามข่าวสาร บริษัทฯ ขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมรับฟัง ทุกเสียงสะท้อนและเข้าใจถึงความรู้สึกของทุกฝ่าย และขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยึดถือมาตรฐาน เดียวกันในการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือสัญชาติ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายเช่นเดียวกัน
บริษัทฯ จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียน ไปพัฒนาการดำเนินงานและการดูแล กิจกรรมในอนาคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความปลอดภัย เป็นรรรม และ ได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียม โดยจะสื่อสารกติกาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามกติกาเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางรับมือกรณีผู้ไม่ปฏิบัติตามกติกาอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์ บริษัทฯ ตระหนัก ว่าการกำหนดกฎระเบียบและกติกาที่ชัดเจนเป็นส่วนสำคัญในการดูแลความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นรรรมต่อทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกท่านรับทราบและปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่าง เรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับทุกคน”
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