เปิดคลิปวินาทีห้างคุมาโมโตะถล่ม หลังแผ่นดินไหว 7.1 เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ
เปิดคลิปวินาทีห้างคุมาโมโตะถล่ม หลังแผ่นดินไหว 7.1 เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหายที่เหลือ เบื้องต้นก่อนเกิดเหตุมีการอพยพไปก่อนแล้ว
จากกรณีเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร โดยสำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่ 3 ศพ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้ติดอยู่ในอาคารแน่ชัดนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก กิ๊ฟจังนั่งเล่า ได้โพสต์คลิปนาทีชั้นสองห้างถล่ม พร้อมข้อความกำกับว่า “ภาพจากกล้องหน้ารถ นาทีเกิดระเบิดที่ห้าง AEON MALL คุมาโมโต้ หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด M7.1 ก่อนเกิดเหตุ คนอพยพหนีออกจากห้างมาได้ประมาณ 200 คน ยังติดต่อพนักงานไม่ได้อีกประมาณ 10 – 20 คน”
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 8 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย บาดเจ็บปานกลาง 4 ราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบจำนวนยอดประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารต่อไป ซึ่งนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นับ 3,600 นายลงพื้นที่ในปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่และตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่รอบๆ
หรือชมคลิป ที่นี่
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