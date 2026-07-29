ข่าว

GMMTV ยกเลิกคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ หลังถูกแฟนคลับจีนถีบ สองฝ่ายจบกันด้วยดี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 08:18 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:02 น.

GMMTV ยกเลิกคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ หลังถูกแฟนคลับจีนถีบในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงกันด้วยดี

จากประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ที่ถูกพูดถึงตอนนี้ลุกลานบานปลายไปใหญ่ สำหรับเหตุการณ์ความวุ่นวายในกิจกรรมรวมพลศิลปิน งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 เกิดการปะทะกันระหว่างแฟนคลับชาวจีนและสตาฟดูแลความปลอดภัยจนลุกลามกลายเป็นดราม่าระหว่างประเทศนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก GMMTV ได้ออกแถลงอีกฉบับถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “ตามที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ ภายในกิจกรรมรวมพล งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 และบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ภายหลังเกิดเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นคู่กรณีทั้ง สองฝ่าย ได้ยื่นคำร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกันกับพนักงานสอบสวนแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวานนี้ (27 กรกฎาคม 2026) ทั้งสองฝ่ายได้เข้าพบพูดคุย ชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน จนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันด้วยดี โดยได้ถอนคำร้องทุกข์ กล่าวโทษและไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันอีกต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลบโพสต์และเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวออกจากช่องทางส่วนตัวของตนโดยสมัครใจแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ ได้ระงับการว่าจ้างชั่วคราวไว้ก่อนหน้านี้ ภายหลังจาก ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันแล้ว บริษัทฯ จึงได้ยุติมาตรการระงับ การว่าจ้างชั่วคราว และได้มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวตามเดิมแล้ว

สตาฟหญิงระงับเหตุแฟนคลับแย่งที่นั่ง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน เคารพการตัดสินใจและความเป็นส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่ายด้วยการไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงนำภาพ คลิป หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในลักษณะที่มุ่งคุกคาม ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง รวมไปถึงการพาดพิงหรือคุกคามศิลปินและบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อยุติความขัดแย้งและ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทุกฝ่าย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความกังวล ความไม่สบายใจ และความ ผิดหวังให้แก่แฟนคลับจำนวนมาก ทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ติดตามข่าวสาร บริษัทฯ ขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมรับฟัง ทุกเสียงสะท้อนและเข้าใจถึงความรู้สึกของทุกฝ่าย และขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยึดถือมาตรฐาน เดียวกันในการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือสัญชาติ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียน ไปพัฒนาการดำเนินงานและการดูแล กิจกรรมในอนาคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความปลอดภัย เป็นรรรม และ ได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียม โดยจะสื่อสารกติกาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามกติกาเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางรับมือกรณีผู้ไม่ปฏิบัติตามกติกาอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์ บริษัทฯ ตระหนัก ว่าการกำหนดกฎระเบียบและกติกาที่ชัดเจนเป็นส่วนสำคัญในการดูแลความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นรรรมต่อทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกท่านรับทราบและปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่าง เรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับทุกคน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

5 นาที ที่แล้ว
&quot;นก อุษณีย์&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน &quot;ม่วย นิธิตรา&quot; แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว บันเทิง

“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

6 นาที ที่แล้ว
เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ &quot;หมอพร้อม&quot; ข่าว

เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นคำร้อง แก้ไขประวัติสุขภาพ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่แกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติ พรุ่งนี้รุนแรงที่สุด ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก

29 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมปากีสถานคร่าชีวิตประชาชน 107 คน ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 107 ศพ! น้ำท่วมปากีสถาน สลดสาเหตุ หนีไม่ทันบ้านถล่มทับ หวั่นเมืองจมบาดาล

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยันแค่ชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่ได้ล้มกระดาน

54 นาที ที่แล้ว
สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน ข่าว

สถานทูตฯ เร่งประสานช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ หลังหายตัวปริศนา ในจอร์เจีย 15 วัน

55 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า พล.ต.อ.นิรันดร ไม่ยอมย้ายออกนอกหน่วย ผบ.ตร. เปิดปากพูดแล้ว

56 นาที ที่แล้ว
แอน จักรพงษ์ ประกาศเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ฉลองเปิดตัวเวทีประกวดนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio บันเทิง

แอน จักรพงษ์ เปิดตัวเวทีนางงามน้องใหม่ The Golden Ratio เฟ้นหาสาวงามที่มีดีทั้งภายในและภายนอก

60 นาที ที่แล้ว
ผบ.ตร. เตือนงดขายเหล้า 48 ชม. วันพระใหญ่ ข่าว

วันพระใหญ่ 29-30 ก.ค.69 ขายเหล้าได้ไหม? เตือนสายดื่มฝ่าฝืน คุก 6 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมิชิแกน แถลงผลสอบ สามียิงภรรยา-ลูก 6 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านตายยกครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก วอลเลย์บอล

ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” สวนกลับเดือด “รอมฎอน” เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำร้ายผู้บริสุทธิ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน ภัททิรา อัปเดตอาการ น้องโพธิ์ ป่วยหนัก 3 โรครุมพร้อมกัน บันเทิง

ห่วงหนัก! น้องโพธิ์ ลูกชาคริต ป่วยเคสหายากไม่ถึง 5% โอกาสเกิดน้อยมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV บันเทิง

เพจดังเปิดพยาน แฉยับแฟนคลับจีน แซงคิว-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ งานอีเวนต์ GMMTV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย ข่าว

อาลัย เปาะ กีระเกียรติ เสียชีวิต สิ้นเจ้าของ BMW เขียวในตำนาน ผู้บุกเบิกวงการซูเปอร์คาร์ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาหมอเนย์ เสียชีวิต ข่าว

หมอเนย์ แจ้งข่าวเศร้า ภรรยาเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายพุ่ง 13 ศพ ชั้นสองห้างถล่มคุมาโมโตะ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่อย สมบัติ มือกลองวง Armchair เสียชีวิตในวัย 55 ปี บันเทิง

สูญเสีย! ข่อย มือกลอง Armchair ป่วยรุมเร้า ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

ราคาทองวันนี้ 29 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 64,800

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คาเฟ่เชียงใหม่ รับเป็นกวางของร้าน หลุดวิ่งบนถนนเชียงใหม่ มีเงินรางวัลนำจับให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่านไฉ ประสานพาร์ตเนอร์จอร์เจีย ช่วยตามหา ฮลุน โซโล่ คาดอยู่ทางใต้ของประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมะกันใจสู้ ฮึดเดินลงจากเขา 16 กิโลเมตร หลังลื่นล้มถูกไม้เสียบลำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 08:18 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 09:02 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย ชายที่สูงสุดในกานา เจ้าของความสูง 223 ซม. เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อน

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
&quot;นก อุษณีย์&quot; คุกเข่าขอแต่งงาน &quot;ม่วย นิธิตรา&quot; แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

จีนพิพากษาจำคุก 5 เดือน หนุ่มเล่นใหญ่แกล้งตาย หลังเจอคดีเมาแล้วขับ ไม่อยากติดคุก

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569

จับตา ไต้ฝุ่น “ดอลฟิน” ทวีกำลังเร็วผิดปกติ พรุ่งนี้รุนแรงที่สุด ลุ้นแรงเทียบสถิติโลก

เผยแพร่: 29 กรกฎาคม 2569
Back to top button